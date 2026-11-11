San Martino, l’Italia divisa in 2: “Estate” solo al Sud, maltempo al Centro-Nord

C’è un appuntamento che, ogni anno, accompagna l’arrivo di novembre e richiama una delle tradizioni meteorologiche più conosciute della cultura popolare italiana: l’Estate di San Martino. Oggi, 11 novembre, giorno dedicato a San Martino di Tours, torna protagonista il proverbiale assaggio di primavera nel cuore dell’autunno. Quest’anno, però, la tradizione viene rispettata soltanto a metà, con uno scenario meteorologico che divide l’Italia in 2. Se al Sud e sulle Isole il sole e le temperature decisamente miti regalano giornate dal sapore quasi estivo, al Centro-Nord sono invece le perturbazioni atlantiche a dettare le condizioni del tempo, tra nuvole, piogge e venti sostenuti.

Che cos’è l’Estate di San Martino e da dove nasce la tradizione?

Con l’espressione Estate di San Martino si indica un breve periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche relativamente miti e soleggiate, che secondo la tradizione popolare si manifesta nei giorni intorno all’11 novembre, dopo i primi freddi autunnali. Il nome è legato alla figura di San Martino di Tours, soldato romano del IV secolo, protagonista di una delle leggende più conosciute della tradizione cristiana. Si racconta che, durante una giornata particolarmente fredda e piovosa, Martino incontrò un mendicante infreddolito. Mosso dalla compassione, tagliò in due il proprio mantello di lana e ne donò una parte all’uomo. Subito dopo quel gesto di generosità, secondo il racconto popolare, la tempesta cessò, le nuvole lasciarono spazio al sole e l’aria diventò improvvisamente più mite. Da qui nasce il legame simbolico tra la ricorrenza dell’11 novembre e il ritorno temporaneo del bel tempo.

A ricordare il carattere breve e passeggero di questo fenomeno c’è anche un celebre proverbio: “L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino“. Un’espressione che racconta bene la natura di questa parentesi di tepore, piacevole ma destinata a non durare a lungo.

Il vino novello e le tradizioni contadine

L’11 novembre non è soltanto una data legata alla meteorologia, ma rappresentava anche un momento importante nella vita rurale. Per le comunità contadine segnava tradizionalmente la conclusione dell’annata agricola: si aprivano le botti per assaggiare il vino novello, si celebrava il raccolto e si rinnovavano i contratti agrari. A questa consuetudine è legata anche l’espressione “fare San Martino“, ancora oggi utilizzata per indicare un trasloco. In passato, infatti, l’11 novembre era una data frequentemente scelta per la scadenza dei contratti agricoli e per il cambio delle abitazioni da parte dei lavoratori delle campagne. Il legame tra San Martino, il vino e l’autunno è stato celebrato anche dalla letteratura, in particolare nella celebre poesia San Martino di Giosuè Carducci, che evoca i colori, i profumi e le atmosfere della stagione autunnale.

“Estate” al Sud, Nord sotto la pioggia

Dal punto di vista meteorologico, la giornata di oggi presenta un quadro decisamente contrastato. A determinare questa particolare distribuzione delle condizioni atmosferiche contribuiscono i venti meridionali di Scirocco, che richiamano aria più calda verso le regioni del Sud e le Isole. Al Meridione, in Sicilia e in Sardegna, il tempo si mantiene prevalentemente soleggiato e le temperature raggiungono valori superiori alle medie tipiche del periodo. Diverso lo scenario al Centro-Nord, dove prevale una configurazione atmosferica decisamente più autunnale. Le perturbazioni di origine atlantica portano nuvolosità diffusa, precipitazioni anche abbondanti e venti sostenuti.

Ben 2 le perturbazioni attese nelle prossime ore sull’Italia: una proveniente dalla Spagna ed una in discesa dalla Scandinavia, in arrivo tra domani e sabato, associate a precipitazioni in qualche caso molto abbondanti e nubifragi, venti di burrasca e mareggiate.