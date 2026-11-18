La competizione per accedere alle cariche pubbliche e alle professioni più prestigiose in Corea del Sud è storicamente nota per essere estremamente spietata e logorante per gli studenti. In questo panorama di fortissima pressione sociale e accademica, il trentaquattrenne Han Won-seok era riuscito a posizionarsi in cima alla lista dei migliori candidati per la prima fase del difficile esame per consulente fiscale. Il suo risultato, tuttavia, aveva dell’incredibile: l’uomo è riuscito a fornire ben 159 risposte corrette su un totale di 160, commettendo un solo e insignificante errore durante l’intera prova. Un punteggio talmente elevato e statisticamente anomalo da attirare in tempi brevissimi l’attenzione dei media e dei colleghi esaminandi. L’indignazione e i sospetti del pubblico si sono moltiplicati rapidamente sul web e sui forum studenteschi, costringendo il candidato sudcoreano a cedere al peso delle indagini imminenti. Messo alle strette, Han Won-seok ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti tramite il proprio avvocato difensore per confessare spontaneamente la clamorosa truffa hi-tech.

Come funzionava il sistema: telecamere e intelligenza artificiale

Le dinamiche dell’imbroglio hanno rivelato alle autorità un livello di sofisticazione tecnologica particolarmente allarmante, degno di una vera e propria operazione di spionaggio. Secondo quanto dichiarato dallo stesso candidato durante la sua confessione, il piano si basava su una rete di dispositivi interconnessi capaci di operare in tempo reale e in modo del tutto silenzioso. Han Won-seok ha ammesso di aver utilizzato una telecamera ultraminiaturizzata abilmente occultata tra i propri indumenti per inquadrare in modo chiaro e definito i fogli del test presenti sul banco. Le immagini delle domande venivano poi trasmesse istantaneamente e in modalità wireless a un avanzato sistema di intelligenza artificiale, il quale si occupava di elaborare i complessi quesiti fiscali e generare le soluzioni corrette nel giro di pochissimi secondi. A quel punto, i risultati venivano inviati in formato testuale o vocale direttamente a uno smartphone nascosto addosso all’uomo, per poi essere comunicati al candidato attraverso un auricolare nascosto in profondità nel canale uditivo, rendendo il dispositivo del tutto invisibile agli occhi degli ignari supervisori presenti in aula.

Le altre frodi e l’esame per commercialisti

La dettagliata confessione del trentaquattrenne non si è purtroppo limitata a un singolo episodio isolato. Durante i colloqui con gli investigatori, l’uomo ha infatti rivelato di aver impiegato questo medesimo e ingegnoso stratagemma in diverse altre occasioni ufficiali. Nello specifico, la struttura informatica legata all’intelligenza artificiale è stata sfruttata non solo per superare in modo fraudolento la prima fase, ma anche durante il secondo e ancor più selettivo stadio del già citato esame per consulente fiscale. Come se la situazione non fosse già di per sé gravissima, Han Won-seok ha dichiarato di aver barato utilizzando esattamente gli stessi strumenti tecnologici e le medesime tattiche anche durante la prima fase del rigoroso esame per commercialisti, un’altra delle prove più complesse del sistema abilitante del paese. Questa rivelazione ha gettato pesanti e inevitabili ombre sulla reale validità dei sistemi di sorveglianza e perquisizione attualmente adottati durante le prove nazionali.

Le conseguenze e la necessità di nuove misure di sicurezza

La diffusione globale di questa notizia dimostra in modo inequivocabile come i tradizionali metodi di controllo umano non siano più lontanamente sufficienti a garantire l’equità delle prove scritte. La truffa hi-tech orchestrata in Corea del Sud rappresenta un campanello d’allarme formidabile per le istituzioni accademiche, universitarie e professionali di tutto il mondo. Queste organizzazioni sono ora chiamate a rivedere drasticamente i propri protocolli di sicurezza e di ammissione, dovendo valutare l’introduzione obbligatoria di metal detector avanzati, rilevatori di microspie e inibitori di frequenza per bloccare i segnali internet nelle aule. Solo attraverso un aggiornamento tecnologico delle misure difensive sarà possibile impedire che l’uso illecito e incontrollato dell’intelligenza artificiale possa compromettere irrimediabilmente l’integrità, il valore e la meritocrazia delle certificazioni ufficiali nel prossimo futuro.