Sotto il suolo di 2 province cinesi si nasconde una delle più grandi riserve auree mai individuate nella storia del Paese, con una quantità stimata di oltre 2mila tonnellate di metallo prezioso. Il giacimento più imponente, situato a Dadonggou nella provincia di Liaoning, custodisce da solo oltre 1.400 tonnellate d’oro secondo le stime ufficiali del Ministero delle Risorse Naturali di Pechino, diventando così la più grande scoperta singola effettuata in Cina dal 1949. Con le quotazioni dell’oro che a fine novembre 2026 si attestano intorno ai 3.550 dollari l’oncia troy, il valore lordo teorico del solo sito di Dadonggou raggiunge circa 165 miliardi di dollari. A questa cifra si aggiunge il giacimento di Wangu, nella provincia di Hunan, che potrebbe contenere oltre 1.000 tonnellate e arrivare a valere circa 114 miliardi di dollari ai prezzi attuali, portando il valore complessivo dei 2 tesori sotterranei a sfiorare i 300 miliardi di dollari.

Il gigante di Dadonggou e le nuove prospettive d’estrazione

Nel novembre 2025 il Ministero delle Risorse Naturali cinese ha certificato per Dadonggou una risorsa accertata di 1.444 tonnellate d’oro, superando persino le stime iniziali pubblicate sulla rivista China Mining Magazine. Tracce sparse del metallo, scartate negli anni ’80 perché ritenute economicamente poco vantaggiose, si sono rivelate parte di un’unica fascia mineraria continua lunga circa 3mila metri e larga 1.500 metri, dove ogni singolo foro di sondaggio effettuato nelle ultime campagne esplorative ha restituito oro. Nonostante una concentrazione media relativamente bassa, pari a 0,56 grammi per tonnellata di roccia, il giacimento è adatto all’estrazione a cielo aperto e i test preliminari indicano tassi di recupero del metallo compresi tra il 65 e il 91%. Parallelamente, nella provincia di Hunan, il giacimento di Wangu ha mostrato carote di roccia con oro visibile a occhio nudo già a 2mila metri di profondità, con proiezioni che superano le 1.000 tonnellate scendendo fino a 3mila metri.

Una firma geologica che cambia le regole della ricerca

Uno studio pubblicato su Ore Geology Reviews, guidato dall’ingegnere Du Jia dell’Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino, ha svelato una caratteristica sorprendente del deposito di Dadonggou. A differenza della maggior parte dei giacimenti della regione, intrappolati in vene di quarzo fortemente inclinate, qui l’oro giace in zone rocciose quasi orizzontali all’interno di una roccia metamorfica a grana fine chiamata fillade. Analizzando oltre 200 carotaggi e osservando al microscopio i cristalli di quarzo, i ricercatori hanno ricostruito l’origine del deposito fino al Cretaceo inferiore, quando la crosta terrestre passò da una fase di compressione a una di distensione. Il movimento lungo l’importante sistema di faglie di Tan-Lu ha aperto faglie a basso angolo attraverso cui i fluidi ricchi d’oro sono risaliti dalle profondità, depositando il metallo a temperature comprese tra 250°C e 350°C e a una profondità originaria tra 6 e 12 km.

Verso nuove scoperte lungo l’anello del Pacifico

La scoperta di Dadonggou offre una chiave di lettura preziosa per individuare altri giacimenti rimasti finora invisibili perché estranei ai modelli geologici tradizionali. Secondo i ricercatori, formazioni analoghe nate durante la distensione della crosta terrestre esistono già in altre aree dell’anello del Pacifico, come la penisola di Jiaodong in Cina, l’Alaska e l’Estremo Oriente russo. A questo quadro si aggiunge l’annuncio, risalente al dicembre 2025, di un ulteriore giacimento sottomarino al largo della provincia di Shandong, di cui non sono ancora state rese note le dimensioni. Sebbene la produzione mineraria globale abbia toccato un massimo storico nel 2025 e si attenda una fase di stabilizzazione nei prossimi anni, la crosta terrestre nasconde ancora enormi riserve, come confermano i colossali depositi di Kerr-Sulphurets-Mitchell in Canada, stimato in 4.790 tonnellate, e di Pebble negli Stati Uniti, valutato in 3.310 tonnellate.