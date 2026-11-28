La superficie grigia e butterata della Luna appare immobile e silenziosa, ma il suo sottosuolo potrebbe nascondere un mondo complesso e sorprendente. Da tempo gli scienziati sospettano che l’antico passato vulcanico del nostro satellite abbia lasciato una rete di gallerie sotterranee, scavate miliardi di anni fa da fiumi di roccia fusa. Oggi, grazie all’analisi di sottilissime variazioni nell’attrazione gravitazionale lunare, i ricercatori hanno individuato le prove di 4 di questi tunnel: ciascuno potrebbe avere una larghezza superiore a 1 km ed essere nascosto sotto appena 100 metri di roccia. Queste strutture, soprattutto se rimaste intatte senza crollare, rappresentano una straordinaria finestra sulla storia geologica della Luna e potrebbero trasformarsi in rifugi sicuri per i futuri esploratori spaziali, proteggendoli dalle radiazioni pericolose e dagli sbalzi termici estremi tipici dell’ambiente lunare.

Come nascono i tunnel di lava sulla Terra e sulla Luna

I tunnel di lava sono un fenomeno presente anche sul nostro pianeta e si formano quando la superficie di un fiume di lava in scorrimento si raffredda e si solidifica, creando una crosta isolante al di sotto della quale la roccia fusa continua a fluire. Quando l’eruzione termina e la lava rimanente defluisce via, resta una lunga galleria cava sormontata da un tetto di pietra vulcanica. Sulla Luna, tuttavia, queste strutture possono raggiungere dimensioni decisamente più imponenti rispetto a quelle terrestri a causa delle diverse condizioni ambientali, tra cui una gravità più debole, tassi di eruzione lavica più elevati e una maggiore facilità di scorrimento della lava. Individuarli dalla Terra, a una distanza media di 384.400 km, resta però una sfida complessa, anche se la superficie lunare offre alcuni indizi visibili come i lunghi canali tortuosi chiamati rime sinuose e i profondi pozzi creati dal crollo parziale del tetto di alcune cavità.

La caccia alle cavità nascoste tramite i dati della NASA

Poiché un tunnel vuoto contiene meno massa rispetto a un volume equivalente di roccia solida, l’attrazione gravitazionale della Luna risulta leggermente più debole in corrispondenza di un tubo di lava, generando un’anomalia rilevabile dalle sonde in orbita. Tra il 2011 e il 2012, le sonde gemelle GRAIL della NASA hanno mappato il campo gravitazionale lunare con un dettaglio senza precedenti, portando a studi nel 2017 e nel 2024 che ipotizzavano tunnel larghi fino a 9 km, dimensioni poi giudicate strutturalmente impossibili per reggere il peso del proprio tetto. Quando nel maggio 2025 la NASA ha rilasciato un modello gravitazionale ad altissima risoluzione, i geoscienziati Juan Losarcos e Andrew Dombard dell’Università dell’Illinois a Chicago hanno riesaminato i dati, incrociando le lievi flessioni della gravità con le simulazioni al computer e le osservazioni della superficie per trovare strutture geologicamente stabili.

I 4 candidati e il mistero della loro formazione

Dall’indagine sono emersi 4 candidati molto promettenti: uno nei pressi di Vallis Schröteri, la più grande rima sinuosa della Luna, uno presso Rima Mairan e 2 vicino al cratere Wollaston. In tutti questi casi, il segnale gravitazionale corrisponde a un tunnel largo meno di 2 km e sepolto sotto circa 100 metri di roccia, misure perfettamente compatibili con i limiti strutturali conosciuti. Le caratteristiche geologiche associate suggeriscono inoltre un meccanismo di formazione particolare: invece di creare un tetto sopra un fiume di lava aperto, la roccia fusa potrebbe aver iniziato a scorrere in piccoli canali sotterranei, allargandoli gradualmente attraverso l’erosione termica e meccanica, quasi come un gigantesco verme che scava la roccia. Al momento queste 4 strutture restano comunque dei candidati da confermare tramite future osservazioni radar, poiché altre variazioni nella densità della roccia potrebbero simulare segnali simili e i tubi completamente intatti, privi di crolli superficiali, restano i più difficili da scovare pur custodendo le prove più preziose dell’evoluzione termica della Luna, come riportato nello studio pubblicato sulla rivista Icarus.