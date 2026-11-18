Una proteina capace di controllare il trasporto delle molecole all’interno delle cellule e, allo stesso tempo, di modificare il proprio comportamento per favorire la sopravvivenza cellulare in condizioni di difficoltà. È quanto emerge da una ricerca coordinata dall’Istituto degli Endotipi in Oncologia, Metabolismo e Immunologia “G. Salvatore” del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli (CNR-IEOMI), che ha ricostruito l’architettura molecolare e il funzionamento della proteina CtBP1-S/BARS, individuandone un doppio ruolo fondamentale nei meccanismi biologici delle cellule. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances, apre importanti prospettive per la comprensione di diverse patologie, dai tumori al diabete, fino alle malattie neurologiche. La scoperta riguarda in particolare la capacità di BARS di comportarsi sia come un motore meccanico responsabile del traffico intracellulare sia come un sensore metabolico, in grado di raggiungere il nucleo e intervenire nella regolazione dell’espressione dei geni.

La scoperta del CNR di Napoli: come funziona la proteina BARS

Ogni secondo, all’interno delle cellule, migliaia di molecole vengono trasportate e smistate attraverso un sistema di microscopiche vescicole delimitate da membrane. Questo continuo movimento permette di distribuire proteine e lipidi, rinnovare le strutture cellulari e mantenere gli equilibri indispensabili per il corretto funzionamento dell’organismo. Uno dei passaggi fondamentali di questo processo è la fissione di membrana, il meccanismo attraverso il quale una nuova vescicola si separa dalla membrana da cui ha origine. Si tratta di un evento che richiede una precisa coordinazione tra le proprietà fisiche della membrana e l’attività delle molecole coinvolte nella sua trasformazione. La ricerca coordinata dal CNR-IEOMI ha permesso di ricostruire il funzionamento della proteina BARS proprio durante questa fase, chiarendo come riesca a coordinare i processi chimici e meccanici necessari alla separazione delle membrane cellulari.

Il meccanismo della fissione di membrana ricostruito dai ricercatori

Per comprendere il ruolo della proteina, gli scienziati hanno condotto esperimenti su membrane artificiali, utilizzando tecniche avanzate di microscopia e analisi strutturale. Le indagini hanno consentito di osservare nel dettaglio i passaggi molecolari che rendono possibile la formazione e il distacco delle vescicole. “Attraverso esperimenti condotti su membrane artificiali e tecniche avanzate di microscopia e analisi strutturale, abbiamo ricostruito in dettaglio il meccanismo intimo della fissione” spiega Angela Filograna, ricercatrice del CNR-IEOMI. “BARS non si limita a ‘tagliare’ la membrana, ma ne guida l’intera ingegneria lipidica: la proteina attiva localmente un enzima specifico (l’aciltransferasi LPAATd) che sintetizza un particolare lipide (l’acido phosphatidico) nel punto in cui deve avvenire la separazione. Riconoscendolo, BARS inserisce una sua porzione specializzata, un’elica anfipatica, direttamente nel bilayer lipidico, incurvando la membrana fino a provocarne il distacco pulito. La proteina coordina così due eventi perfetti: crea chimicamente le condizioni favorevoli alla divisione e interviene in prima persona nella separazione meccanica, con una precisione millimetrica nello spazio e nel tempo”. Il meccanismo descritto mette in evidenza una caratteristica fondamentale di CtBP1-S/BARS: la proteina non interviene soltanto nella fase conclusiva del distacco della vescicola, ma contribuisce direttamente a predisporre la membrana alla separazione. L’attivazione dell’enzima LPAATd determina infatti la produzione locale di uno specifico lipide, riconosciuto dalla stessa BARS. L’inserimento dell’elica anfipatica nella struttura lipidica provoca quindi una curvatura della membrana che conduce al distacco della vescicola. La proteina agisce così attraverso un meccanismo integrato, nel quale la modificazione chimica dei lipidi e l’azione meccanica sulla membrana sono strettamente coordinate.

Come le cellule reagiscono alla mancanza di ossigeno e nutrimento

La seconda funzione individuata dalla ricerca riguarda la capacità della proteina BARS di modificare la propria attività in risposta alle condizioni metaboliche della cellula. Quando diminuisce la disponibilità di ossigeno o nutrienti, i cambiamenti degli equilibri interni possono indurre la proteina a trasformare la propria struttura e ad assumere un ruolo diverso da quello svolto nel normale traffico intracellulare. “Quando si trova ad esempio in mancanza di nutrimento o di ossigeno, i suoi equilibri interni cambiano e spingono la proteina BARS a modificare la propria forma”, prosegue la ricercatrice. “In queste situazioni, BARS abbandona le membrane e blocca collegamenti interni non essenziali, permettendo alla cellula di risparmiare energie. Contemporaneamente, la proteina si sposta nel nucleo, il centro di controllo della cellula, per attivare le difese e i comandi necessari a garantire la sopravvivenza”. La proteina funziona dunque come un vero e proprio interruttore molecolare. In condizioni ordinarie contribuisce alla gestione delle membrane e delle vescicole, mentre nelle situazioni di stress metabolico modifica la propria localizzazione e partecipa alla regolazione dell’attività dei geni. Questo cambiamento permette alla cellula di limitare processi non essenziali, ridurre il consumo energetico e attivare risposte necessarie ad affrontare condizioni sfavorevoli. Il passaggio dalle membrane al nucleo cellulare rappresenta quindi l’elemento centrale del doppio funzionamento di BARS, che collega direttamente il traffico intracellulare ai meccanismi di adattamento metabolico.

Il ruolo della proteina BARS nei tumori e nella resistenza alle terapie

La comprensione di questo sistema assume particolare rilevanza nell’ambito della ricerca oncologica. BARS, infatti, risulta spesso sovraespressa nei tumori, dove la sua capacità di intervenire nei processi di sopravvivenza cellulare può contribuire alla resistenza delle cellule malate in condizioni sfavorevoli. Uno degli aspetti più significativi riguarda l’ipossia, cioè la ridotta disponibilità di ossigeno. La capacità della proteina di riconoscere i cambiamenti metabolici e attivare risposte di adattamento contribuisce a spiegare come le cellule tumorali possano resistere sia alla carenza di ossigeno sia ai trattamenti terapeutici. Lo studio chiarisce così un meccanismo biologico che collega la regolazione del traffico intracellulare alla capacità delle cellule di sopravvivere in condizioni di stress, offrendo nuove prospettive per comprendere il comportamento delle cellule tumorali.

Le possibili implicazioni per diabete e sindrome metabolica

Le conoscenze emerse dalla ricerca non riguardano esclusivamente l’oncologia. Il ruolo di BARS come sensore metabolico apre infatti prospettive anche per lo studio del diabete e della sindrome metabolica, patologie nelle quali gli equilibri metabolici assumono un’importanza centrale. L’identificazione del doppio funzionamento della proteina permette di comprendere meglio il collegamento tra la gestione delle membrane cellulari e i meccanismi che regolano la risposta alle variazioni delle condizioni metaboliche. La capacità di BARS di modificare la propria attività, passando dal trasporto intracellulare alla regolazione dell’espressione genica, costituisce un elemento di interesse per approfondire i processi biologici coinvolti in queste patologie.

La sindrome HADDTS e il collegamento con il riciclo delle vescicole nelle sinapsi

Un altro importante ambito di applicazione delle nuove conoscenze riguarda la sindrome HADDTS, una rara e grave malattia neurologica associata a una mutazione della proteina BARS. Lo studio contribuisce a chiarire perché un’alterazione di questa proteina possa determinare conseguenze significative sul funzionamento del sistema nervoso. La mutazione, infatti, non interferisce soltanto con i processi di regolazione dei geni, ma compromette anche il riciclo delle vescicole nelle sinapsi. Le sinapsi rappresentano strutture fondamentali per il funzionamento delle cellule nervose e il corretto riciclo delle vescicole è uno dei processi coinvolti nella loro attività. Il collegamento individuato tra la proteina BARS e questi meccanismi permette di comprendere meglio l’origine dei deficit neurologici associati alla sindrome. “BARS è spesso sovraespressa nei tumori, dove l’interruttore molecolare aiuta le cellule malate a resistere all’ipossia e alle terapie. Inoltre, lo studio getta luce su patologie come il diabete, la sindrome metabolica e la sindrome HADDTS, una rara e grave malattia neurologica legata a una mutazione di BARS. In questa malattia l’alterazione della proteina non compromette solo la regolazione dei geni, ma blocca anche il riciclo delle vescicole nelle sinapsi, spiegando meglio l’origine dei deficit neurologici nei pazienti”, conclude Filograna. La ricerca pubblicata su Science Advances definisce così l’architettura molecolare e il meccanismo d’azione di una proteina coinvolta in funzioni cellulari differenti ma strettamente collegate. La capacità di CtBP1-S/BARS di coordinare la fissione delle membrane e di rispondere alle condizioni metaboliche attraverso la regolazione genica rappresenta un nuovo elemento per lo studio dei processi di sopravvivenza cellulare e delle alterazioni associate a patologie oncologiche, metaboliche e neurologiche.