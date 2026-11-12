Scoperto un raro sistema stellare che emette segnali radio ogni 8 minuti

Individuato un raro sistema stellare che emette segnali radio ogni otto minuti. Denominato GPM J071507−114153, è formato da due stelle che orbitano l’una attorno all’altra: una nana bianca (cioè una stella morta che ruota su se stessa) e una stella simile al Sole. La scoperta è pubblicata sulla rivista Nature Astronomy dai ricercatori dell’International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) in Australia. È la prima volta che vengono rilevati impulsi radio provenienti da una nana bianca in orbita attorno a una stella di tipo G simile al Sole. Di solito questo genere di impulsi si osserva in sistemi che coinvolgono nane rosse, stelle più piccole e fredde.

“Abbiamo individuato questo sistema nell’ambito di un’ampia indagine condotta con il radiotelescopio Murchison Widefield Array, che ha scansionato l’intera Via Lattea visibile dall’Australia. Successivamente, abbiamo utilizzato il radiotelescopio MeerKAT, in Sudafrica, per determinarne la posizione precisa“, dice la ricercatrice Natasha Hurley-Walker. “È la prima volta che gli impulsi sono abbastanza nitidi da permetterci di osservare la nana bianca mentre si muove lungo la sua orbita attorno alla compagna; sappiamo quindi che le pulsazioni provengono da una regione vicina alla nana bianca, o forse addirittura dalla nana bianca stessa”, aggiunge il primo autore dello studio, Sam McSweeney.

Gli impulsi emessi dalla nana bianca hanno permesso al team di rilevare brillamenti stellari sulla stella simile al Sole, fenomeni analoghi a quelli che sulla Terra danno origine alle aurore. “Inoltre, abbiamo osservato la nana bianca transitare dietro una regione caratterizzata da un intenso campo magnetico; si tratta, con ogni probabilità, di una ‘protuberanza stellare’, ovvero un grande anello di plasma che erutta dalla superficie di una stella”, afferma Hurley-Walker. “È straordinario come, sfruttando le lunghezze d’onda radio, si possano individuare tempeste su una stella distante oltre 5.000 anni luce”.