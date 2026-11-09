Roma, torna il Climate Pride: oltre 80 associazioni in piazza il 14 novembre per il clima

Roma si prepara a ospitare la terza edizione del Climate Pride, la grande manifestazione dedicata alla giustizia climatica e sociale che sabato 14 novembre, alle ore 14:00, partirà da Piazza Vittorio Emanuele II. Oltre 80 associazioni, movimenti, sindacati e collettivi attraverseranno le strade della Capitale con una street parade che unirà musica, performance artistiche e mobilitazione politica per chiedere un’uscita rapida ed equa dai combustibili fossili e un cambiamento delle politiche ambientali ed energetiche. L’iniziativa si svolgerà in occasione del Global Day of Climate Action, contemporaneamente ad altre mobilitazioni organizzate in diversi Paesi europei, e rientra nel calendario delle iniziative internazionali collegate alla COP31, la trentunesima Conferenza delle Parti sul clima delle Nazioni Unite, organizzata ad Antalya, in Turchia. La manifestazione riunirà associazioni ambientaliste, organizzazioni della società civile, movimenti, scuole e cittadini intorno a una piattaforma politica che chiede ai leader istituzionali impegni concreti sulla crisi climatica, la transizione ecologica, la pace e l’aumento del costo della vita.

Climate Pride Roma 2026: oltre 80 organizzazioni e un corteo aperto da bambini e adolescenti

Una delle caratteristiche della terza edizione del Climate Pride di Roma sarà il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. Ad aprire il corteo saranno infatti bambine, bambini e adolescenti, accompagnati da genitori e insegnanti delle scuole che hanno partecipato ai laboratori e alle attività organizzate durante la preparazione dell’evento. La scelta di affidare ai più giovani l’apertura della manifestazione intende mettere al centro il futuro delle nuove generazioni e il loro coinvolgimento nelle questioni ambientali, attraverso un percorso che ha affiancato alla mobilitazione pubblica attività educative e momenti di partecipazione. La street parade sarà caratterizzata da musica, maschere, esibizioni e performance artistiche dedicate alla biodiversità e alla pluralità delle forme di vita presenti sul pianeta. Una manifestazione che utilizzerà linguaggi espressivi differenti per affrontare temi politici e ambientali, cercando di coniugare la dimensione festosa con le rivendicazioni delle organizzazioni aderenti. Al centro della mobilitazione ci sarà la richiesta di superare un modello di sviluppo fondato sull’utilizzo dei combustibili fossili e sull’estrazione delle risorse, ritenuto dalle organizzazioni promotrici responsabile di alimentare la crisi climatica, aggravare le disuguaglianze economiche e sociali e contribuire alla nascita di conflitti.

Crisi climatica e COP31: le richieste delle associazioni ai leader politici

Il Climate Pride 2026 si inserisce in una fase particolarmente delicata del confronto internazionale sulle politiche ambientali. “Il riscaldamento medio globale si sta avvicinando alla soglia di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, mentre le emissioni derivanti dall’utilizzo di carbone, petrolio e gas continuano a contribuire all’aumento delle temperature”. La piattaforma della mobilitazione richiama anche la situazione europea, evidenziando come l’Europa si stia riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale. Gli effetti del cambiamento climatico vengono individuati nella crescente esposizione agli eventi meteorologici estremi, nella perdita di biodiversità e nel deterioramento degli ecosistemi. Le organizzazioni chiedono che la COP31 di Antalya rappresenti un’occasione per trasformare gli impegni internazionali in interventi concreti, soprattutto per quanto riguarda la progressiva eliminazione dei combustibili fossili. Secondo la piattaforma politica del Climate Pride, l’abbandono delle fonti fossili deve avvenire attraverso un processo rapido, programmato ed equo, basato sull’elettrificazione dei consumi e sulla diffusione delle energie rinnovabili. La transizione energetica viene così collegata alla necessità di garantire condizioni sociali più eque, evitando che i costi dei cambiamenti economici e produttivi ricadano sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

La pace è rinnovabile, la guerra è fossile: il legame tra energia, conflitti e costo della vita

Tra i temi centrali della manifestazione figura il rapporto tra dipendenza energetica, conflitti internazionali e aumento delle spese militari. La mobilitazione pone questi aspetti al centro dello slogan “La pace è rinnovabile, la guerra è fossile”, con cui le organizzazioni intendono richiamare l’attenzione sulle conseguenze politiche, economiche e sociali dell’attuale modello energetico. Secondo le associazioni aderenti, la dipendenza globale da gas, carbone e petrolio è strettamente connessa alle tensioni internazionali e contribuisce ad aggravare le difficoltà economiche delle famiglie. L’aumento del costo delle bollette, dei generi alimentari e dei trasporti viene indicato come uno degli elementi che rendono sempre più difficile sostenere le spese quotidiane. La piattaforma critica inoltre le politiche dei governi europei che, secondo le organizzazioni, stanno ridimensionando l’impegno contro il cambiamento climatico mentre aumentano gli investimenti nel settore militare. In questa prospettiva, la crescita delle spese per il riarmo viene considerata un fattore che sottrae risorse finanziarie alla transizione energetica, alla sanità, all’istruzione e ai servizi pubblici. Le organizzazioni sottolineano come gli effetti delle crisi ambientali ed economiche colpiscano soprattutto le comunità già interessate da condizioni di disuguaglianza, sia nei Paesi del Sud globale sia nei territori europei. Tra le categorie maggiormente esposte vengono indicate le persone anziane, le lavoratrici e i lavoratori precari o sottopagati e le famiglie a basso reddito che vivono in abitazioni energeticamente inefficienti. Particolare attenzione viene rivolta anche ai quartieri caratterizzati dalla carenza di aree verdi, servizi e strumenti di protezione dagli effetti del cambiamento climatico.

Transizione ecologica, la proposta del Climate Pride: tassare i profitti delle compagnie fossili

Un altro punto centrale della piattaforma politica riguarda il finanziamento delle misure necessarie per contrastare il cambiamento climatico. Il Climate Pride chiede che i costi della transizione ecologica siano sostenuti principalmente dai grandi inquinatori, anziché gravare sulle fasce economicamente più fragili della popolazione. La proposta prevede l’introduzione di una tassazione strutturale e permanente dei profitti delle compagnie che operano nel settore dei combustibili fossili, con l’obiettivo di destinare maggiori risorse alle politiche ambientali e sociali. Le organizzazioni chiedono inoltre l’interruzione degli investimenti nel riarmo e l’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, considerati incompatibili con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di trasformazione del sistema energetico. Le rivendicazioni si collocano in un contesto nel quale, secondo i promotori, le grandi compagnie fossili continuano a registrare profitti elevati, mentre una parte crescente della popolazione deve affrontare le conseguenze economiche dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni essenziali.

Climate Pride, le richieste al Governo italiano su rinnovabili, nucleare e Legge di bilancio

La manifestazione del 14 novembre rivolgerà richieste specifiche anche al Governo italiano, sollecitando una revisione delle politiche energetiche e ambientali nazionali. In particolare, le organizzazioni chiedono di aumentare gli investimenti nelle misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, intervenendo sia sulle cause del riscaldamento globale sia sulla capacità dei territori di affrontarne gli effetti. Un passaggio della piattaforma riguarda la prossima Legge di bilancio, attualmente in discussione, dalla quale le associazioni chiedono di eliminare le politiche che, a loro giudizio, favoriscono il mantenimento della dipendenza dal gas. Il Climate Pride esprime inoltre contrarietà al ritorno al nucleare, alle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO₂, indicate con la sigla CCS, e ai biocarburanti, considerati dalle organizzazioni false soluzioni rispetto alla necessità di ridurre rapidamente l’utilizzo delle fonti fossili. La piattaforma individua invece nelle fonti energetiche rinnovabili, nel risparmio energetico e nel miglioramento dell’efficienza degli edifici e dei consumi gli strumenti prioritari per realizzare una trasformazione del sistema energetico. Secondo i promotori della manifestazione, queste soluzioni sono già disponibili e possono consentire una transizione democratica ed equa, con benefici sia sul piano ambientale sia su quello economico e sociale.

Climate Pride e giustizia sociale: la rete ambientalista e l’approccio ecotransfemminista

Il Climate Pride si presenta come una rete di organizzazioni e movimenti impegnati nella difesa dei diritti e nella promozione della giustizia climatica, con una visione che collega le questioni ambientali alle disuguaglianze economiche, sociali e politiche. L’approccio dichiarato dalla rete è ecotransfemminista, intersezionale e anticoloniale. La mobilitazione intende quindi affrontare la crisi climatica considerando anche le condizioni delle comunità maggiormente esposte alle conseguenze delle trasformazioni ambientali e delle disparità nell’accesso alle risorse. La manifestazione vuole inoltre celebrare la resilienza della natura e delle comunità impegnate nella difesa degli ecosistemi e nella costruzione di un futuro sostenibile per il pianeta e per tutte le forme di vita che lo abitano. La partecipazione di associazioni ambientaliste, sindacati, movimenti, scuole e collettivi rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa, che punta a unire rivendicazioni diverse all’interno di una mobilitazione comune.