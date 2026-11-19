Un finanziamento da 1,058 miliardi di euro per la realizzazione e la gestione del nuovo termovalorizzatore di Roma, nell’area di Santa Palomba. RenewRome e i suoi azionisti, Acea Ambiente, Suez Italy, Kanadevia Inova, Vianini Lavori e Rmb, hanno perfezionato un’operazione di project financing green a lungo termine destinata a sostenere una delle principali infrastrutture previste per il sistema di gestione dei rifiuti della Capitale. L’operazione rappresenta un passaggio finanziario decisivo per il progetto, che punta a rafforzare la capacità di trattamento dei rifiuti urbani di Roma attraverso un impianto destinato al recupero energetico dei materiali residui non ulteriormente valorizzabili mediante il riciclo. Il finanziamento avrà una durata di 19 anni e mezzo e si inserisce nell’ambito di una concessione con Roma Capitale della durata di circa 33 anni.

Termovalorizzatore di Roma, un impianto da 600mila tonnellate di rifiuti all’anno

Il nuovo termovalorizzatore di Santa Palomba sarà progettato secondo le migliori tecnologie disponibili e avrà una capacità di trattamento di circa 600.000 tonnellate di rifiuti urbani ogni anno. L’infrastruttura sarà destinata alla gestione della frazione residua dei rifiuti che non può essere ulteriormente valorizzata attraverso le attività di riciclo, consentendone il recupero sotto forma di energia. Il progetto si inserisce nell’obiettivo di rendere più efficiente il sistema cittadino di gestione dei rifiuti, aumentando l’autonomia impiantistica della Capitale. La possibilità di trattare i materiali non riciclabili e recuperarne il contenuto energetico costituisce uno degli elementi centrali dell’infrastruttura, concepita per contribuire a un modello di gestione maggiormente orientato alla valorizzazione delle risorse.

Energia elettrica per 200mila famiglie: la produzione prevista a Santa Palomba

Accanto alla capacità di trattamento dei rifiuti, il progetto prevede una significativa produzione energetica. Secondo le caratteristiche dell’impianto, il termovalorizzatore potrà generare 530 GWh di energia elettrica netta, una quantità equivalente al fabbisogno di circa 200.000 famiglie. La produzione di energia rappresenta una componente fondamentale del progetto industriale, che associa la gestione dei rifiuti urbani residui alla loro valorizzazione energetica. L’impianto consentirà infatti di recuperare energia da materiali che non possono essere ulteriormente avviati al riciclo, integrando così le attività di trattamento con la generazione di elettricità.

Barbara Maccioni: “un passo decisivo verso un modello di gestione dei rifiuti più efficiente e circolare”

La chiusura dell’operazione finanziaria è stata accolta con soddisfazione dall’amministratore delegato di RenewRome, Barbara Maccioni, che ha sottolineato il valore strategico dell’infrastruttura e il ruolo delle istituzioni finanziarie coinvolte nel sostegno al progetto. “Il successo del finanziamento, reso possibile dalla fiducia di Sace e di 17 primari istituti finanziari nazionali e internazionali, conferma la solidità del progetto e il suo valore strategico per il territorio – commenta l’ad di RenewRome, Barbara Maccioni – Siamo orgogliosi di contribuire, insieme ai nostri azionisti e a Roma Capitale, alla realizzazione di un’infrastruttura moderna e sostenibile, che permetterà di rafforzare l’autonomia impiantistica della città, valorizzare i rifiuti non riciclabili e produrre energia, con benefici concreti per l’ambiente e per i cittadini. È un passo decisivo verso un modello di gestione dei rifiuti più efficiente e circolare”. Le dichiarazioni dell’amministratore delegato evidenziano la centralità del progetto nell’ambito della strategia di gestione dei rifiuti della Capitale, con particolare riferimento alla capacità della città di dotarsi di infrastrutture per il trattamento dei materiali non riciclabili e per la produzione di energia.

Finanziamento green da 1,058 miliardi: il ruolo di Intesa Sanpaolo e Sace

Il project financing del termovalorizzatore di Roma è stato strutturato con il supporto di Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, che ha operato in qualità di Advisor Finanziario. La consulenza legale dell’operazione è stata affidata a Legance, nel ruolo di Advisor Legale. Il finanziamento è configurato come Green Loan e beneficia della garanzia Archimede rilasciata da Sace sul debito a lungo termine del progetto. La struttura finanziaria accompagna quindi la realizzazione e la gestione dell’infrastruttura lungo un orizzonte pluriennale, coerente con la durata della concessione stipulata con Roma Capitale. Il coinvolgimento di Sace e degli istituti finanziari nazionali e internazionali costituisce una componente centrale dell’operazione, che mette a disposizione le risorse necessarie per sostenere il progetto industriale di RenewRome.

Le banche coinvolte nell’operazione per il nuovo termovalorizzatore

Il finanziamento è stato inizialmente sottoscritto da Bbva, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, Mufg Bank, Societe Generale e UniCredit. L’operazione vede complessivamente il sostegno di 17 primari istituti finanziari nazionali e internazionali, come evidenziato dall’amministratore delegato di RenewRome. La partecipazione degli istituti di credito e il ricorso a una struttura di finanziamento green di lungo periodo accompagnano l’investimento destinato al nuovo impianto di Santa Palomba. Al centro dell’intervento rimane la realizzazione di un’infrastruttura capace di coniugare trattamento dei rifiuti urbani, recupero energetico e produzione di elettricità, nell’ambito della concessione con Roma Capitale.