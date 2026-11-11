Scossa di terremoto al confine tra Italia e Francia | DATI e MAPPE

La terra è tornata a tremare nella giornata di oggi, 11 novembre 2026, riaccendendo l’attenzione sulla sismicità delle nostre catene montuose. Alle 13:29, i sismografi INGV hanno registrato una scossa di terremoto magnitudo 3.1 nella zona del confine tra Italia e Francia, con l’epicentro situato in territorio francese. L’evento sismico si è sprigionato ad una profondità molto superficiale, calcolata a soli 6 km sotto la crosta terrestre. La zona interessata dall’epicentro si colloca in un settore alpino storicamente noto per la sua marcata instabilità geologica.

Perché la terra trema sulle catene alpine

Le zone maggiormente sismiche del territorio francese si trovano a ridosso delle grandi catene montuose, come i Pirenei e soprattutto le Alpi. In queste specifiche aree montane sono presenti diverse faglie, che costituiscono i punti di rottura dove differenti placche tettoniche si saldano tra loro. I continenti sono in continuo movimento sulla crosta terrestre generando fortissime tensioni che ciclicamente si liberano sotto forma di terremoti.

La sismicità storica della regione di confine

L’area compresa tra il Nord-Ovest italiano e le vicine Alpi Marittime francesi presenta una sismicità storica di enorme spessore, caratterizzata nel corso dei secoli da numerosi terremoti con esiti distruttivi. I registri documentano che il 20 luglio 1564 un terremoto disastroso provocò svariate vittime sul versante francese, scuotendo violentemente l’intera area compresa tra la Provenza, Nizza e la città di Cuneo. Le tensioni accumulate nel sottosuolo si sono manifestate in seguito con un sisma di magnitudo 5.6 registrato il 18 gennaio 1618 a Lantosque, nelle Alpi nizzarde, e con una successiva forte scossa di magnitudo 5.7 avvenuta il 15 febbraio 1644, avvertita distintamente persino nel territorio piemontese di Alessandria. Oltre agli eventi estremi dei secoli passati, la faglia ha mantenuto una costante e misurabile attività, testimoniata da terremoti più lievi come quello di magnitudo 2.2 del 12 gennaio 1986, o dal più intenso evento sismico di magnitudo 4.0 verificatosi il 9 dicembre 2024, sempre localizzato al confine tra l’Italia e la nazione francese.