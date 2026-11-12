Sanità, dall’Italia 12,75 milioni di euro per l’Uganda: cure gratuite e diagnosi precoci per donne e bambini con il progetto PRISMA

Un investimento di 12,75 milioni di euro per migliorare l’accesso alle cure sanitarie nel Nord dell’Uganda, rafforzare l’assistenza alle donne in gravidanza, proteggere la salute dei bambini e rendere più tempestive le diagnosi oncologiche. È questo l’obiettivo di PRISMA (Prevention, Research, and Integrated Services for Maternal, child, and cancer health), il progetto dell’Università di Milano-Bicocca finanziato dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Il programma, della durata di 36 mesi, interesserà 11 distretti ugandesi e coinvolgerà direttamente oltre 528mila persone, di cui il 53% donne. La platea dei beneficiari indiretti è stimata in circa cinque milioni di persone. Al centro dell’iniziativa ci sono due grandi priorità sanitarie: la salute materna, neonatale e infantile e la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili e pediatrici. L’obiettivo è intervenire soprattutto nelle comunità più lontane dai principali ospedali, dove la distanza dalle strutture sanitarie rappresenta un ostacolo concreto alla continuità dell’assistenza. PRISMA punta a rendere disponibili visite prenatali nei centri sanitari vicini alle abitazioni, individuare precocemente le gravidanze a rischio e accelerare i percorsi di diagnosi e trattamento delle patologie oncologiche.

Il progetto italiano coinvolgerà 35 strutture sanitarie in 11 distretti dell’Uganda

Il progetto sarà coordinato dal Bicocca Research Centre in Health Services (BReCHS) dell’Università di Milano-Bicocca e realizzato attraverso una collaborazione tra istituzioni sanitarie e accademiche ugandesi, centri di ricerca e organizzazioni italiane della società civile presenti da molti anni nel Paese africano. Gli interventi si concentreranno nelle sottoregioni di West Nile, Acholi, Lango e Karamoja, nel Nord dell’Uganda, attraverso una rete composta complessivamente da 35 strutture: tre ospedali regionali di riferimento, sei ospedali locali, 24 centri sanitari territoriali e due scuole per ostetriche. L’iniziativa intende ridurre il divario tra il bisogno di assistenza sanitaria e la possibilità effettiva di riceverla, agendo sia sul potenziamento delle strutture esistenti sia sulla formazione del personale e sull’organizzazione dei servizi. Il rafforzamento della rete territoriale rappresenta uno degli elementi centrali del programma, con l’obiettivo di migliorare il collegamento tra i centri sanitari periferici e gli ospedali di riferimento, rendendo più continui i percorsi assistenziali per donne e bambini.

Salute materna: assistenza per oltre 45mila donne in gravidanza e nuovi ecografi portatili

Una delle principali aree di intervento riguarda il miglioramento dell’assistenza sanitaria durante la gravidanza, con particolare attenzione all’individuazione tempestiva delle condizioni di rischio e alla possibilità di effettuare controlli anche nei territori più distanti dagli ospedali. PRISMA punta a migliorare l’accesso ai servizi sanitari per oltre 45mila donne in gravidanza, garantendo ad almeno 22mila donne la possibilità di effettuare un’ecografia ostetrica in ospedale. Un ruolo importante sarà svolto dall’introduzione di 12 ecografi portatili, destinati a consentire l’esecuzione di oltre 13mila ecografie nei centri sanitari territoriali. La disponibilità di queste apparecchiature permetterà di avvicinare gli strumenti diagnostici alle comunità e di favorire il riconoscimento precoce delle gravidanze che richiedono un’assistenza specialistica. Il programma prevede anche la fornitura di attrezzature e strumenti agli ospedali e ai centri sanitari per migliorare la qualità dell’assistenza prenatale. Gli interventi non saranno limitati alla gravidanza e al parto. Il progetto punta infatti a raggiungere oltre 162mila bambini di età inferiore ai cinque anni attraverso servizi integrati di prevenzione e assistenza sanitaria sul territorio. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla salute sessuale e riproduttiva, alla gestione delle gravidanze precoci e alla presa in carico delle persone vittime di violenza di genere, integrando questi ambiti nelle attività di rafforzamento dei servizi sanitari.

Lotta ai tumori femminili e pediatrici: screening, chemioterapie e interventi chirurgici

La seconda grande direttrice di PRISMA riguarda il potenziamento della prevenzione oncologica e dei percorsi di diagnosi e cura dei tumori, con interventi specifici dedicati alle donne e ai pazienti pediatrici. Il programma prevede l’esecuzione di 3mila screening per il tumore della cervice uterina, finalizzati a favorire l’individuazione precoce della malattia e il successivo accesso alle cure. Un’attenzione specifica sarà rivolta anche al linfoma di Burkitt, una patologia oncologica per la quale sono previste sei campagne di individuazione precoce. Le attività saranno accompagnate dalla formazione di 80 operatori sanitari nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e del trattamento dei tumori. Tra gli obiettivi più rilevanti figura la possibilità di garantire il trattamento chemioterapico a 150 bambini e adolescenti fino ai 18 anni affetti da linfoma di Burkitt. Per quanto riguarda l’oncologia femminile, PRISMA punta inoltre a consentire interventi chirurgici su 200 donne affette da tumore della cervice uterina presso il St. Mary’s Hospital Lacor. Il programma comprende anche attività di monitoraggio e accompagnamento lungo il percorso terapeutico per 600 pazienti oncologici. Gli interventi saranno sostenuti dal potenziamento dei servizi diagnostici e dalla collaborazione tra centri specialistici italiani e ugandesi. La strategia adottata mira a migliorare non soltanto la capacità di riconoscere tempestivamente le patologie, ma anche il collegamento tra diagnosi e trattamento, favorendo percorsi assistenziali più rapidi e continuativi.

Formazione sanitaria e ricerca: coinvolti centinaia di operatori e università italiane e ugandesi

Accanto agli interventi clinici, una parte delle risorse sarà destinata alla formazione del personale sanitario e alla collaborazione scientifica tra Italia e Uganda, con l’obiettivo di rafforzare le competenze disponibili nelle strutture del territorio. Il progetto prevede la formazione di 245 operatori sanitari nell’ambito della salute materno-infantile, attraverso attività orientate al miglioramento della qualità dell’assistenza e delle capacità professionali. Saranno inoltre sviluppati almeno cinque moduli di formazione online e realizzati almeno sei progetti di ricerca applicata, dedicati al miglioramento della qualità e dell’organizzazione dei servizi sanitari. Il programma comprende anche scambi accademici, mobilità di studenti e docenti e attività di simulazione clinica, in una prospettiva di collaborazione scientifica e istituzionale tra i due Paesi. La componente di ricerca e formazione si affianca agli investimenti in attrezzature e servizi, con l’intento di consolidare le competenze locali e favorire la continuità dei risultati raggiunti anche dopo la conclusione dei 36 mesi di attività.

PRISMA presentato a Kampala: al tavolo istituzioni italiane e governo ugandese

Il piano operativo di PRISMA è stato presentato ufficialmente sabato 7 novembre a Kampala, nella sede di AVSI, durante un incontro che ha riunito rappresentanti istituzionali italiani e ugandesi, università, organizzazioni della società civile e operatori del settore sanitario. La riunione è stata dedicata alla condivisione degli obiettivi e dei risultati attesi, alla definizione delle responsabilità dei partner, al modello di governance e alle modalità operative per l’attuazione delle attività nei territori interessati. All’incontro hanno partecipato Crispus Walter Kiyonga, vice primo ministro dell’Uganda, e Chris Baryomunsi, ministro della Salute dell’Uganda. Per le istituzioni italiane sono intervenuti Riccardo Guariglia, segretario generale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Mauro Massoni, ambasciatore d’Italia in Uganda, e Marco Riccardo Rusconi, direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Per l’Università di Milano-Bicocca erano presenti Giuseppe Gorini, prorettore allo Sviluppo internazionale e alla collaborazione accademica, Paolo Bonfanti, professore di Malattie infettive e coordinatore tecnico-scientifico del progetto PRISMA, e Giorgio Vittadini, direttore del centro di ricerca sui servizi sanitari BReCHS. Sono intervenuti inoltre Giovanna Ambrosoli, presidente della Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital, John Makoha, rappresentante di AVSI in Uganda, Dominique Corti, presidente della Fondazione Piero e Lucille Corti, e Peter Lochoro, rappresentante Paese di CUAMM – Medici con l’Africa. Hanno preso parte all’incontro anche Amos Deogratius Mwaka, preside della facoltà di Medicina dell’Università di Gulu, e Nixon Niyonzima, responsabile della ricerca e della formazione presso l’Uganda Cancer Institute.

La presentazione alla premier ugandese Robinah Nabbanja

La missione istituzionale era stata preceduta da un ulteriore appuntamento di rilievo. Nella mattinata del 6 novembre, la delegazione è stata accolta nella Conference Room dell’Ufficio della Prima Ministra dell’Uganda. In questa occasione, il direttore del BReCHS, Giorgio Vittadini, ha presentato direttamente PRISMA alla premier Robinah Nabbanja, alla presenza del Consiglio dei Ministri ugandese. La presentazione ai vertici del governo si inserisce nel percorso di collaborazione istituzionale alla base dell’iniziativa, che coinvolge strutture sanitarie, organismi accademici e organizzazioni impegnate da tempo nelle attività di cooperazione nel Paese.

Rusconi (AICS): “investire nelle persone, nelle istituzioni e nella conoscenza”

Il direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Marco Riccardo Rusconi, ha sottolineato il ruolo della cooperazione scientifica e della formazione per costruire servizi sanitari capaci di produrre risultati nel lungo periodo. “Con PRISMA vogliamo unire competenze sanitarie, ricerca, formazione e innovazione, valorizzando la lunga esperienza della presenza italiana in Uganda e rafforzando la collaborazione con le istituzioni del Paese. Per la Cooperazione Italiana, sostenibilità significa investire non solo in infrastrutture e attrezzature, ma soprattutto nelle persone, nelle istituzioni e nella conoscenza. Attraverso ricerca congiunta, alta formazione e scambi accademici, PRISMA punta così a rafforzare competenze e soluzioni locali capaci di generare risultati duraturi anche oltre la conclusione del progetto”. Un’impostazione che attribuisce alla formazione e al trasferimento di conoscenze un ruolo centrale nell’efficacia degli interventi, affiancandoli al potenziamento materiale delle strutture e delle dotazioni sanitarie.

Milano-Bicocca: “trasformare la conoscenza in cure migliori e opportunità durature”

Anche Giuseppe Gorini, prorettore allo Sviluppo internazionale e alla collaborazione accademica dell’Università di Milano-Bicocca, ha evidenziato il valore della collaborazione tra il mondo universitario, gli ospedali, le istituzioni e le organizzazioni impegnate sul territorio. “PRISMA esprime la vocazione di Milano-Bicocca: mettere in dialogo formazione, ricerca, cura e innovazione al servizio delle persone. È un impegno che unisce università, ospedali, istituzioni e società civile e interpreta la cooperazione scientifica come uno spazio di apertura e responsabilità reciproca. Vogliamo trasformare la conoscenza in cure migliori e opportunità durature per le comunità coinvolte”.

La rete dei partner italiani e ugandesi impegnati nel progetto

La responsabilità dell’attuazione di PRISMA è affidata all’Università di Milano-Bicocca, che promuove l’iniziativa attraverso il Bicocca Research Centre in Health Services (BReCHS), il Dipartimento di Medicina e chirurgia e il Dipartimento di Statistica e di metodi quantitativi. Tra i partner scientifici figurano la Gulu University e l’IRCCS San Gerardo dei Tintori, coinvolti nell’ambito della collaborazione accademica e sanitaria prevista dal programma. Le attività territoriali saranno realizzate con la partecipazione di Medici con l’Africa CUAMM, Fondazione AVSI, Fondazione Piero e Lucille Corti e Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital, insieme alle istituzioni sanitarie ugandesi, tra cui l’Uganda Cancer Institute. Alla rete di collaborazione partecipa anche il settore sanitario privato non profit ugandese, nell’ambito di un modello che integra competenze universitarie, attività cliniche, ricerca scientifica e presenza operativa sul territorio. Attraverso questa articolata partnership, PRISMA punta a intervenire contemporaneamente sulle esigenze sanitarie immediate e sul rafforzamento delle capacità locali, collegando l’assistenza alle donne e ai bambini con lo sviluppo della formazione, dei servizi diagnostici e dei percorsi di cura nelle strutture coinvolte.