Una crescita senza precedenti, destinata a ridefinire gli equilibri tecnologici e industriali internazionali. Il mercato mondiale dei chip dovrebbe superare i 1.500 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita di oltre il 90% in un solo anno. Dopo aver raggiunto un valore di 769 miliardi di dollari nel 2025, il settore dovrebbe attestarsi a 1.510 miliardi nel 2026 e superare i 1.900 miliardi di dollari nel 2027. Numeri che testimoniano la crescente centralità dei semiconduttori nelle economie mondiali e che pongono l’Europa e l’Italia di fronte a una sfida decisiva per il proprio futuro industriale. È in questo scenario che si inserisce Italy on Chips, l’appuntamento promosso da Fondazione Chips-IT per riunire industria, ricerca e istituzioni, fare il punto sulle prospettive del settore e approfondire il ruolo dell’Italia nella filiera europea dei semiconduttori.

Semiconduttori, la crescita del mercato mondiale e la dipendenza tecnologica dell’Europa

L’espansione del mercato globale dei chip conferma il peso strategico di una tecnologia indispensabile per numerosi comparti produttivi. Dall’intelligenza artificiale all’automotive, dall’energia alle telecomunicazioni, fino ai sistemi industriali, i semiconduttori rappresentano una delle infrastrutture tecnologiche fondamentali per la competitività delle economie contemporanee. Alla straordinaria crescita del settore si accompagna, tuttavia, una significativa debolezza strutturale europea. Il continente rappresenta ancora soltanto il 10% del mercato mondiale dei chip, mentre quasi l’80% dei fornitori ha sede al di fuori dell’Unione europea. Una dipendenza che assume particolare rilevanza alla luce della diffusione dei semiconduttori nei settori strategici dell’economia e della crescente importanza dell’autonomia tecnologica.

European Chips Act, oltre 43 miliardi di euro per rafforzare la competitività europea

Per rispondere a queste criticità e rafforzare la capacità tecnologica del continente, nel settembre 2023 è entrato in vigore l’European Chips Act, la strategia europea dedicata allo sviluppo dell’intero ecosistema dei semiconduttori, dalla ricerca alla progettazione fino alla produzione. L’obiettivo è portare al 20% entro il 2030 la quota europea del mercato mondiale dei chip, attraverso un programma sostenuto complessivamente da oltre 43 miliardi di euro di investimenti pubblici fino al 2030, ai quali dovrebbero aggiungersi investimenti privati di lungo periodo. Un ulteriore passaggio è arrivato il 3 giugno 2026, quando la Commissione europea ha adottato il Chips Act 2.0, imprimendo un cambiamento alla strategia comunitaria. L’attenzione si è spostata dalla sola attrazione di nuovi stabilimenti produttivi alla costruzione di una domanda interna, ampliando così la prospettiva delle politiche europee dedicate ai semiconduttori.

La sfida europea tra progettazione dei chip, ricerca e leadership industriale

La capacità di trasformare le conoscenze scientifiche in tecnologie e applicazioni industriali rappresenta uno dei nodi centrali della strategia europea. Il rafforzamento della produzione deve infatti accompagnarsi allo sviluppo delle competenze, della progettazione e del trasferimento tecnologico. Su questi aspetti interviene Alberto Sangiovanni Vincentelli, presidente di Fondazione Chips-IT: “l’Europa ha competenze scientifiche e tecnologiche di primo livello, ma negli ultimi decenni ha perso terreno nella capacità di trasformarle in leadership industriale. I semiconduttori rendono questa difficoltà particolarmente evidente: oggi l’Europa continua a dipendere fortemente da tecnologie e capacità produttive sviluppate altrove. Il Chips Act ha avuto il merito di riconoscere che i semiconduttori non sono semplicemente un settore industriale, ma un’infrastruttura strategica dalla quale dipendono la competitività, la sicurezza e la capacità di innovazione del continente. L’obiettivo del 20% è importante, ma non può essere raggiunto soltanto aumentando la capacità produttiva. L’Europa deve investire nella progettazione, nelle competenze e nel trasferimento tecnologico e, soprattutto, deve riuscire a collegare ricerca e industria”.

L’Italia nella filiera dei semiconduttori: Fondazione Chips-IT supera i 100 ricercatori

In questo contesto internazionale si inserisce il forte sviluppo di Fondazione Chips-IT, che nel corso del 2026 ha raggiunto e superato la soglia dei 100 ricercatori in organico. Un percorso di crescita avviato con la nascita della Fondazione nel 2023 e proseguito con l’avvio delle attività operative alla fine del 2024. Chips-IT rappresenta il primo polo nazionale di ricerca industriale dedicato alla progettazione di chip e semiconduttori e opera per rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, contribuendo allo sviluppo delle competenze tecnologiche italiane. Nel corso del 2026 la Fondazione ha ampliato le collaborazioni con le aziende e con partner internazionali, investito nelle infrastrutture di ricerca e consolidato la presenza dell’Italia nelle iniziative europee dedicate alla progettazione dei semiconduttori.

Chip italiani, il ruolo delle università e delle imprese nello sviluppo di nuove tecnologie

La progettazione dei semiconduttori assume un’importanza crescente non soltanto per la competitività industriale, ma anche per la capacità dei singoli Paesi di sviluppare tecnologie autonome. In questa prospettiva, Fondazione Chips-IT punta a valorizzare la ricerca, le infrastrutture e la proprietà intellettuale, favorendo il trasferimento delle conoscenze dal mondo accademico al tessuto produttivo. Carlo Reita, direttore di Fondazione Chips-IT, sottolinea: “il settore dei semiconduttori sta attraversando una fase di crescita e trasformazione senza precedenti, nella quale la capacità di progettare chip è diventata un elemento essenziale della competitività industriale e dell’autonomia tecnologica. Nel corso del 2026 abbiamo rafforzato il rapporto con l’industria, costruito collaborazioni con alcuni dei principali attori internazionali e continuato a investire nelle infrastrutture e nelle competenze. Il nostro obiettivo è mettere ricerca, tecnologie e proprietà intellettuale a disposizione dell’ecosistema, costruendo un collegamento stabile tra università e imprese e contribuendo a trasformare le competenze sviluppate in Italia in tecnologie, prodotti e nuove imprese”.