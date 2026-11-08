Selezione genetica degli embrioni per quoziente intellettivo: la startup sostenuta da Peter Thiel finisce nel mirino dei regolatori

Nelle stazioni della metropolitana di New York, a partire dallo snodo nevralgico di Broadway–Lafayette, sono comparsi manifesti dal messaggio inequivocabile: l’immagine ravvicinata di un neonato sorretto da mani adulte accompagnata dallo slogan che promette di avere il miglior bambino possibile e dall’affermazione secondo cui il quoziente intellettivo sarebbe genetico al cinquanta per cento. Dietro questa imponente operazione commerciale c’è Nucleus Genomics, un’azienda di biotecnologie fondata nel 2021 da Kian Sadeghi, ex membro del programma Thiel Fellowship, e finanziata da pesi massimi del venture capital tecnologico tra cui Peter Thiel, Founders Fund, Balaji Srinivasan e il fondo Seven Seven Six di Alexis Ohanian.

La proposta commerciale ruota attorno al pacchetto denominato IVF+, concepito per le coppie che si sottopongono alla fecondazione in vitro. Il servizio offre ai futuri genitori la possibilità di analizzare e confrontare gli embrioni già formati prima dell’impianto uterino. A differenza degli approcci basati sull’editing genetico come CRISPR, la piattaforma non modifica il patrimonio biologico del nascituro, ma opera una graduatoria tra embrioni esistenti calcolando specifici punteggi poligenici. Con il rilascio all’inizio di settembre 2026 della suite analitica denominata Nucleus Vitruvian, la società ha allargato il proprio catalogo a trentacinque modelli previsionali che spaziano dai rischi di sviluppare patologie gravi come tumore al seno, diabete di tipo due, schizofrenia e Alzheimer, fino a caratteristiche prettamente estetiche o cognitive come statura, indice di massa corporea, colore degli occhi e dei capelli, calvizie e quoziente intellettivo.

Punteggi poligenici e intelligenza: cosa si nasconde dietro il dato statistico

Il punto più dibattuto dell’offerta di Nucleus Genomics riguarda la promessa di identificare l’embrione con il potenziale cognitivo più elevato. Nel materiale divulgativo diffuso dall’azienda spicca il riferimento a un divario stimato fino a quattordici virgola tre punti di quoziente intellettivo. Tuttavia, come chiarito dallo stesso documento tecnico della società, tale cifra non rappresenta un effettivo incremento cognitivo garantito per il bambino che nascerà, bensì lo scarto matematico teorico calcolato tra la previsione più alta e quella più bassa all’interno di un ipotetico gruppo di dieci embrioni. Lo stesso calcolatore interattivo dell’azienda funziona stimando la differenza tra l’estremo inferiore e l’estremo superiore in un campione ridotto compreso tra due e dieci embrioni.

L’accuratezza biologica di queste stime presenta limiti strutturali evidenti. Secondo i parametri comunicati dalla stessa startup, il modello applicato all’intelligenza, pur derivando dall’elaborazione congiunta di circa sette milioni di varianti genetiche, spiega soltanto il diciannove per cento circa della varianza all’interno dei nuclei familiari, salendo al quarantatré per cento per la statura e fermandosi al diciotto per cento per l’indice di massa corporea. Trasporre questi calcoli probabilistici su popolazioni estese alla realtà clinica di una singola coppia, che solitamente dispone soltanto di un numero esiguo di embrioni vitali, trasforma una proiezione di massima in una previsione priva di reale riscontro operativo.

L’intervento della National advertising division e i rilievi sulla trasparenza

La portata assertiva dei messaggi promozionali ha innescato una reazione immediata sul fronte della tutela dei consumatori. L’organismo indipendente di controllo della concorrenza e della trasparenza pubblicitaria negli Stati Uniti, la National advertising division di BBB National programs, ha avviato un’indagine formale conclusasi con un severo richiamo all’azienda. Come riportato nel documento ufficiale pubblicato sul portale istituzionale di BBB National Programs (bbbprograms.org), l’autorità ha raccomandato formalmente a Nucleus Genomics di modificare o ritirare le affermazioni secondo cui il suo servizio è in grado di confrontare con precisione la predisposizione alle malattie, stabilire quale embrione diventerà più alto o più intelligente e determinare in anticipo il colore di occhi e capelli.

Il nucleo della contestazione risiede nell’asimmetria tra la solidità dei modelli teorici e l’efficacia pratica del prodotto venduto. Secondo i revisori della divisione pubblicitaria, la presenza di un beneficio medio teorico all’interno di coorti statistiche molto ampie non fornisce alcuna prova scientifica che il test sappia ordinare in modo attendibile un manipolo di quattro o cinque embrioni reali durante una fecondazione assistita. Inoltre, le verifiche non hanno confermato l’esattezza dei singoli valori numerici utilizzati nei messaggi promozionali diffusi al pubblico. Da parte sua, Nucleus Genomics ha espresso disaccordo con la valutazione e ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso.

Il verdetto della medicina riproduttiva e i limiti biologici della selezione genetica

Se l’autorità pubblicitaria ha contestato la chiarezza dei messaggi, la comunità clinica ha espresso una censura ancor più netta sull’intera operazione. Nelle sue linee guida etiche del 2026 dedicate al test genetico pre-impianto per malattie poligeniche, la American society for reproductive medicine ha definito tale screening una tecnologia acerba e scientificamente non comprovata, raccomandandone la totale esclusione dalla pratica clinica quotidiana e ammettendone l’uso esclusivamente all’interno di protocolli di ricerca accademica supervisionati da comitati etici. Nel documento, consultabile tra i pareri ufficiali della società medica (asrm.org), gli esperti tracciano una demarcazione categorica, specificando che l’analisi di tratti non patologici come altezza, aspetto fisico o quoziente intellettivo non appartiene in alcun modo al perimetro della medicina riproduttiva.

Al di là degli interrogativi di ordine bioetico, la tecnologia sconta una forte debolezza scientifica intrinseca. I modelli predittivi su cui poggiano i punteggi poligenici sono stati sviluppati analizzando prevalentemente banche dati genetiche di individui di ascendenza europea occidentale, risultando inadatti o inaffidabili per altre etnie. Inoltre, come ribadito dalle stime della comunità medica, la genetica influenza solo tra il cinque e il dieci per cento della variabilità clinica complessiva di tratti complessi, mentre la quota restante è plasmata da fattori ambientali, educazione, contesto socio-economico, alimentazione e stile di vita. A complicare ulteriormente il quadro interviene il fenomeno biologico della pleiotropia, in base al quale singoli geni influenzano contemporaneamente molteplici processi organici. Selezionare un embrione privilegiando varianti associate al livello di istruzione o alle prestazioni cognitive può favorire inconsapevolmente la trasmissione di altre caratteristiche indesiderate, come evidenziato da analisi scientifiche che hanno collegato l’ottimizzazione genetica per il rendimento scolastico a una maggiore incidenza del disturbo bipolare.

Il divario tra speculazione commerciale e prudenza scientifica

L’aggressiva strategia di mercato adottata da Nucleus Genomics ha sollevato dure critiche da parte dei ricercatori di spicco del settore della genetica predittiva. Sulle pagine di Scientific American, il bioeticista Arthur Caplan e il genetista James Tabery hanno contestato apertamente l’affidabilità dei prodotti commerciali dell’azienda, arrivando a tracciare un parallelo tra la retorica del fondatore e le vicende legate a Theranos. Critiche analoghe sono arrivate da Ruxandra Teslo dell’Università di Cambridge, che ha stigmatizzato l’assenza di rigore metodologico dell’impresa, e dal docente della Harvard Medical School Sasha Gusev, il quale ha ribadito l’impossibilità di tradurre questi modelli poligenici in scelte cliniche attuabili. I vertici dell’azienda replicano sostenendo che i propri punteggi debbano essere interpretati come valutazioni probabilistiche di rischio e non come certezze assolute.

Il paradosso attuale vede il mercato privato anticipare l’applicazione di una selezione basata su tratti poligenici complessi mentre la comunità scientifica e gli organi di vigilanza ne evidenziano la precocità e l’inaffidabilità. In questo spazio di disconnessione tra marketing aziendale e rigore biologico rimangono i futuri genitori, esposti a promesse commerciali suggestive e incentivati a pagare cifre cospicue per ottenere rassicurazioni che gli attuali strumenti della genetica non sono biologicamente in grado di garantire.