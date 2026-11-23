Sottilissimi nastri di materia stellare, illuminati da suggestive tonalità azzurre, si estendono nello spazio profondo formando una struttura che ricorda le code ondeggianti di un pesce tropicale. È lo straordinario spettacolo offerto dalla Nebulosa Pesce Combattente, una formazione cosmica situata a circa 6.800 anni luce dalla Terra, immortalata in quella che rappresenta la sua immagine più dettagliata mai ottenuta. La fotografia rivela con una precisione senza precedenti i filamenti luminosi di un antico resto di supernova, testimone di una delle trasformazioni più violente che possano verificarsi nell’Universo: la morte esplosiva di una stella molto più massiccia del Sole. La spettacolare osservazione è stata realizzata attraverso la Dark Energy Camera (DECam), uno strumento da 570 megapixel costruito dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e installato sul telescopio Víctor M. Blanco da 4 metri, presso l’Osservatorio Interamericano di Cerro Tololo, in Cile. L’immagine mostra la complessità di una struttura cosmica che potrebbe non essere mai stata fotografata in precedenza da un osservatorio professionale, rendendo questa acquisizione potenzialmente la prima del suo genere.

La Nebulosa Pesce Combattente fotografata con dettagli mai osservati prima

La protagonista dell’immagine è identificata scientificamente con la sigla SNR G295.5+09.7, una denominazione che ne indica la natura di resto di supernova. Il suo soprannome, Betta Fish Nebula, deriva dall’impressionante somiglianza con il pesce combattente siamese, noto per le sue pinne ampie, colorate e ondeggianti. Nella fotografia, lunghi filamenti azzurri sembrano fluttuare nell’oscurità cosmica, disegnando una struttura irregolare e delicata. L’aspetto apparentemente leggero di questi nastri luminosi nasconde però un’origine estremamente energetica, legata all’esplosione di una stella e alla successiva interazione dei suoi materiali con lo spazio circostante. Le nebulose sono nubi luminose di materia presenti nel mezzo interstellare, l’ambiente che occupa gli spazi tra le stelle. Sono costituite da gas, polveri e materiale stellare e possono assumere forme molto differenti in relazione alla loro origine e ai processi fisici che le interessano. Nel caso di SNR G295.5+09.7, la struttura osservata è il risultato dell’espansione dei materiali espulsi durante una supernova. La nuova immagine consente di distinguere con particolare chiarezza i filamenti che compongono il resto stellare e il contesto cosmico nel quale si trova.

Dark Energy Camera, lo strumento da 570 megapixel che ha svelato la nebulosa

Il risultato è stato ottenuto grazie alle capacità della Dark Energy Camera, uno strumento di osservazione astronomica ad alte prestazioni realizzato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. La fotocamera dispone di un sistema di acquisizione da 570 megapixel ed è montata sul telescopio Víctor M. Blanco da 4 metri, situato presso il Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO), in Cile. L’osservatorio fa parte dei programmi della NSF NOIRLab, la struttura astronomica sostenuta dalla National Science Foundation statunitense. Uno degli elementi che rendono DECam particolarmente efficace nello studio di queste formazioni è la sua straordinaria capacità di acquisire immagini ad ampio campo. Questa caratteristica permette agli astronomi di osservare contemporaneamente le strutture delle nebulose e vaste porzioni dell’ambiente cosmico circostante, ottenendo rappresentazioni ricche di dettagli. Nel caso della Nebulosa Pesce Combattente, l’ampiezza del campo osservato consente di apprezzare sia la distribuzione dei filamenti azzurri sia la presenza di migliaia di stelle, nubi interstellari e galassie lontane sullo sfondo.

Come nasce un resto di supernova: l’esplosione di una stella massiccia

La storia di SNR G295.5+09.7 comincia con la fine della vita di una stella avente una massa molte volte superiore a quella del Sole. Quando una stella di questo tipo raggiunge le fasi terminali della propria evoluzione, può andare incontro a un evento esplosivo di enorme intensità, conosciuto come supernova. Durante l’esplosione, gli strati esterni della stella vengono espulsi violentemente nello spazio. Il materiale liberato si espande progressivamente nel mezzo interstellare, incontrando il gas già presente nell’ambiente circostante. È proprio questa interazione a produrre la struttura luminosa osservata oggi. I materiali espulsi dalla stella entrano in collisione con il gas interstellare, provocandone l’emissione di luce e dando origine ai caratteristici filamenti azzurri che delineano la nebulosa. La fotografia mostra quindi ciò che rimane di un evento stellare catastrofico, attraverso una distribuzione di materia che conserva le tracce dell’esplosione originaria.

Al centro della nebulosa una stella di neutroni: materia estremamente densa

L’esplosione di una supernova non comporta necessariamente la completa scomparsa della stella che l’ha originata. Mentre gli strati esterni vengono proiettati nello spazio, la parte restante della stella massiccia collassa su sé stessa sotto l’azione della gravità. Nel caso della Nebulosa Pesce Combattente, il collasso non è stato totale e ha portato alla formazione di una stella di neutroni, situata all’interno dell’involucro esterno della nebulosa visibile nell’immagine. Le stelle di neutroni rappresentano alcuni degli oggetti più estremi dell’astrofisica. Sono corpi celesti incredibilmente piccoli rispetto alle stelle ordinarie, ma caratterizzati da una densità della materia eccezionalmente elevata. Una tipica stella di neutroni può concentrare una massa pari a circa 1,4 volte quella del Sole in una sfera dal diametro di appena 20 chilometri, equivalenti a circa 12 miglia. Si tratta di dimensioni tanto ridotte che un’intera stella di neutroni potrebbe essere contenuta all’interno della città statunitense di Tucson, in Arizona, dove si trova la sede centrale di NOIRLab. Il confronto permette di comprendere quanto sia straordinaria la concentrazione di materia in questi oggetti: una massa superiore a quella solare racchiusa in un corpo celeste dalle dimensioni paragonabili a quelle di un’area urbana. La formazione di una stella di neutroni rappresenta uno dei possibili esiti del collasso di una stella massiccia. Se il collasso gravitazionale fosse proseguito completamente, il risultato sarebbe stato invece un buco nero.

Dove si trova la Nebulosa Pesce Combattente: 6.800 anni luce nella costellazione del Centauro

La Nebulosa Pesce Combattente si trova nella costellazione del Centauro, una regione del cielo visibile dall’emisfero australe. La sua distanza dalla Terra è stimata in quasi 6.800 anni luce. La nebulosa appartiene al braccio Carina-Sagittario della Via Lattea, una delle grandi strutture a spirale della nostra galassia. Nell’immagine acquisita da DECam, migliaia di stelle appartenenti a questo braccio galattico popolano lo sfondo, creando un fitto campo stellare attorno ai filamenti della supernova. La fotografia offre così non soltanto una visione dettagliata del resto stellare, ma anche uno sguardo su una porzione della struttura della Via Lattea. Tra le numerose stelle presenti nell’inquadratura si nascondono inoltre galassie esterne alla nostra, distinguibili all’interno del vasto campo cosmico osservato. La versione ingrandibile della fotografia, disponibile sul sito di NOIRLab, permette di esplorare i dettagli dell’immagine e individuare questi oggetti astronomici più lontani. La versione ad alta risoluzione della Nebulosa Pesce Combattente consente di esaminare separatamente le strutture del resto di supernova e i numerosi oggetti celesti che occupano lo sfondo.

Le misteriose nubi marroni sullo sfondo e il mezzo interstellare della Via Lattea

Un altro elemento rilevante della fotografia è rappresentato dalle regioni diffuse di colore marrone che appaiono sullo sfondo della nebulosa. Si tratta di nubi interstellari appartenenti alla nostra galassia. Queste strutture sono simili alle nebulose per la loro composizione, ma si distinguono per essere regioni di materia molto più dispersa nello spazio. Il mezzo interstellare non è infatti completamente vuoto. Tra una stella e l’altra sono presenti gas, polveri e strutture diffuse che costituiscono parte integrante dell’ambiente galattico. Queste nubi non sono fenomeni esclusivi delle regioni più lontane della Via Lattea. Anche il nostro Sistema Solare si trova all’interno di una struttura di questo tipo, conosciuta come Nube Interstellare Locale. La presenza delle regioni marroni nella fotografia della Nebulosa Pesce Combattente offre quindi un ulteriore elemento per comprendere la complessità del paesaggio galattico, nel quale convivono resti di esplosioni stellari, stelle, nubi diffuse e oggetti appartenenti ad altre galassie.

Il programma NOIRLab Legacy Imaging e le immagini astronomiche a colori

La spettacolare fotografia di SNR G295.5+09.7 è stata acquisita nell’ambito del NOIRLab Legacy Imaging Program, un’iniziativa dedicata alla realizzazione di immagini astronomiche a colori da condividere con il pubblico. Il programma rappresenta la prosecuzione di un progetto avviato nel 2002 presso l’International Gemini Observatory, originariamente denominato Gemini Legacy Imaging Program. L’obiettivo dell’iniziativa è utilizzare periodi di osservazione specificamente dedicati sui telescopi di NOIRLab per raccogliere i dati necessari alla produzione di immagini astronomiche a colori. In questo contesto, le capacità della Dark Energy Camera permettono di documentare con elevata precisione strutture cosmiche particolarmente estese e complesse, rendendo visibili dettagli che contribuiscono a rappresentare la varietà degli oggetti presenti nell’Universo. La nuova fotografia della Betta Fish Nebula costituisce un esempio delle potenzialità di queste osservazioni: un resto di supernova situato a migliaia di anni luce dalla Terra, generato dalla distruzione di una stella massiccia, emerge attraverso una rete di filamenti luminosi che circondano una stella di neutroni, sullo sfondo di un ambiente galattico popolato da migliaia di stelle e da strutture interstellari. La combinazione tra l’ampio campo di osservazione e l’elevato livello di dettaglio ottenuto da DECam restituisce così una delle rappresentazioni più complete di questa particolare formazione cosmica, mostrando gli effetti ancora visibili dell’esplosione stellare che ne ha determinato la nascita.