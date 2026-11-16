Scoperto il primo pianeta evanescente: così TOI-2535 b sparisce alla vista

Osservato per la prima volta un pianeta ‘evanescente’, che scompare alla vista: denominato TOI-2535 b, è un gigante gassoso che orbita molto vicino alla propria stella, a circa 1.000 anni luce dalla Terra. Il suo transito davanti alla stella madre è stato osservato più volte nell’arco di sette anni, finché il pianeta non è diventato invisibile per effetto della gravità di un altro pianeta vicino, che ne sta inclinando l’orbita. Il fenomeno è descritto su Astrophysical Journal Letters da un gruppo di astronomi guidato dall’Università della California a Los Angeles.

Il pianeta TOI-2535 b completa un’orbita attorno alla sua stella in soli 8,25 giorni: una velocità dieci volte superiore a quella con cui Mercurio orbita attorno al Sole. Gli astronomi lo hanno individuato grazie alle immagini catturate dal telescopio spaziale Tess della NASA tra l’aprile 2019 e il marzo 2026. Osservando quella porzione di cielo più volte, hanno scoperto che i transiti del pianeta non seguivano una cadenza regolare come accade per la maggior parte degli esopianeti, ma avvenivano con anticipi o ritardi significativi, fino a sei ore. Si è inoltre notato che, col passare degli anni, i transiti diventavano sempre più brevi e meno marcati, fino a scomparire del tutto nel 2026.

Attrazione gravitazionale di un corpo celeste vicino

Questi indizi suggeriscono che il pianeta subisca l’attrazione gravitazionale di un corpo celeste vicino, non ancora visibile, la cui orbita risulta inclinata rispetto a quella di TOI-2535 b. I calcoli degli astronomi mostrano che i due pianeti fanno oscillare le rispettive orbite, come accade a una trottola; ciò porta ciascuno di essi a orbitare attorno alla propria stella in modo obliquo, scomparendo dalla vista man mano che l’oscillazione ne altera l’allineamento. Si tratta dello stesso fenomeno che rende le eclissi sulla Terra eventi così rari. Il prossimo transito di TOI-2535 b davanti alla propria stella avverrà tra 30-50 anni, mentre il suo compagno, al momento nascosto, potrebbe tornare visibile prima.