San Marino archivia l’emergenza idrica. Le precipitazioni delle ultime settimane hanno infatti consentito alle riserve d’acqua di risalire oltre le soglie di sicurezza, determinando il ripristino di condizioni adeguate per l’approvvigionamento dell’intero territorio. La revoca dello stato di emergenza, dichiarato lo scorso 6 agosto, è stata disposta dalla Segreteria di Stato per il Lavoro e la Transizione ecologica attraverso una nuova ordinanza, che annulla il precedente provvedimento e fa decadere le restrizioni introdotte per fronteggiare la crisi idrica. La decisione arriva a seguito della comunicazione dell’Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici (Aass), che ha attestato il miglioramento della situazione e il ritorno delle disponibilità idriche su livelli compatibili con le normali esigenze del territorio.

La fine dell’emergenza non segna, tuttavia, un punto d’arrivo sul fronte della sicurezza idrica. Governo e Aass confermano infatti la prosecuzione degli interventi destinati a rafforzare le infrastrutture e a rendere il sistema più resiliente di fronte a eventuali nuove criticità. Tra le opere previste figurano l’ampliamento del bacino del lago di Torello, il potenziamento degli impianti di depurazione lungo i torrenti San Marino e Ausa e la riconversione della rete idrica in una riserva antincendio, a supporto non soltanto delle aree produttive, ma anche di quelle agricole.

L’obiettivo è trasformare il superamento della fase emergenziale in un’occasione per consolidare la capacità di gestione delle risorse idriche, puntando su infrastrutture più efficienti e su una maggiore tutela del territorio.