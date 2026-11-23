Nell’aprile 2017, un terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso l’Africa meridionale, originandosi in un punto inaspettato: il cuore del cratone del Kalahari, nel Botswana orientale. I cratoni costituiscono i nuclei primordiali dei continenti e quello in questione è formato da blocchi di crosta che risalgono fino a 3,7 miliardi di anni fa. Per lungo tempo, i geologi hanno ritenuto tali regioni troppo fredde, spesse e rigide per poter subire una frattura. Tuttavia, un nuovo studio – condotto da ricercatori della Botswana International University of Science and Technology (BIUST) e del Lamont-Doherty Earth Observatory e pubblicato sulla rivista Tectonics – dimostra che il cratone si sta effettivamente lacerando. Emerge inoltre che la frattura responsabile di tale processo aveva già tentato di aprirsi in passato. Lo studio mette in discussione consolidate convinzioni sulla stabilità continentale, rivelando come antiche suture geologiche possano riattivarsi, arrivando a fratturare persino i nuclei continentali più remoti.

“Il sisma si è verificato nel bel mezzo del cratone, un’area in cui nessuno si aspettava la presenza di una faglia attiva, tanto meno lo sviluppo di un confine tra placche tettoniche”, afferma il coautore Folarin Kolawole, geologo strutturale presso il Lamont e professore assistente nel Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente della Facoltà di Arti e Scienze.

Una scoperta sorprendente

La nuova frattura si colloca all’estremità meridionale del sistema di rift dell’Africa orientale, dove il continente africano si sta lentamente allungando. Fratture di questo tipo rappresentano la fase iniziale di un margine divergente tra placche: un processo che, se giunge a compimento, può arrivare a dividere un continente e dare origine a un nuovo oceano. Per decenni, gli scienziati hanno ritenuto che il limite meridionale di questo sistema si trovasse nella zona di rift dell’Okavango, nel Botswana settentrionale – un’area identificata per la prima volta negli anni ’70 dal geologo del Lamont Christopher Scholz e dai suoi colleghi. Le analisi del terremoto del 2017 hanno invece rivelato che il sistema si estende per ulteriori 320 chilometri, penetrando all’interno del cratone stesso.

Si tratta di una scoperta sorprendente, dato che, solitamente, le fratture tendono ad aggirare i cratoni anziché attraversarli. In tutto il mondo, i rift continentali tendono a seguire le catene montuose: zone più giovani e deboli, formatesi laddove, in epoche remote, antichi cratoni sono entrati in collisione. Solo pochi rift, come quello che ha dato origine al Mare del Labrador tra il Canada e la Groenlandia, hanno fratturato un cratone. “È controintuitivo“, afferma Kolawole. “Di fatto, mette in discussione convinzioni consolidate da tempo”. “La possibilità che i rift possano propagarsi attraverso i cratoni è sempre stata una questione di grande rilievo nelle geoscienze”, spiega Boniface Kgosidintsi, della BIUST, autore principale dello studio.

Lo studio

Per comprendere come il rift stia penetrando nel cratone, il team si è concentrato sulla faglia di Khurutshe, che crea una scarpata – un vero e proprio gradino – lunga 80 chilometri nel paesaggio pianeggiante del Kalahari, circa 80 chilometri a sud dell’epicentro del terremoto del 2017. In alcuni punti, il terreno su un lato della faglia si trova fino a 120 metri più in alto rispetto all’altro. I ricercatori hanno scavato trincee lungo la scarpata, nei pressi dell’autostrada A1 in Botswana, e hanno esaminato scavi più profondi realizzati per una conduttura idrica governativa. Hanno inoltre analizzato il sottosuolo mediante tomografia a resistività elettrica – una tecnica che Kolawole paragona a una TAC della faglia – e hanno esaminato i dati provenienti da 20 pozzi per l’acqua sotterranea perforati nell’area.

Tutte e tre le tipologie di indagine hanno portato alla stessa conclusione. Quando una faglia subisce uno scorrimento, il terreno su un lato si abbassa e i sedimenti si accumulano nella depressione, formando un cuneo che si ispessisce man mano che ci si avvicina alla faglia. Il team ha scoperto che sia le sabbie dell’attuale deserto del Kalahari, sia strati rocciosi molto più antichi, risalenti al periodo Giurassico, formano cunei di questo tipo in corrispondenza della stessa faglia. Ciò indica che la faglia era attiva già nel Giurassico, circa 180 milioni di anni fa, ed è tornata in movimento oggi.

Dettagli sulla faglia di Khurutshe

Le trincee scavate dai ricercatori hanno rivelato ulteriori dettagli sul passato della faglia. Sotto la sabbia bruno-rossastra del Kalahari, modellata dal vento, il team ha incontrato un’arenaria giurassica dura e fortemente cementata, attraversata da venature bianche di calcite – “una rete simile a una ragnatela di linee biancastre che percorre le rocce”, spiega Kolawole. La calcite è stata depositata da fluidi caldi – analoghi a quelli che formano le terrazze minerali presso le sorgenti termali di Yellowstone – risaliti attraverso le fratture aperte dalla faglia. Alcune superfici rocciose appaiono levigate e scanalate a causa dello scorrimento lungo la faglia stessa.

Il gruppo di ricerca conclude che il rift si sia formato inizialmente durante una fase di estensione continentale nel periodo Giurassico, per poi arrestarsi e rimanere inattivo, fino a quando il sistema di rift dell’Africa orientale non ha ricominciato a esercitare una trazione su di esso. Non è noto con precisione quando sia avvenuta la riattivazione, ma la faglia ha provocato uno spostamento nei recenti depositi sabbiosi del Kalahari, accumulatisi in gran parte negli ultimi 2,6 milioni di anni. “Riteniamo che Khurutshe sia uno dei rift mesozoici che, in passato, non hanno completato il loro sviluppo all’interno del cratone e che ora si stiano riattivando”, afferma Kgosidintsi. Il rift si trova nelle primissime fasi di evoluzione, ma non è una formazione recente.

Punti deboli nell’armatura

I ricercatori hanno inoltre scoperto che la formazione di faglie è iniziata prima che l’attività vulcanica raggiungesse l’area durante il Giurassico; ciò suggerisce che il solo magma non sia stato sufficiente a indebolire il cratone al punto da innescare il rift. Al contrario, sembra che il rift abbia sfruttato punti di debolezza già esistenti. I rift attivi nel Botswana orientale seguono un’antica linea di giunzione, dove, miliardi di anni fa, si fusero i frammenti più remoti del Cratone del Kalahari. “Sebbene i cratoni siano considerati blocchi continentali antichi e resistenti, essi presentano zone di debolezza intrinseche, capaci di circoscrivere il punto in cui si forma un nuovo margine di placca”, afferma Kolawole. E per riuscire a fratturarne uno potrebbe essere necessaria una certa tenacia: “forse è necessario riattivare il rift più volte; occorrono svariati tentativi prima che il processo abbia effettivamente successo”.

Nuove ipotesi sulle placche tettoniche dell’Africa meridionale

Questi risultati offrono anche nuovi spunti su come dovrebbero essere delineate le placche tettoniche dell’Africa meridionale. Alcuni scienziati hanno ipotizzato che la regione a sud del Rift dell’Okavango costituisca un’unica microplacca stabile, denominata “Placca San”. Tuttavia, al suo interno si trova un rift attivo, caratterizzato da forti terremoti e scarpate di faglia di recente formazione. “Non possiamo dare per scontato che si tratti di una placca coerente”, osserva Kolawole. I ricercatori suggeriscono che la Placca San si stia lentamente frammentando in due placche più piccole, che hanno definito “Placca San settentrionale” e “Placca San meridionale”.

Un’eventuale separazione richiederebbe milioni di anni, ammesso che avvenga. Secondo le misurazioni GPS, i rift nell’Africa meridionale si stanno aprendo molto più lentamente rispetto ai segmenti più evoluti presenti in Malawi, Kenya ed Etiopia; d’altro canto, i rift a lenta evoluzione possono anche arrestarsi e non svilupparsi ulteriormente. Kolawole sottolinea però che i margini di placca “spesso iniziano in modo lento, per poi accelerare nel corso della loro evoluzione”. Studiare questo rift nelle sue fasi iniziali offre un’opportunità rara di osservare come si formano i nuovi margini di placca e dove, in futuro, l’Africa potrebbe arrivare a dividersi. “Questi sistemi sono come crepe che si aprono nei continenti; saranno loro a determinare la posizione e l’asse di un futuro oceano”, conclude lo studioso.