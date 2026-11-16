Scossa nella notte nell’Aquilano: terremoto di magnitudo 3.2 a Pizzoli fa tremare i piani alti, avvertito fino a Teramo | DATI

La quiete notturna dell’entroterra abruzzese è stata improvvisamente interrotta poco dopo la mezzanotte quando una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha fatto vibrare il sottosuolo a due chilometri da Pizzoli risvegliando molti residenti della conca aquilana. Il movimento tellurico si è originato a circa dieci chilometri di profondità lungo quel complesso sistema di faglie distensive che attraversa l’Appennino centrale e che rappresenta una delle strutture geologiche più attive e monitorate dell’intero bacino del Mediterraneo.

Chi si trovava ai piani alti degli edifici in cemento armato tra la periferia nord dell’Aquila e le frazioni più vicine all’epicentro come Arischia ha percepito distintamente il classico tremolio accompagnato dall’oscillazione dei lampadari mentre chi riposava o lavorava al piano terra non si è accorto quasi di nulla.

Questa marcata differenza nella percezione umana dello stesso fenomeno fisico dipende dal modo in cui le onde sismiche si propagano dalla roccia profonda verso la superficie amplificandosi lungo l’altezza dei fabbricati che oscillano per alcuni secondi prima di tornare in quiete. Anche a quaranta chilometri di distanza nel territorio di Teramo la scossa ha lasciato una traccia quasi impercettibile facendo tintinnare gli oggetti appesi alle pareti senza produrre uno scuotimento del pavimento.

L’area colpita da questo evento sismico notturno si colloca esattamente al centro della fascia a più elevata pericolosità sismica della nostra penisola dove le mappe geofisiche indicano valori massimi di accelerazione attesa del suolo a causa della continua estensione della crosta terrestre che spinge la catena appenninica ad allargarsi di pochi millimetri ogni anno.

Osservando l’andamento dei microterremoti registrati dagli strumenti negli ultimi tre mesi lungo il confine tra Abruzzo Lazio Marche e Umbria appare evidente come il sottosuolo rilasci costantemente piccole quantità di energia elastica attraverso decine di scosse leggere che nella maggior parte dei casi restano confinate nella sensibilità dei soli sismografi. Dopo la scossa principale delle ore 00:26 la rete di monitoraggio nazionale ha infatti individuato altre due piccolissime repliche di magnitudo inferiore a 1.5 tra Pizzoli e Barete che testimoniano il normale e fisiologico assestamento della faglia senza che sia stato registrato alcun danno alle abitazioni o alle infrastrutture del territorio.

Risentimento macrosismico e testimonianze