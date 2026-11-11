Sci, novità sulle montagne italiane: nuove cabinovie e seggiovie per l’inverno 2026/2027, tutte le novità da Nord a Sud

Le montagne italiane si preparano a una stagione sciistica all’insegna delle grandi novità. In vista dell’inverno 2026/2027, numerosi comprensori dell’arco alpino e dell’Appennino abruzzese stanno completando importanti interventi di ammodernamento degli impianti di risalita, con nuove cabinovie, seggiovie e skilift destinati a migliorare l’accessibilità delle piste, ridurre i tempi di attesa e garantire standard più elevati di comfort e sicurezza. Dall’Alto Adige alla Valle d’Aosta, dal Trentino al Veneto, dalla Lombardia al Piemonte fino all’Abruzzo, il settore funiviario italiano affronta una fase di rinnovamento tecnologico che interessa alcune delle destinazioni più conosciute del turismo montano. Protagonista di numerosi interventi è Leitner, azienda specializzata nella realizzazione di impianti a fune, che per la stagione ormai alle porte introduce soluzioni destinate a trasformare l’esperienza sulle piste e, in diversi casi, anche l’utilizzo delle infrastrutture durante i mesi estivi. Tra le novità più significative figurano la prima cabinovia Leitner al mondo dotata della tecnologia Ropera a Plan de Corones, la prima seggiovia a otto posti del Piemonte a Prato Nevoso e nuovi collegamenti che consentiranno di ampliare le opportunità turistiche in località come Courmayeur, La Thuile e Passo del Tonale.

Plan de Corones, la rivoluzione della cabinovia Kronplatz 1+2: debutta la tecnologia Ropera

Uno degli interventi di maggiore rilievo della stagione 2026/2027 riguarda Plan de Corones, in Alto Adige, dove sarà completamente rinnovato il principale collegamento funiviario dal fondovalle di Riscone, nei pressi di Brunico, verso la montagna. Il progetto denominato “Kronplatz 1+2” interesserà un’infrastruttura fondamentale per l’accessibilità e il funzionamento dell’intero comprensorio sciistico. La nuova cabinovia a dieci posti sarà articolata in due sezioni e presenterà una stazione intermedia ricollocata e collegata direttamente alle piste. Tra le modifiche strutturali previste figura anche una consistente riduzione del numero dei sostegni, che saranno più che dimezzati rispetto all’impianto attuale. L’elemento più innovativo sarà però la tecnologia utilizzata. Kronplatz 1+2 diventerà la prima cabinovia Leitner al mondo equipaggiata con Ropera, il nuovo standard tecnologico per gli impianti a fune monofune unidirezionali sviluppato dall’azienda in collaborazione con Poma e Bartholet. L’intervento introdurrà inoltre le nuove cabine Evo, caratterizzate da sedili rivestiti in loden, una soluzione pensata per incrementare il comfort dei passeggeri.

Tre Cime, nuova cabinovia Helmissimo a Versciaco: cambia l’accesso al Monte Elmo

Un altro importante intervento interesserà il comprensorio sciistico 3 Zinnen, nell’area delle Tre Cime, dove a Versciaco sarà realizzata la nuova cabinovia premium da dieci posti “Helmissimo”. Il collegamento prenderà il posto della vecchia cabinovia e sarà accompagnato da un progetto di ampliamento e riqualificazione della pista di rientro a valle. La nuova infrastruttura assumerà un ruolo strategico per l’accessibilità al Monte Elmo, anche grazie alla possibilità di utilizzare il collegamento intermodale con la ferrovia. La maggiore capacità di trasporto consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di attesa, soprattutto nelle giornate caratterizzate da un’elevata affluenza di sciatori.

Belpiano e Watles, nuove cabinovie panoramiche e collegamenti aperti anche d’estate

Il rinnovamento degli impianti sciistici altoatesini coinvolgerà anche la parte occidentale della provincia di Bolzano. Nel comprensorio Belpiano-Malga San Valentino, la nuova cabinovia a dieci posti “Piz Schöneben” sostituirà un impianto in esercizio da quasi quarant’anni. Le nuove cabine Evo saranno dotate di porte panoramiche e permetteranno di ammirare il paesaggio circostante, con una vista privilegiata sul Lago di Resia. La stazione a valle utilizzerà il sistema LeitPilot, destinato alla gestione automatizzata, mentre l’esercizio annuale dell’impianto consentirà di utilizzare il collegamento anche al di fuori della stagione sciistica. Nel vicino comprensorio di Watles, la nuova cabinovia da dieci posti “Prämajur–Watles” sostituirà invece una seggiovia quadriposto risalente al 1995. Il nuovo impianto migliorerà soprattutto l’accessibilità per famiglie con bambini e consentirà, durante la stagione estiva, un trasporto più agevole di biciclette e passeggini.

Obereggen e Gitschberg Jochtal, nuove seggiovie fino a otto posti e impianti per bambini

Numerosi interventi interesseranno anche gli altri comprensori dell’Alto Adige. Nell’area sciistica Gitschberg Jochtal entrerà in servizio la nuova seggiovia esaposto “Gitsch”, progettata per garantire elevati livelli di comfort e sicurezza. L’impianto sarà dotato di sedili riscaldati, cupole paravento e poggiapiedi individuali con sistema di bloccaggio. Anche in questo caso verrà adottata la tecnologia LeitPilot per la gestione automatizzata delle stazioni. A Obereggen, invece, una nuova seggiovia a otto posti sostituirà l’attuale quadriposto, migliorando un collegamento particolarmente importante verso la Val di Fiemme. L’intervento sarà affiancato dalla realizzazione del nuovo skilift “Eben”, con una capacità di trasporto di 720 persone all’ora, che servirà l’area dedicata ai bambini “Brunoland”, situata nei pressi della stazione a valle. Ulteriori sostituzioni sono previste in Alta Badia, dove saranno rinnovati gli skilift “Abrusè” a Corvara e “La Para”, due infrastrutture particolarmente importanti per le attività delle scuole di sci locali.

Courmayeur, due nuove cabinovie da dieci posti per modernizzare il comprensorio

Il programma di ammodernamento raggiunge anche la Valle d’Aosta, con interventi di particolare rilievo a Courmayeur. La località ai piedi del Monte Bianco si prepara all’entrata in servizio di due nuove cabinovie a dieci posti, destinate a sostituire infrastrutture storiche del comprensorio sciistico. Il nuovo impianto “Plan Checrouit – Maison Vieille” prenderà il posto di una seggiovia biposto risalente al 1975, mentre la cabinovia “Plan Checrouit – Colle Checrouit” sostituirà una storica cabinovia Agudio entrata in funzione nel 1986. Entrambi gli interventi rientrano nel processo di rinnovamento delle infrastrutture di risalita della località valdostana, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di trasporto e rendere più moderni i collegamenti all’interno del comprensorio.

La Thuile, a dicembre 2026 arriva Chaz Dura: cabinovia panoramica con vista sul Monte Bianco

Una delle novità più interessanti per il turismo montano durante tutto l’anno riguarda La Thuile, dove è prevista per dicembre 2026 l’entrata in servizio della nuova cabinovia a dieci posti “Chaz Dura”. L’infrastruttura sostituirà le due seggiovie esistenti “La Combe” e “Chaz Dura”, introducendo una possibilità finora assente: anche i pedoni potranno raggiungere comodamente un punto panoramico con vista sul Monte Bianco, senza dover necessariamente utilizzare gli impianti per praticare lo sci. Il progetto assume particolare importanza per lo sviluppo del turismo estivo in Valle d’Aosta. Durante i mesi più caldi, la cabinovia offrirà infatti nuove possibilità di accesso alla montagna per escursionisti, appassionati di mountain bike e cicloturisti, contribuendo ad ampliare l’offerta della destinazione oltre la tradizionale stagione invernale.

Passo del Tonale, la nuova cabinovia Valbiolo sostituisce la seggiovia degli anni Novanta

Importanti cambiamenti interesseranno anche il comprensorio del Passo del Tonale, dove la nuova cabinovia a dieci posti “Valbiolo” sostituirà una seggiovia risalente agli anni Novanta. Il passaggio dalla seggiovia alla cabinovia rappresenterà un miglioramento significativo per la comodità e la sicurezza dei passeggeri, soprattutto per famiglie, bambini e sciatori principianti. Il nuovo impianto sarà inoltre un collegamento importante con la parte occidentale del comprensorio del Tonale e verrà integrato nel futuro collegamento con il settore Bleis. Un ulteriore elemento di interesse riguarda la possibilità di utilizzare l’impianto durante tutto l’anno. L’esercizio annuale consentirà infatti di migliorare l’accessibilità al bike park e facilitare il trasporto delle biciclette, favorendo le attività sportive estive. A Ponte di Legno, invece, la nuova cabinovia “Valbione – Corno d’Aola – Angelo” sostituirà una seggiovia biposto e uno skilift. Il progetto permetterà di ridurre i tempi di percorrenza e rendere più agevole l’accesso alla montagna.

Prato Nevoso, arriva la prima seggiovia a otto posti del Piemonte: tutte le novità dell’impianto Blu

Una novità di particolare rilievo è prevista a Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, dove entrerà in funzione “Blu”, la prima seggiovia a otto posti del Piemonte. Il nuovo impianto sostituirà una seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso, aumentando la capacità di trasporto e migliorando le condizioni di comfort. La vecchia seggiovia non sarà però semplicemente dismessa: verrà smantellata e successivamente reinstallata nell’area di collegamento verso Artesina, continuando quindi a svolgere una funzione all’interno del sistema sciistico. La nuova seggiovia Blu introdurrà anche soluzioni tecnologiche specifiche, tra cui un sistema di imbarco e sbarco a 90 gradi, dotato di tappeto di allineamento sollevabile, e un magazzino veicoli integrato. L’impianto sarà inoltre predisposto per il trasporto delle biciclette durante la stagione estiva, ampliando le possibilità di utilizzo dell’infrastruttura oltre il periodo dedicato agli sport invernali.

Val di Zoldo, nuova cabinovia Pecol – Pian del Crep per raggiungere le piste

Anche il Veneto sarà interessato dal programma di rinnovamento degli impianti. In Val di Zoldo, in provincia di Belluno, la nuova cabinovia “Pecol – Pian del Crep” sostituirà un impianto risalente agli anni Ottanta. Si tratta di un’infrastruttura particolarmente importante per la località, poiché rappresenta il principale collegamento di accesso al comprensorio sciistico. La sostituzione permetterà di modernizzare uno dei punti fondamentali del sistema di risalita della valle.

Abruzzo, nell’Alto Sangro arriva la nuova cabinovia Montepratello da dieci posti

Il rinnovamento delle infrastrutture sciistiche italiane non riguarda soltanto le Alpi. Anche l’Abruzzo sarà protagonista di un intervento significativo nell’area sciistica dell’Alto Sangro, dove verrà realizzata la nuova cabinovia a dieci posti “Montepratello”. L’impianto sostituirà il collegamento esistente “Vallone – Monte Pratello”, introducendo una maggiore capacità di trasporto e una riduzione dei tempi necessari per raggiungere le piste. Il progetto punterà anche a migliorare l’efficienza energetica dell’infrastruttura, affiancando ai vantaggi per gli sciatori un ammodernamento tecnologico del sistema di risalita.

San Martino di Castrozza, nuova seggiovia Scandola – Tognazza e altri interventi sulle Alpi

Tra i comprensori interessati dalle novità della stagione 2026/2027 figura anche San Martino di Castrozza. Nell’area dell’Alpe Tognola, due seggiovie triposto verranno sostituite da un’unica nuova seggiovia esaposto “Scandola – Tognazza”. L’intervento consentirà di rinnovare il sistema di collegamento attraverso un impianto di maggiore capacità rispetto alle infrastrutture precedenti. Il programma di modernizzazione comprende inoltre ulteriori interventi di sostituzione e rinnovamento delle seggiovie e sciovie di Monte Pora, Bedollo e Piancavallo, confermando l’ampiezza territoriale dei lavori previsti per la nuova stagione.

Impianti sciistici 2027/2028, già avviati i lavori per la nuova cabinovia Piz Sorega in Alta Badia

Accanto agli interventi destinati alla stagione ormai imminente, Leitner è già impegnata nella successiva fase di ammodernamento, con diversi progetti programmati per l’inverno 2027/2028. Uno degli investimenti principali riguarderà l’Alta Badia, dove sono già iniziati i lavori per la nuova cabinovia a dieci posti “Piz Sorega”. L’infrastruttura, articolata in due sezioni e dotata della tecnologia Ropera, diventerà il principale collegamento di accesso al comprensorio sciistico da San Cassiano. Il progetto si inserisce nel più ampio processo di introduzione della nuova generazione tecnologica degli impianti funiviari, già prevista per la cabinovia Kronplatz 1+2 a Plan de Corones.

Plose e Merano 2000, nuove seggiovie e cabinovie con tecnologia Ropera

Il programma di investimenti per il 2027/2028 interesserà anche altre importanti destinazioni altoatesine. Sulla Plose, sopra Bressanone, sarà realizzata la nuova seggiovia esaposto “Rifugio CAI”, destinata a sostituire un impianto in esercizio da quasi quarant’anni. La nuova infrastruttura adotterà anch’essa la tecnologia Ropera, contribuendo alla diffusione di questo standard tecnologico nei comprensori sciistici italiani. A Merano 2000, invece, dalla stagione 2027/2028 entrerà in servizio la nuova cabinovia a dieci posti “Kesselberg”, sempre con tecnologia Ropera. Il nuovo collegamento sostituirà un’attuale seggiovia triposto e sarà destinato a svolgere un ruolo centrale nell’utilizzo del comprensorio durante tutto l’anno.

Borno, nuova cabinovia da Boario al Monte Altissimo con stazione intermedia a Plai

Un ulteriore importante progetto è previsto in Lombardia, nella Borno Ski Area, in provincia di Brescia. Per la stagione 2027/2028 è programmata la nuova cabinovia a dieci posti “Boario – Borno – Monte Altissimo”, che realizzerà un collegamento continuo fino alla vetta. Il nuovo tracciato comprenderà una stazione intermedia a Plai e prenderà il posto di due storiche seggiovie biposto, modificando il sistema di accesso alla montagna attraverso un’infrastruttura unificata. Il collegamento rappresenterà un ulteriore tassello del processo di trasformazione degli impianti di risalita italiani, che attraverso la sostituzione delle strutture più datate punta a migliorare l’efficienza dei collegamenti e a favorire un utilizzo delle infrastrutture anche al di fuori dell’inverno. Le novità già programmate per il 2027/2028 proseguiranno così il percorso di ammodernamento avviato nei principali comprensori per la stagione sciistica 2026/2027.