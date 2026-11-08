Scontro tra treni a Giza: almeno 64 feriti in Egitto

Lo scontro tra due treni passeggeri ad Al Ayat, nel governatorato di Giza, in Egitto, ha provocato il deragliamento di diversi vagoni e almeno 64 persone ferite. Lo hanno riferito il Ministero della Salute e le Ferrovie nazionali egiziane. Al momento, le autorità non hanno segnalato vittime. L’incidente è avvenuto circa 59 chilometri a sud del Cairo, nei pressi del bivio di Gerza, nel tratto ferroviario compreso tra le stazioni di Kafr Ammar e Al Raqqa. Secondo la compagnia ferroviaria, il treno numero 134 del servizio “Tahya Misr”, in viaggio da Giza a Fayum, ha tamponato il convoglio numero 2010, diretto dal Cairo ad Assuan. Sul posto sono intervenuti Protezione Civile, squadre di emergenza ferroviaria e forze di sicurezza, che hanno delimitato l’area per agevolare le operazioni di soccorso.

Il Ministero della Salute ha precisato che 54 feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Al Wasta e altri dieci sono stati assistiti in quello di Al Ayat. Per i soccorsi sono state mobilitate 52 ambulanze. Il Ministro Khaled Abdel Ghaffar ha disposto lo stato di massima allerta per tutte le strutture sanitarie dei governatorati di Giza e Beni Suef. Le Ferrovie nazionali hanno inviato gru e personale specializzato per rimuovere i vagoni coinvolti e ripristinare la circolazione in entrambe le direzioni sulla linea Cairo-Assuan, che collega la capitale al sud del Paese. La procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause e la dinamica della collisione. Gli specialisti incaricati esamineranno il luogo dell’incidente e le condizioni di circolazione dei due convogli, raccogliendo anche le testimonianze.