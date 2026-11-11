Scoperto un roditore gigante vissuto 34 milioni di anni fa: aveva dimensioni davvero eccezionali!

I fossili in Thailandia continuano a regalare sorprese inestimabili alla comunità scientifica internazionale. Nelle profondità di una miniera situata nel sud del Paese, un team internazionale di esperti ha portato alla luce i resti di un antico animale dalle dimensioni eccezionali. Questa nuova specie, ribattezzata scientificamente Yakamys sirindhornae, abitava la Terra circa 34 milioni di anni fa, nel pieno del periodo geologico noto come Paleogene. Il ritrovamento è il frutto di una proficua e continua collaborazione focalizzata sullo studio degli antichi mammiferi del bacino di Krabi, un progetto ambizioso che vede protagonisti i ricercatori dell’Università McGill insieme ad altri studiosi di diverse nazionalità. Questa scoperta si rivela fondamentale perché dimostra che il fenomeno del gigantismo in questi mammiferi è apparso molto prima e in molte più regioni del mondo rispetto a quanto la letteratura scientifica avesse precedentemente creduto.

L’importanza di due singoli denti fossili

Sebbene l’immaginazione collettiva possa suggerire il ritrovamento di uno scheletro completo per un animale di tale mole, l’intera documentazione fossile di questo roditore gigante si riduce in realtà a due soli piccoli elementi. Nello specifico, gli scienziati hanno recuperato un secondo molare inferiore e un incisivo inferiore all’interno del pozzo di Bang Mark, situato nella miniera di lignite della provincia di Krabi. I ricercatori hanno descritto formalmente entrambi i reperti come notevolmente grandi. Questi frammenti rappresentano degli indizi cruciali per comprendere l’evoluzione dei roditori verso corpi insolitamente massicci, offrendo una finestra unica sui processi biologici preistorici che hanno portato allo sviluppo di conformazioni fisiche fuori dalla norma.

Un animale preistorico da oltre trenta chilogrammi

Per riuscire a stimare la massa corporea dell’animale partendo da resti ossei così esigui, il team di ricerca ha dovuto applicare ben sette diversi metodi analitici consolidati, i quali permettono di calcolare il peso del corpo basandosi esclusivamente sulle misurazioni e sulle proporzioni dei denti. I risultati dei calcoli sono stati sorprendenti, stimando che la specie pesasse circa 30 chilogrammi, l’equivalente di 66 libbre. Questo dato indica in modo inequivocabile che il preistorico abitante asiatico era circa due volte più pesante rispetto ad altri mammiferi simili conosciuti appartenenti allo stesso periodo storico, come ad esempio la specie estinta Hulgana. Gli stessi esperti di paleontologia precisano tuttavia che, in assenza di uno scheletro completo ad avvalorare i dati, questa stima del peso deve essere considerata un valore necessariamente approssimativo.

Una nuova geografia per il gigantismo animale

Oggi il più grande e famoso rappresentante di questo ordine animale è il capibara, ma le taglie extra-large non sono affatto una prerogativa limitata agli ecosistemi recenti. Sebbene in passato gli scienziati ritenessero che questi animali si fossero evoluti ripetutamente verso dimensioni mastodontiche quasi esclusivamente in Sud America, i nuovi reperti ritrovati cambiano radicalmente le carte in tavola. Virginie Millien, professoressa di biologia presso l’Università McGill e coautrice dello studio, ha sottolineato come questa scoperta suggerisca fortemente che anche il sud-est asiatico ha svolto un ruolo di primaria importanza nella prima storia evolutiva delle specie di grandi dimensioni. Il vecchio paradigma del Sud America come unica culla preistorica dei giganti viene così definitivamente ampliato e superato.

Un nome tra mitologia e omaggio reale

La scelta del nome scientifico per la nuova specie racchiude in sé significati profondi che uniscono in modo elegante la cultura locale, la lingua classica e il profondo rispetto per le istituzioni del luogo. Il nome del genere fonde infatti la parola thailandese “yak”, che si traduce letteralmente in gigante, con la parola greca “mys”, che significa comunemente topo o ratto. Il nome specifico, invece, è stato scelto per onorare direttamente la principessa Maha Chakri Sirindhorn. Questa dedica formale rappresenta un doveroso riconoscimento per il suo duraturo e fondamentale supporto alla scienza e alla ricerca sul campo nel settore della paleontologia all’interno dell’intero territorio thailandese.