Una straordinaria scoperta geologica ridefinisce la storia antica del nostro pianeta. Nella contea di Lulong, situata nella provincia cinese dell’Hebei, un team di ricercatori ha individuato una formazione rocciosa risalente a ben 3,95 miliardi di anni fa, conquistando il primato di roccia più antica mai rinvenuta in tutto il continente asiatico. La notizia, diffusa dall’emittente CCTV News sulla base dei dati forniti dal China Geological Survey, affiliato al Ministero delle Risorse Naturali, rappresenta un traguardo scientifico di enorme portata. L’affioramento, composto da gneiss granitico ed esposto in superficie per un’area di circa 15 metri quadrati, sposta indietro di 150 milioni di anni il precedente record geologico cinese. Questo risultato riduce a soli 50 milioni di anni il divario temporale con il celebre complesso dell’Acasta Gneiss in Canada, finora considerato incontrastato detentore del titolo di roccia più antica della Terra.

L’orologio atomico nascosto nei cristalli di zircone

Per determinare con precisione l’età millenaria di questo reperto, gli scienziati hanno analizzato i microscopici minerali di zircone intrappolati al suo interno. Come spiegato da Wan Yusheng, ricercatore presso l’Istituto di Geologia dell’Accademia Cinese delle Scienze Geologiche, questi cristalli agiscono come veri e propri cronometri naturali. Al loro interno, infatti, gli elementi radioattivi come l’uranio e il torio decadono progressivamente trasformandosi in piombo a un ritmo costante e noto. Misurando con estrema accuratezza il rapporto isotopico tra gli elementi originari e il piombo prodotto dal decadimento, i geologi sono riusciti a risalire all’epoca esatta in cui la roccia si è formata, ottenendo una finestra diretta sulle condizioni del pianeta in un’epoca remota.

Indizi di una tettonica primordiale nelle profondità terrestri

Oltre a stabilire un nuovo record cronologico, il campione di Lulong offre indizi preziosi sui meccanismi dinamici che governavano la Terra primitiva. Le analisi approfondite sulla composizione del materiale indicano che un processo molto simile all’attuale subduzione tettonica era già attivo almeno 3,95 miliardi di anni fa. Secondo quanto ricostruito da Wan Yusheng, il materiale originario di questa roccia si trovava inizialmente sulla superficie terrestre, per poi essere trascinato in profondità fino a circa 50 km sotto la crosta, dove le altissime temperature e pressioni ne hanno innescato la fusione. A questo quadro si aggiungono le indagini sugli isotopi di afnio presenti negli zirconi, condotte da Xie Hangqiang dello stesso istituto, le quali dimostrano che una separazione su larga scala tra il mantello e la crosta terrestre era già avvenuta circa 4,3 miliardi di anni fa.