Russia, i popoli meno conosciuti visti dallo Spazio: i satelliti raccontano 4 storie di identità e tradizione | FOTO

La vastità della Russia non si misura soltanto attraverso i suoi paesaggi sconfinati, le catene montuose e le distese di foreste. Il suo territorio custodisce anche un mosaico di popoli, lingue e tradizioni che, nonostante il passare dei secoli e i profondi cambiamenti sociali, continuano a rappresentare una parte importante del patrimonio culturale del Paese. In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, celebrata in Russia il 4 novembre, Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha condiviso sui propri canali social 4 immagini satellitari dedicate ai territori in cui vivono alcune delle comunità indigene meno numerose della Federazione. Un racconto dall’alto che mette in relazione la geografia con la storia e l’identità di popolazioni spesso poco conosciute al di fuori delle rispettive aree di origine.

Le fotografie riguardano 4 territori: Nikolskoe, nella remota isola di Bering, la penisola di Kurgal, l’altopiano di Putorana e l’altura di Ižora, nella regione di Leningrado. Quattro luoghi molto diversi tra loro, accomunati dalla presenza di comunità che hanno mantenuto nel tempo un legame profondo con la propria terra.

Gli aleuti, custodi delle isole Commander

La prima immagine conduce nell’estremo oriente russo, a Nikolskoe, sull’isola di Bering, nell’arcipelago delle Commander. È qui che si concentra quasi tutta la comunità aleuta presente in Russia. Gli aleuti sono un popolo indigeno originario dell’area delle isole Aleutine e delle regioni circostanti, tra Alaska e Kamčatka. Secondo i dati riportati da Roscosmos, in Russia se ne contano appena 399. L’arcipelago delle Commander rappresenta una delle aree storicamente legate agli spostamenti e agli insediamenti di questa popolazione, lungo antiche rotte marittime che collegavano Alaska, Čukotka e Kamčatka. La posizione geografica di queste isole, nel Pacifico settentrionale, racconta già molto della storia aleuta: una cultura profondamente legata al mare, alla navigazione e alle risorse dell’ambiente insulare.

I vod’, una presenza antichissima nella regione di Leningrado

Dall’Estremo Oriente si passa alla Russia nord-occidentale, sulla penisola di Kurgal, affacciata sul Golfo di Finlandia. Qui vive il popolo vod’, una delle comunità indigene più antiche del Paese. Le origini dei vod’ sono strettamente legate ai territori dell’attuale regione di Leningrado. I loro antenati abitavano queste terre già tra il I e il IV secolo dopo Cristo, secondo le informazioni diffuse dall’agenzia spaziale russa. Si tratta di un piccolo gruppo appartenente alla famiglia dei popoli ugro-finnici, la cui presenza storica è parte integrante della complessa identità culturale dell’area baltica. Oggi, tuttavia, la comunità conta soltanto 99 persone in tutta la Russia.

I dolgani e l’immensità dell’altopiano di Putorana

La terza fotografia satellitare mostra l’altopiano di Putorana, un imponente massiccio montuoso situato nella parte nord-occidentale dell’altopiano della Siberia centrale. In questo ambiente remoto, caratterizzato da paesaggi montuosi e grandi spazi naturali, si è sviluppata storicamente la presenza dei dolgani, una popolazione indigena della Siberia settentrionale. A differenza delle comunità precedenti, i dolgani sono numericamente più consistenti: Roscosmos indica una popolazione di circa 8mila persone. La loro storia è profondamente legata agli ambienti artici e subartici della regione, dove le condizioni climatiche e geografiche hanno contribuito a plasmare stili di vita, attività tradizionali e forme di organizzazione sociale.

Gli izhori e le radici della regione baltica

L’ultima immagine è dedicata all’altura di Ižora, nella parte occidentale della regione di Leningrado. Il territorio prende il nome dagli izhori, conosciuti anche come izoriani, un altro popolo ugro-finnico la cui storia è da secoli legata a queste terre. La comunità, oggi composta da appena 210 persone in Russia secondo i dati citati da Roscosmos, rappresenta una delle testimonianze più antiche della presenza dei popoli ugro-finnici nell’area baltica. La progressiva riduzione della popolazione rende particolarmente importante la tutela della sua identità culturale, delle tradizioni e della lingua, elementi che costituiscono una parte preziosa della storia della regione.