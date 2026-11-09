Scirocco, Garbino e Favonio: il Centro-Sud si prepara a un’impennata termica, ma i record di novembre restano lontani

L’Italia si prepara a vivere una settimana con due volti: mentre le perturbazioni atlantiche porteranno piogge soprattutto al Nord e su parte delle regioni centrali, il Centro-Sud sarà raggiunto da correnti meridionali che trasporteranno aria più mite verso il Mediterraneo. La differenza si farà sentire nelle temperature massime, destinate a salire in particolare sulle Isole maggiori e in alcune aree del Mezzogiorno, dove tra il 10 e l’11 novembre i valori potranno portarsi diffusamente sui +20/+23°C e raggiungere localmente i +25/+27°C in Sicilia. Le stime sono coerenti con la tendenza delineata dall’Aeronautica Militare, che per la settimana indica temperature superiori alla media su tutto il Paese e un’anomalia più marcata sul Centro-Sud e sulla Sardegna.

Le aree più calde e il ruolo dei venti

La Sicilia potrebbe risultare la regione più calda, con le massime più elevate nelle località favorite dalla circolazione e dalle condizioni locali, mentre in Calabria e Puglia sono attesi valori intorno ai +22/+24°C e in Campania si potrà arrivare vicino ai +22°C. Anche lungo l’Adriatico centrale, Abruzzo compreso, le correnti da sud-ovest potranno produrre rialzi termici nelle zone esposte al Garbino, ma il dato effettivo dipenderà dalla direzione del vento, dalla nuvolosità e dal momento in cui transiteranno i fronti. L’aria mite non si distribuirà infatti in modo uniforme: dove prevarranno le nubi e la pioggia, il riscaldamento al suolo potrà risultare più contenuto, mentre le schiarite e l’azione dei venti potranno favorire massime più alte in altre zone.

I nomi dei venti aiutano a capire perché, nello stesso quadro depressionario, alcune aree possano scaldarsi più di altre. Lo Scirocco, che soffia da sud-est, porta aria mite verso il Centro-Sud e le Isole; attraversando il Mediterraneo si carica di umidità e spesso precede il passaggio delle perturbazioni, accompagnandosi quindi a nubi, piogge e mari mossi. Sul versante adriatico, invece, le correnti da sud-ovest possono attivare il Garbino, nome locale del Libeccio: quando l’aria supera l’Appennino e discende verso la costa, può arrivare più secca e più calda, con raffiche e un aumento rapido della temperatura.

Il Favonio indica più in generale un vento di caduta, caldo e secco, prodotto dalla discesa dell’aria sul versante sottovento di una catena montuosa. Il riscaldamento durante la discesa può accentuare gli effetti di una massa d’aria già mite; il Garbino può assumere caratteristiche favoniche sul lato adriatico dell’Appennino, anche se i due termini non descrivono sempre esattamente la stessa cosa. In questa fase il richiamo umido di Scirocco sui bacini meridionali e le raffiche di Garbino sulle aree adriatiche potranno dunque contribuire al rialzo termico con modalità diverse. Il vento sarà però anche un elemento di disagio: tra giovedì 12 e venerdì 13 sono previste raffiche localmente superiori a 50-60 km/h sulle regioni e sui mari più esposti, con un aumento del moto ondoso.

Valori anomali, ma non da record

Il raggiungimento dei +25/+27°C in Sicilia sarebbe notevole per la seconda decade di novembre e potrebbe ricordare giornate miti già osservate in passato, ma non rappresenterebbe di per sé un nuovo record storico nazionale. In alcune località siciliane sono stati misurati valori di novembre superiori: nel 2024 la stazione di Torregrotta, nel Messinese, ha registrato +27,8°C il primo del mese, mentre nel novembre 2014 la stazione di Palermo ha raggiunto +31,4°C secondo il rapporto annuale ISPRA.

Anche in altre aree del Sud i primati mensili si collocano più in alto dei valori attesi per questa settimana. Le serie disponibili riportano +29,4°C a Napoli Capodichino il 1° novembre 2004 e +29,9°C a Reggio Calabria il 3 novembre 1992; per Palermo Punta Raisi è indicato un massimo di +31°C nel novembre 1968. Sono confronti tra singole stazioni, con periodi di osservazione e reti di misura differenti, quindi non vanno letti come un unico record omogeneo per ciascuna regione. Mostrano tuttavia che le temperature previste, pur molto miti per la stagione, resterebbero inferiori ai picchi storici più elevati.

Il confronto storico va fatto anche tenendo conto della data: +27°C l’11 novembre hanno un significato diverso da +27°C all’inizio del mese, quando l’irraggiamento diurno è ancora un po’ più favorevole, ma i record italiani dimostrano che le fasi eccezionalmente miti possono spingersi ben oltre. Nel 2014, per esempio, il 30 novembre Palermo raggiunse +31,4°C, mentre in diverse località siciliane della rete regionale si superarono i +30°C. Quell’episodio fu legato a una circolazione meridionale molto intensa e a condizioni locali favorevoli alla discesa di aria calda, uno scenario più estremo rispetto a quello atteso nei prossimi giorni.

La fase in arrivo si distinguerà quindi soprattutto per il contrasto tra le aree investite più direttamente dalle perturbazioni, dove nubi e piogge limiteranno il riscaldamento, e i settori del Centro-Sud raggiunti dalle correnti meridionali o favoriti dall’effetto di caduta. Il passaggio dei fronti e l’intensificazione del vento potranno modificare rapidamente le condizioni anche nell’arco di poche ore, perciò i +25/+27°C rappresentano una possibilità locale e non una temperatura attesa ovunque in Sicilia. Il quadro resta quello di un’anomalia mite significativa, accompagnata da venti sostenuti e da una circolazione ancora dinamica, senza che le massime previste si avvicinino necessariamente ai record di novembre delle principali stazioni meridionali.