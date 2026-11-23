Circa 52 milioni di anni fa la placca tettonica del Pacifico ha iniziato a scivolare sotto la placca delle Filippine, dando origine alla Fossa delle Marianne, la valle più profonda conosciuta sul fondale oceanico terrestre. Il punto più estremo di questo abisso, noto come Challenger Deep, raggiunge quasi 11mila metri sotto il livello del mare. Per comprendere i meccanismi geologici che portano a una profondità così vertiginosa, un team di scienziati ha inviato un veicolo telecomandato a raccogliere campioni lungo le pareti dell’abisso. L’esplorazione ha portato a un risultato inatteso, rivelando le prove delle eruzioni vulcaniche sottomarine esplosive più profonde del mondo. I ricercatori hanno salpato verso la Fossa delle Marianne alla fine del 2024 per dispiegare il veicolo telecomandato Jason/Medea, capace di operare fino a 6.500 metri di profondità. Concentrandosi su un segmento dell’avanarco lungo 550 km vicino al Challenger Deep, il robot ha completato 7 immersioni lungo un tratto di circa 300 km, portando alla luce fenomeni che sfidano le attuali conoscenze geologiche.

Eruzioni esplosive dove il mantello dovrebbe essere freddo

Le analisi condotte sul fondale hanno mostrato una netta differenza strutturale tra le due estremità dell’area esplorata. Il segmento a Est del Challenger Deep risulta più profondo e caratterizzato da pareti più ripide, ma il confine tra la crosta terrestre e il mantello superiore si trova più vicino alla superficie rispetto al lato a Ovest. Proprio nel segmento occidentale gli studiosi hanno individuato strati sottili e piatti di rocce piroclastiche derivanti da eruzioni vulcaniche ultra-profonde. La scoperta ha lasciato perplessi gli esperti poiché l’avanarco fa parte di un confine tettonico in cui il mantello sottostante non è generalmente abbastanza caldo da fondere, rendendo le lave giovani estremamente rare.

“Il vulcanismo esplosivo vicino alle fosse è insolito, quindi siamo rimasti molto sorpresi“, ha dichiarato il dottor Robert J. Stern dell’Università del Texas a Dallas, autore principale dello studio pubblicato su Frontiers in Earth Science. “Queste sono le rocce piroclastiche più profonde documentate finora in qualsiasi punto dell’oceano“. A quelle profondità abissali la fisica delle eruzioni cambia radicalmente a causa del peso enorme della colonna d’acqua sovrastante. “Le intense pressioni alle profondità in cui questi vulcani sottomarini hanno eruttato rendono lo stile dell’eruzione diverso rispetto a quello che si avrebbe sulla terraferma o in acque poco profonde, dove le pressioni sono molto più basse“, ha spiegato Stern. “Le eruzioni esplosive osservate sulla terraferma non possono essere altrettanto potenti in queste condizioni di alta pressione perché i gas nel magma non possono espandersi molto. Stiamo ancora studiando questo fenomeno e cercando di capirlo“.

Perché il Challenger Deep sprofonda fino a 11mila metri

Lo studio ha permesso inoltre di capire che l’avanarco si sta allungando lungo il fondale marino da Est a Ovest, ma con modalità diverse alle due estremità. La presenza di rocce più antiche a Est indica che quel tratto si estende attraverso uno stiramento meccanico delle placche, simile a una caramella mou che viene tirata. Al contrario, le rocce vulcaniche più giovani a Ovest suggeriscono un’estensione dovuta all’aggiunta di magma proveniente dal mantello, un’ipotesi che richiederà ulteriori campionamenti e datazioni radiometriche per essere confermata.

I dati raccolti chiariscono anche l’origine della straordinaria profondità del Challenger Deep. Le due placche nella zona di subduzione sono attaccate tra loro in modo relativamente debole, permettendo alla placca che scivola sotto di muoversi con maggiore facilità. Essendo inoltre stretta e corta, questa placca riesce a piegarsi in modo più stretto del normale mentre sprofonda, aumentando l’inclinazione e la profondità della fossa. “L’affondamento delle placche oceaniche nelle zone di subduzione fornisce la maggior parte dell’energia che fa muovere le placche tettoniche della Terra, quindi man mano che questa zona di subduzione si allarga, influenzerà i movimenti delle placche almeno nel Pacifico occidentale“, ha affermato Stern, sottolineando come l’allungamento dell’avanarco costringa l’intera zona di subduzione ad ampliarsi.

I limiti della tecnologia oltre i 6.500 metri

Nonostante l’importanza dei reperti recuperati, molti interrogativi restano aperti e spingono i ricercatori a pianificare nuove spedizioni per mappare meglio il mondo a 6.500 metri sotto il mare. I campioni raccolti forniscono indizi preziosi sulla vicinanza dei crateri sottomarini, ma la posizione esatta delle bocche eruttive sfugge ancora agli strumenti. “Non abbiamo ancora identificato i siti delle eruzioni“, ha precisato Stern. “Sappiamo che questi flussi piroclastici caldi si sono mossi lungo i pendii, ma non pensiamo che si siano spostati molto lontano. Hanno trattenuto abbastanza calore da risaldarsi in rocce piuttosto dure, e quel calore sarebbe andato perso se i flussi piroclastici avessero percorso grandi distanze“.

La sfida principale per il futuro resta il divario tecnologico che impedisce alla comunità scientifica internazionale di raggiungere il punto più basso dell’abisso. “Vorremmo studiare una parte maggiore del segmento di avanarco del Challenger Deep e spingerci a profondità maggiori“, ha aggiunto Stern. “Non siamo stati in grado di studiare il fondale marino tra le profondità di 6.500 metri e 11mila metri, la profondità del Challenger Deep. Attualmente solo gli scienziati cinesi e alcuni facoltosi imprenditori dispongono di strumenti di ricerca in grado di operare fino al fondo del Challenger Deep“.