Una vera e propria mobilitazione collettiva per liberare interi quartieri di Roma dall’invasione degli storni. Nel Municipio III della Capitale, dove migliaia di uccelli hanno occupato gli alberi provocando pesanti disagi ai residenti, l’amministrazione ha deciso di coinvolgere direttamente i cittadini in un’insolita operazione di dissuasione. L’invito è stato quello di collegarsi a una diretta online e riprodurre contemporaneamente dai balconi, dai giardini e dagli spazi esterni un richiamo acustico d’allarme, utilizzato per allontanare gli storni dalle aree maggiormente interessate dalla loro presenza. Con buona pace di Alfred Hitchcock, che nel celebre film Gli uccelli aveva trasformato i volatili in una minaccia terrificante, nella Capitale la strategia è quella di spaventarli attraverso un’azione coordinata. L’iniziativa, promossa dal presidente del Municipio III Paolo Emilio Marchionne e dall’assessore municipale alle Politiche ambientali Matteo Zocchi, punta a contrastare una situazione diventata particolarmente difficile soprattutto nella zona di Nuovo Salario, tra viale Jonio, viale Pantelleria e Prati Fiscali.

Roma, cittadini coinvolti contro gli storni: come funziona il richiamo d’allarme

Il piano prevede il ricorso al cosiddetto distress call, un segnale acustico d’allarme utilizzato per scoraggiare la presenza degli storni. Da martedì è stata attivata una diretta online per diffondere il segnale acustico simultaneamente da più punti dei quartieri interessati, affiancando all’attività degli operatori anche la partecipazione dei residenti. L’amministrazione municipale ha rivolto un invito specifico alle persone che abitano nelle strade maggiormente coinvolte dal fenomeno. “Le persone residenti in viale Jonio, viale Pantelleria e nelle strade limitrofe sono invitate a partecipare collegandosi alla diretta e diffondendo il suono dai propri balconi, giardini e spazi esterni. L’Amministrazione ringrazia fin d’ora la cittadinanza che vorrà contribuire, nella convinzione che la partecipazione della comunità sia un elemento essenziale per la buona riuscita dell’intervento”.

Invasione di storni a Nuovo Salario: alberi occupati e strade ricoperte di guano

Alla base dell’iniziativa c’è una situazione che negli ultimi giorni ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti. Nella zona di Nuovo Salario, numerosi residenti hanno pubblicato sulle pagine social di quartiere video che documentano la presenza massiccia degli uccelli, con immagini di alberi completamente occupati dagli storni e di marciapiedi e automobili ricoperti di guano. Il fenomeno interessa in particolare i platani lungo alcune delle principali strade della zona. L’elevata concentrazione degli animali ha reso più complicata la gestione degli spazi pubblici, sollevando anche questioni di carattere igienico-sanitario. Le immagini diffuse dai cittadini testimoniano l’entità del problema, che non riguarda soltanto la presenza degli uccelli sulle alberature, ma anche le conseguenze che questa produce sulle superfici sottostanti. Proprio l’accumulo di guano ha reso necessario richiedere un rafforzamento degli interventi di pulizia.

L’assessore Zocchi: “la presenza di storni sui platani ha raggiunto dimensioni mai viste prima”

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è l’assessore municipale alle Politiche ambientali Matteo Zocchi, che sottolinea come la convivenza tra la popolazione e gli animali sia diventata particolarmente complessa in diverse zone del territorio municipale. “In questi cinque anni, soprattutto nei quartieri di nuova edificazione, ci siamo spesso trovati a fare i conti con una convivenza complicata tra persone e animali – spiega Zocchi – In questi giorni, anche nelle centralità locali, soprattutto tra Jonio e Prati Fiscali, la presenza di storni sui platani ha raggiunto dimensioni mai viste prima, con conseguenze evidenti sotto il profilo igienico-sanitario. Il Municipio non ha mai sottovalutato la situazione: per gli storni abbiamo richiesto interventi di dissuasione, acustica e visiva, e un servizio dedicato di pulizia, chiedendo in questi giorni di potenziarli entrambi. La quantità degli animali rende infatti difficile l’efficacia dei dissuasori e continua a produrre accumuli importanti a terra. Nel rispetto della normativa, gli unici strumenti concretamente praticabili sono quelli non cruenti, che vanno intensificati: non è possibile introdurre specie predatrici né intervenire drasticamente sugli alberi, peraltro già potati lo scorso anno”.

Perché il Municipio III punta sui sistemi di dissuasione non cruenti

La strategia adottata dall’amministrazione si inserisce nei limiti previsti dalla normativa per la gestione degli animali. Come chiarito da Zocchi, non è possibile ricorrere all’introduzione di specie predatrici né a interventi drastici sulle alberature, che sono già state sottoposte a potatura lo scorso anno. La risposta individuata dal Municipio è quindi il potenziamento dei metodi di allontanamento non cruenti, attraverso strumenti acustici e visivi. La novità consiste soprattutto nella scelta di estendere l’azione anche agli spazi privati, chiedendo ai residenti di contribuire alla diffusione del segnale d’allarme. Il distress call diventa così lo strumento centrale di un intervento che coinvolge contemporaneamente operatori e cittadini. La riproduzione coordinata del richiamo nelle aree interessate rappresenta il tentativo dell’amministrazione di rafforzare l’attività di dissuasione già richiesta per il territorio.