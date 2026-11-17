Donna dePolo e Shijie Zhong non hanno mai messo piede in Antartide. Eppure, grazie a satelliti che misurano i movimenti del suolo e la gravità, a un supercomputer nel Wyoming e ad anni di dati sismici raccolti in remote stazioni di ricerca antartiche, i fisici della CU Boulder hanno delineato un quadro preciso di ciò che sta accadendo sotto i ghiacci dell’Antartide occidentale, attualmente soggetti a un rapido scioglimento. Il loro modello fisico 3D contribuisce a risolvere un enigma che da anni accende il dibattito tra i ricercatori in Antartide: perché, esattamente, la crosta terrestre sottostante reagisce sollevandosi così rapidamente in seguito alla fusione del ghiaccio sovrastante?

“La rapida perdita di ghiaccio, unita a un mantello terrestre superiore relativamente debole, fa sì che questa reazione avvenga nell’arco di decenni, anziché di migliaia di anni”, spiega dePolo, dottoranda in geofisica e autrice principale dello studio. Il suo team ha utilizzato un software avanzato e decenni di dati per elaborare il modello più dettagliato mai realizzato sulla storia dei ghiacci della regione e sui movimenti tridimensionali della superficie e dell’interno della Terra, nel periodo compreso tra il 1900 e il 2020. La ricerca, pubblicata sulla rivista Science, potrebbe aiutare la comunità scientifica a prevedere con maggiore precisione la futura stabilità della calotta glaciale.

“Per comprendere cosa accadrà nell’Antartide occidentale e alla sua calotta glaciale nei prossimi 100, 200 o 500 anni, è fondamentale sapere con quale rapidità la Terra solida reagirà a tale scioglimento”, afferma Zhong, docente di fisica presso la CU e coautore dello studio. Comprendere l’esatta interazione tra la Terra e il ghiaccio sovrastante è inoltre essenziale per stimare in che misura la fusione dei ghiacci potrà contribuire all’innalzamento del livello del mare nei prossimi anni.

Il suolo sotto i ghiacci si solleva

Per lungo tempo, l’attenzione degli scienziati si è concentrata su ciò che accade in superficie, in relazione ai ghiacci antartici. Tuttavia, secondo dePolo e Zhong, i movimenti che avvengono al di sotto del ghiaccio rivestono un’importanza altrettanto cruciale. Mentre i ghiacciai Thwaites e Pine Island, situati nella baia del Mare di Amundsen nell’Antartide occidentale, si sciolgono, alcune porzioni della crosta terrestre sottostante si sono sollevate fino a 5 centimetri all’anno. Si tratta del cosiddetto “aggiustamento isostatico glaciale”. Questo fenomeno altera persino la gravità nell’area, una variazione che è stata rilevata dai satelliti.

Immaginate un marshmallow: se premete la mano sulla sua parte superiore, questo si deforma sotto il peso. Quando sollevate la mano, si verifica un’immediata risposta elastica, con il marshmallow che cerca di tornare alla sua forma originale. Dopo questa reazione iniziale, il materiale continua a riprendere lentamente la sua configurazione originaria, man mano che si distende. “La Terra si comporta in modo analogo“, ha spiegato dePolo. “Per questo abbiamo creato un modello di tale processo”.

Una visione tridimensionale della viscosità del mantello

Da tempo, gli scienziati discutono sulla viscosità del mantello terrestre al di sotto dell’Antartide occidentale e di altre regioni un tempo coperte dai ghiacci, come il Nord America e la Scandinavia. La viscosità indica quanto un materiale oppone resistenza allo scorrimento; pensate, ad esempio, alla differenza tra il miele e il latte. La viscosità del mantello non determina solo la velocità con cui il suolo si solleva in seguito allo scioglimento dei ghiacci nell’Antartide occidentale, ma influenza anche i movimenti delle placche tettoniche globali e il raffreddamento a lungo termine del pianeta.

Studi precedenti hanno interpretato i dati satellitari relativi all’Antartide occidentale utilizzando modelli di viscosità meno dettagliati dal punto di vista spaziale. Tali ricerche non hanno tenuto conto delle evidenze emerse dalle analisi tridimensionali del sottosuolo, che mostrano come la temperatura e la viscosità del mantello varino in tre dimensioni a seconda della profondità e della zona specifica. Tali studi suggerivano che l’intero mantello superiore sotto l’Antartide occidentale fosse estremamente “debole”, una conclusione in contrasto con i valori di viscosità dedotti per altre aree della Terra.

La ricerca condotta da Zhong e dePolo contribuisce a fare chiarezza su questo dibattito. “Gli studi precedenti avevano affrontato il problema, ma senza considerare la struttura tridimensionale della Terra“, ha affermato Zhong. “Noi siamo riusciti a risolvere l’enigma proprio tenendo conto di tale struttura 3D”.

Una base più solida per le previsioni sulle calotte glaciali

Il loro studio non esamina direttamente la stabilità della calotta glaciale in sé, né ciò che il futuro potrebbe riservarle. Tuttavia, disporre di una documentazione precisa su come la Terra si sia mossa negli ultimi 120 anni rappresenta un passo importante per consentire agli scienziati di formulare previsioni migliori sul futuro. Zhong e dePolo hanno affermato che la loro ricerca non sarebbe stata possibile senza le osservazioni compiute dalle stazioni di ricerca in Antartide, che misurano i movimenti della crosta terrestre e le dinamiche delle calotte glaciali.