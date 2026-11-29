Una notte di paura e disagi in Romania, dove una violenta ondata di maltempo, accompagnata da abbondanti nevicate e raffiche di vento impetuose, ha provocato il caos sulle strade e paralizzato diversi collegamenti ferroviari e marittimi. Numerosi automobilisti sono rimasti intrappolati nelle proprie vetture, mentre alberi sradicati dalla furia del vento sono finiti sulle auto e sulle carreggiate. La situazione più critica si è registrata in diverse aree del Paese, dove la neve accumulata e le forti raffiche hanno reso estremamente difficili gli interventi dei mezzi spazzaneve e dei soccorritori. Secondo le previsioni meteorologiche, condizioni analoghe sono attese anche nel corso della giornata di domenica.

Petroșani, automobilisti intrappolati per ore nella neve

Tra le località maggiormente colpite c’è Petroșani, dove la bufera ha trasformato le strade in vere e proprie trappole. Secondo quanto riportato dai media locali, diverse automobili sono rimaste bloccate negli accumuli di neve e decine di persone hanno dovuto trascorrere ore all’interno dei propri veicoli, senza riuscire a proseguire il viaggio. Le operazioni di sgombero sono state particolarmente complicate a causa del vento, che ha superato i 70 km/h, sollevando e ridistribuendo continuamente la neve e riducendo sensibilmente la visibilità.

Caos sulla superstrada Craiova-Pitești: camion intraversato

Gravi problemi anche lungo la superstrada Craiova-Pitești, dove il traffico è rimasto bloccato nel tratto compreso tra Balș e Craiova. A provocare il blocco è stato un camion che trainava un autotreno con semirimorchio, finito fuori controllo a causa delle condizioni della carreggiata. L’incidente ha generato una lunga coda, ostacolando persino il passaggio dei mezzi impegnati nello sgombero della neve, rimasti a loro volta intrappolati nel traffico. In altre zone del Paese, le squadre di emergenza sono intervenute per rimuovere alberi caduti sulle strade, con gravi rischi per gli automobilisti.

Bucarest, alberi caduti sulle auto: eventi cancellati

L’ondata di maltempo non ha risparmiato neppure la capitale Bucarest. Le violente raffiche hanno abbattuto numerosi alberi, alcuni dei quali sono precipitati sulle automobili parcheggiate e sulle strade. Le squadre dei vigili del fuoco dell’ISU Bucarest-Ilfov sono intervenute per mettere in sicurezza le aree interessate e rimuovere gli alberi caduti. Le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato disagi anche alle attività all’aperto, con concerti ed eventi cancellati.

Treni bloccati tra Galați e Brăila: circolazione interrotta

Pesanti ripercussioni anche sul trasporto ferroviario. Nella zona tra Galați e Brăila, la circolazione è stata interrotta dopo che un albero è precipitato sulla linea elettrica di contatto, bloccando entrambi i binari. Le squadre delle ferrovie rumene CFR sono intervenute per rimuovere l’albero e ripristinare gli impianti danneggiati. Un treno InterRegio di CFR Călători è rimasto fermo nella zona di Șendreni a partire dalle 22:39, con conseguenti disagi per i passeggeri.

Porto di Costanza paralizzato: navi mercantili ferme

La furia del maltempo ha raggiunto anche il Mar Nero. Nel porto di Costanza, le condizioni proibitive del mare, unite alle forti raffiche di vento e alle onde intense, hanno impedito alle navi mercantili di proseguire regolarmente la navigazione. Un ulteriore segnale della portata dell’ondata di maltempo, che ha coinvolto contemporaneamente trasporti stradali, ferroviari e marittimi.

Allerta arancione per vento fino a 80 km/h e rischio ghiaccio

I meteorologi locali hanno diramato un’allerta arancione per vento molto forte nella notte tra sabato e domenica. L’avviso riguarda le province di Brăila, Ialomița, Buzău e Călărași, dove le raffiche possono raggiungere gli 80 km/h. L’allerta è rimasta in vigore fino alle ore 04:00 di oggi. Parallelamente, è stata emessa un’allerta gialla per il rischio di formazione di ghiaccio, valida fino alle 6. L’avviso interessa otto province del Sud e Sud-Est della Romania, oltre alla capitale Bucarest. La combinazione tra vento intenso, nevicate e superfici ghiacciate mantiene elevato il rischio di incidenti e nuovi blocchi alla circolazione.

Chiusa la DN65E: 30 chilometri di strada impraticabili

Tra le conseguenze più importanti dell’ondata di maltempo figura anche la chiusura totale della strada nazionale DN65E, nella provincia di Teleorman. Secondo quanto comunicato dalla Direzione regionale delle strade e dei ponti di Bucarest, il traffico è stato interdetto nel tratto tra Roșiorii de Vede e Furculești, dal chilometro 0+000 al chilometro 30+030. Gli automobilisti sono stati invitati a utilizzare percorsi alternativi.

Domenica ancora a rischio: il maltempo non dà tregua

La situazione resta delicata anche nelle prossime ore. Le previsioni indicano infatti che il quadro meteorologico continuerà a essere caratterizzato da condizioni avverse, con vento forte, neve e possibili fenomeni di gelo. Dopo una notte segnata da strade paralizzate, automobilisti intrappolati e trasporti in tilt, la Romania si prepara dunque ad affrontare un’altra giornata difficile.