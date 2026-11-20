L’Universo non smette mai di sorprendere gli studiosi con fenomeni transitori di difficile interpretazione. Di recente, gli astronomi hanno scovato un oggetto spaziale misterioso che ha lasciato un’impronta tanto breve quanto inconfondibile. Esaminando con estrema attenzione i dati di archivio raccolti dal radiotelescopio MeerKAT, un potente strumento situato in Sudafrica, i ricercatori si sono imbattuti in una sorgente radio del tutto inaspettata, ufficialmente catalogata con la sigla LPT J1555−5631. La particolarità più sconcertante di questo ritrovamento riguarda la sua natura incredibilmente effimera e discontinua.

Secondo quanto riportato dagli scienziati, l’oggetto è risultato attivo per un arco temporale di appena quindici ore nel corso del mese di maggio del 2022. Prima di quell’evento, e nei lunghi cinque anni successivi fino ai giorni nostri, non è stata registrata alcuna emissione costante né alcuna pulsazione, lasciando la sorgente confinata in un silenzio radio assoluto.

Le caratteristiche anomale dei segnali radio e il ciclo di 62 minuti

Analizzando in profondità le emissioni radio registrate durante quella rarissima finestra di attività, i ricercatori hanno delineato un comportamento dinamico altamente specifico. L’oggetto segue un rigoroso ciclo di 62 minuti, o per l’esattezza di 62,2 minuti, all’interno del quale rilascia esattamente due segnali distinti. Il primo, definito dagli astronomi come impulso principale, si presenta notevolmente ampio e possiede una struttura complessa. Esso risulta infatti in parte polarizzato linearmente e in parte polarizzato circolarmente, mantenendo tuttavia un angolo di polarizzazione costante nel tempo. Il secondo segnale, noto come inter-impulso, è invece molto più stretto e risulta essere quasi al cento per cento polarizzato circolarmente. Un altro dettaglio fondamentale per comprendere la fisica di questo corpo celeste riguarda la disposizione temporale e spaziale di questi segnali: i due impulsi sono separati da un angolo di 165,4 gradi, mancando di soli 14,6 gradi per trovarsi in una posizione esattamente opposta l’uno all’altro.

Un rotatore quasi ortogonale che sfida i modelli magnetici

Questa peculiare geometria delle onde radio fornisce indizi preziosi sulle dinamiche interne della sorgente, suggerendo che ci troviamo di fronte a un rotatore quasi ortogonale. Questa particolare configurazione fisica implica che l’asse magnetico dell’oggetto sia posizionato in modo quasi perpendicolare al suo asse di rotazione, permettendo così agli strumenti di osservazione sulla Terra di rilevare le emissioni provenienti da entrambi i poli magnetici durante una singola rotazione completa. Tuttavia, la presenza di un angolo di polarizzazione costante nell’impulso principale rappresenta una sfida per l’astrofisica teorica. Questo comportamento non si adatta affatto al modello standard della calotta polare dipolare, utilizzato per spiegare le emissioni delle pulsar convenzionali. Gli scienziati ipotizzano quindi che la magnetosfera di questo oggetto sia molto più ampia e complessa. L’emissione rilevata potrebbe essere di tipo puramente coerente, verosimilmente generata da un meccanismo noto come maser a ciclotrone di elettroni, un processo in grado di amplificare enormemente la radiazione in presenza di forti campi magnetici.

Stella di neutroni o nana bianca: il mistero della sua vera natura

Nonostante l’accuratezza delle misurazioni e la mole di dati elaborati, le informazioni attuali non sono sufficienti per chiudere definitivamente il caso. La comunità scientifica si trova attualmente davanti a un bivio sull’identità di LPT J1555−5631. Le due ipotesi più solide e dibattute suggeriscono che possa trattarsi di una stella di neutroni caratterizzata da un comportamento di rotazione estremo, oppure di una nana bianca altamente magnetizzata. Entrambi i corpi celesti rappresentano gli stadi finali dell’evoluzione stellare, ma possiedono densità, dimensioni e meccanismi di emissione strutturalmente differenti. Risolvere questo enigma richiederà inevitabilmente nuove campagne di osservazione. La scoperta e l’analisi dettagliata di questo affascinante corpo celeste sono state pubblicate sulla prestigiosa rivista scientifica The Astrophysical Journal (ApJ). Lo studio, guidato da Hyman et al. nel 2026, è consultabile integralmente sotto forma di pre-print sulla piattaforma arXiv con l’identificativo 2609.34102.