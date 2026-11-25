Oggi alle 19:45 ora italiana si alza finalmente il sipario su uno dei misteri più affascinanti dell’esplorazione spaziale moderna, con la conferenza stampa in cui l’ESA rilascerà le primissime immagini ravvicinate del sito d’impatto sull’asteroide Dimorphos. L’attesa dura da più di 4 anni, esattamente dal 26 settembre 2022, quando la sonda DART della NASA si schiantò intenzionalmente contro questo corpo celeste grande quanto la Grande Piramide di Giza alla folle velocità di circa 22mila km/h, modificandone per la prima volta nella storia umana la traiettoria naturale nello Spazio. Quell’impatto storico accorciò di circa 33 minuti l’orbita di Dimorphos, dal diametro di 151 metri, attorno all’asteroide principale Didymos, largo 730 metri, alterando in modo misurabile persino il percorso dell’intera coppia attorno al Sole. Da allora gli scienziati non hanno mai potuto osservare da vicino le conseguenze reali della collisione, poiché DART venne distrutta nell’urto e il piccolo satellite italiano LICIACube riuscì a scattare solo poche istantanee durante il suo rapido sorvolo.

L’indagine sulla scena del crimine nel Sistema Solare

Arrivata a destinazione all’inizio di novembre dopo un’odissea di 2 anni nello Spazio profondo, la sonda Hera dell’ESA trascorrerà almeno 6 mesi conducendo quella che l’agenzia definisce una vera e propria indagine sulla scena di un incidente. Gli astronomi vogliono scoprire se lo schianto abbia scavato un semplice cratere oppure se abbia completamente rimodellato Dimorphos, che si ritiene essere un cumulo di macerie tenuemente legate dalla gravità e che, secondo alcune simulazioni, potrebbe essere stato totalmente riorganizzato dalla libera fuoriuscita di milioni di tonnellate di detriti. Comprendere esattamente la massa e la struttura interna di questo oggetto è fondamentale per trasformare la tecnica dell’impatto cinetico in uno strumento affidabile e ripetibile di difesa planetaria per proteggere il nostro pianeta in futuro.

L’evento di presentazione di oggi si svolge in una cornice altamente simbolica, ovvero la sala dei dinosauri del Museum für Naturkunde di Berlino, il luogo perfetto per celebrare il momento in cui i discendenti umani dei primi mammiferi, sopravvissuti all’asteroide che 66 milioni di anni fa spazzò via i dinosauri, hanno dimostrato di poter deviare un corpo celeste. A fianco del team umano ci sarà anche l’Hera Space Companion, una piattaforma di comunicazione dinamica collegata alla missione e progettata per rendere accessibile a tutti la prima missione di difesa planetaria dell’ESA.

Le voci dei protagonisti della missione Hera

L’entusiasmo per questo traguardo scientifico emerge chiaramente dalle parole del responsabile della missione Hera, Ian Carnelli, che ripercorre le sfide affrontate dal team internazionale prima di arrivare a questo risultato storico: “‘Siamo qui per lasciare un segno nell’Universo’, è ciò che Steve Jobs dichiarò notoriamente. Attraverso molti anni di duro lavoro la nostra collaborazione internazionale è riuscita a fare proprio questo, e per la più alta delle intenzioni: contribuire a rendere la Terra più sicura. Questo evento condividerà le prime immagini che mostrano come l’uomo abbia alterato l’asteroide Dimorphos, celebrando al contempo la storia del team di Hera che lo ha reso possibile – anche di fronte al nostro iniziale fallimento nell’ottenere i finanziamenti, poi a una pandemia mondiale e infine a un uragano in arrivo proprio mentre stavamo per lanciare!“.

Sulla stessa lunghezza d’onda si esprime Patrick Michel, ricercatore principale di Hera e direttore di ricerca presso il CNRS / Observatoire de la Côte d’Azur, sottolineando l’importanza scientifica delle misurazioni imminenti: “Questo è un momento davvero entusiasmante per noi. Prima la sonda DART della NASA ha volato verso il sistema Didymos per impattare il satellite Dimorphos, modificandone con successo l’orbita. Ora è arrivata la missione Hera dell’ESA per ottenere le risposte che dobbiamo conoscere. In che modo l’impatto ha cambiato Dimorphos? Qual è la massa dell’asteroide e quali delle sue proprietà spiegano la sua risposta all’impatto di DART? Hera sta conducendo l’indagine più approfondita di sempre su un asteroide deviato, ricca di primati scientifici, per fornirci un quadro completo e imparziale del primo test di difesa planetaria dell’umanità“.

I prossimi passi tra sorvoli ravvicinati e mini satelliti

La diffusione delle immagini di oggi rappresenta solamente il primo capitolo di un’esplorazione destinata a entrare sempre più nel vivo nei prossimi mesi, con manovre audaci che porteranno la strumentazione scientifica a sfiorare la superficie dei 2 asteroidi. A confermare l’agenda dei futuri sviluppi è Michael Kueppers, scienziato della missione Hera dell’ESA, che anticipa le prossime fasi operative: “La presentazione della prossima settimana è solo l’inizio dell’esplorazione di Hera. Nei prossimi mesi voleremo più vicino agli asteroidi e all’inizio del nuovo anno dispiegheremo una coppia di CubeSat grandi quanto una scatola da scarpe per assumerci rischi extra e avventurarci ancora più vicino rispetto alla sonda principale!“.