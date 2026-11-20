Tre oggetti provenienti dalla Russia hanno violato lo spazio aereo della Polonia durante un massiccio attacco russo contro l’Ucraina, provocando una reazione militare immediata da parte di Varsavia e riaccendendo le tensioni tra Mosca e i Paesi della NATO. Si tratterebbe di due missili e un drone a propulsione a getto, che hanno attraversato il confine polacco prima di precipitare in altrettante località della parte sud-orientale del Paese. A riferire quanto accaduto è stato il ministro della Difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, mentre il premier Donald Tusk ha definito l’episodio una “provocazione” della Russia, sottolineando la necessità di una risposta e manifestando alcune divergenze rispetto alla posizione degli Stati Uniti sulla gestione di incidenti di questo genere. La violazione dello spazio aereo ha determinato il decollo dei caccia F-16 polacchi e dei Gripen svedesi, con il supporto di velivoli alleati, e l’attivazione dei sistemi di difesa aerea Patriot. Nonostante la gravità dell’episodio, non sono state registrate vittime né danni alle infrastrutture.

Donald Tusk denuncia la provocazione russa e prende le distanze dagli USA

La presa di posizione del primo ministro polacco Donald Tusk rappresenta uno degli elementi politicamente più significativi dell’accaduto. Il premier ha interpretato l’ingresso degli oggetti russi nello spazio aereo nazionale come un atto di provocazione, evidenziando al tempo stesso le differenti valutazioni che possono emergere tra gli alleati occidentali sulla risposta da adottare. Tusk ha dichiarato: “non facciamoci illusioni: queso è un incidente che richiede una risposta, ma i nostri alleati, ad esempio gli Stati Uniti, non vogliono reagire in modo eccessivo. Non vogliono che quella risposta inneschi un’altra spirale di escalation, e io lo capisco. Ma non sono sempre, per dirla con garbo, d’accordo con la valutazione e l’interpretazione americana di questi incidenti”. Le parole del premier evidenziano una divergenza di valutazione tra Varsavia e Washington. Da un lato, Tusk riconosce le ragioni della prudenza americana, legate alla volontà di evitare una nuova spirale di escalation. Dall’altro, esprime apertamente il proprio disaccordo con alcune interpretazioni statunitensi degli incidenti che coinvolgono la sicurezza polacca. Il passaggio più significativo riguarda proprio la necessità di trovare una risposta all’accaduto. Il premier polacco considera l’episodio sufficientemente grave da richiedere una reazione, pur riconoscendo le preoccupazioni degli alleati sulle possibili conseguenze di una risposta eccessiva.

Missili russi e drone in Polonia: cosa è successo durante l’attacco all’Ucraina

La violazione dello spazio aereo polacco si è verificata nella notte, mentre la Russia conduceva un massiccio attacco contro l’Ucraina. Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz, tre oggetti provenienti dalla Russia hanno attraversato il confine polacco. Si sarebbe trattato di due missili, uno dei quali identificato come un missile da crociera Kh-101, e di un drone a propulsione a getto. Gli oggetti sono successivamente precipitati in tre diverse località della Polonia sud-orientale: Nowy Lipowiec, Mołodycz e Rudnik nad Sanem. L’identificazione di uno dei due missili come un Kh-101 costituisce un elemento rilevante nella ricostruzione dell’incidente, considerando che si tratta di un sistema d’arma da crociera impiegato dalla Russia. Le informazioni diffuse dalle autorità polacche indicano che, nonostante l’ingresso degli oggetti nello spazio aereo nazionale e la loro successiva caduta sul territorio, non si sono registrate vittime né danni alle infrastrutture.

Polonia, decollano i caccia F-16 e Gripen: attivati anche i sistemi Patriot

L’incidente ha determinato l’attivazione delle misure di difesa aerea della Polonia, con il coinvolgimento di mezzi militari polacchi e alleati. Le autorità hanno disposto il decollo dei caccia F-16 polacchi e dei Gripen svedesi, supportati da altri velivoli alleati. Contestualmente sono stati attivati i sistemi di difesa aerea Patriot, nell’ambito della risposta alla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi in avvicinamento al territorio nazionale. Il dispositivo di sorveglianza aveva inizialmente individuato undici oggetti potenzialmente diretti verso lo spazio aereo polacco. Di questi, tre hanno effettivamente attraversato il confine. Il dato evidenzia la dimensione dell’attività di monitoraggio condotta durante l’attacco russo contro l’Ucraina e permette di distinguere tra gli oggetti inizialmente considerati una possibile minaccia e quelli che hanno concretamente violato lo spazio aereo della Polonia.

Russia e NATO, cresce la tensione: il nodo della risposta militare e le divergenze tra Polonia e Stati Uniti

La vicenda assume una particolare rilevanza sul piano internazionale perché coinvolge direttamente il territorio della Polonia, Paese membro della NATO, durante un’operazione militare russa contro l’Ucraina. La questione centrale riguarda la gestione delle violazioni dello spazio aereo e il rapporto tra la necessità di garantire la sicurezza nazionale e quella di evitare un ulteriore aggravamento delle tensioni con Mosca. È su questo punto che si inseriscono le dichiarazioni di Donald Tusk, il quale ha riconosciuto la prudenza degli Stati Uniti ma ha anche chiarito di non condividere sempre la loro lettura degli incidenti. La posizione espressa dal premier polacco mette in evidenza due esigenze che possono risultare difficili da conciliare: reagire a una violazione del territorio nazionale e, contemporaneamente, impedire che la risposta provochi una nuova escalation. L’episodio si è concluso, sulla base delle informazioni disponibili, senza vittime e senza danni alle infrastrutture. Rimane però il significato politico e militare dell’accaduto: tre oggetti provenienti dalla Russia sono entrati nello spazio aereo di un Paese NATO, facendo scattare le misure di difesa e provocando una presa di posizione del governo polacco che evidenzia anche le differenti valutazioni tra Varsavia e Washington sulla risposta da opporre a Mosca.