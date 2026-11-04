Sessant’anni dopo l’alluvione di Firenze: cosa accadde prima del 4 novembre e quanto è cambiata la prevenzione

Che cosa era successo prima che l’Arno invadesse le strade di Firenze? Per raccontare l’alluvione del 4 novembre 1966, la risposta non va cercata soltanto nelle ore in cui l’acqua sommerse la città, ma anche nei giorni e nelle settimane precedenti, quando la pioggia aveva già cominciato a modificare le condizioni del territorio. È da lì che conviene iniziare: da un autunno insolitamente piovoso, da bacini che avevano ricevuto acqua per settimane e da nuove precipitazioni capaci di insistere sulle stesse aree proprio quando i terreni avevano ormai poca capacità di assorbirne altra.

L’alluvione, quindi, non cominciò nel momento in cui la piena dell’Arno raggiunse Firenze. Quello fu l’esito più drammatico e visibile di una storia più lunga, fatta di condizioni meteorologiche che si accumularono prima che la città finisse sott’acqua. Ricostruire questa sequenza aiuta a capire perché l’evento fu così grave e perché la memoria del disastro non dovrebbe fermarsi alle immagini del fango.

Un ottobre già fuori dall’ordinario

Il mese di ottobre del 1966 fu molto piovoso sul bacino dell’Arno. Una ricostruzione scientifica dell’evento, pubblicata nel Journal of Geophysical Research: Atmospheres, rileva che le precipitazioni mensili furono circa una volta e mezza la media nelle stazioni considerate nel bacino; nel bacino dell’Ombrone, nel sud della Toscana, l’anomalia arrivò quasi al doppio. Il dato non significa che ogni località avesse ricevuto la stessa quantità d’acqua, ma descrive una condizione diffusa di piovosità eccezionale rispetto ai valori abituali.

Quando le piogge si protraggono, il terreno assorbe una parte dell’acqua e la restituisce lentamente ai corsi d’acqua, ma la sua capacità di trattenere nuove precipitazioni diminuisce man mano che gli strati superficiali e profondi si caricano. In un bacino già bagnato, una nuova pioggia può quindi trasformarsi più rapidamente in ruscellamento, alimentare fossi e torrenti e contribuire all’aumento dei livelli dei fiumi. Non è un interruttore che scatta allo stesso modo ovunque: contano la natura dei suoli, la pendenza, la vegetazione e la distribuzione delle precipitazioni. Ma, nell’autunno del 1966, la condizione di partenza era ormai molto diversa da quella di un territorio rimasto asciutto per settimane.

Per questo le precipitazioni dei primi giorni di novembre non arrivarono su un bacino “vuoto”, capace di assorbirle senza conseguenze. Secondo il CNR, le piogge persistenti erano iniziate già in ottobre e raggiunsero il loro apice il 3 e il 4 novembre, interessando diverse aree del Paese.

La perturbazione insiste sulle stesse aree

All’inizio di novembre il peggioramento fu accompagnato da un flusso persistente di aria mite e umida proveniente da sud. L’evoluzione delle correnti in quota contribuì a mantenere condizioni favorevoli alle precipitazioni, mentre l’aria carica di umidità, incontrando i rilievi, fu costretta a salire e a condensare. Sul bacino dell’Arno, tuttavia, non si trattò soltanto di una pioggia orografica uniforme: tra il 3 e il 4 novembre furono attive anche precipitazioni convettive, con nuclei intensi e persistenti.

La combinazione fu decisiva: nuove piogge abbondanti caddero su terreni già molto bagnati e su corsi d’acqua che avevano ricevuto apporti precedenti. Nelle 48 ore comprese tra il 3 e il 5 novembre alcune stazioni toscane registrarono accumuli fino a 300 millimetri vicino alla costa tirrenica, mentre in diverse stazioni del bacino dell’Arno i valori in 24 ore si avvicinarono o superarono i 200 millimetri, una quantità paragonabile alla media di un intero mese di novembre.

La pioggia intensa fu il fattore che fece precipitare la situazione, ma non agì da sola. La quantità caduta in poco tempo si sommò alla persistenza delle precipitazioni, alla provenienza umida delle masse d’aria e alle condizioni già compromesse dei terreni. Una ricercatrice del CNR ha ricondotto la gravità dell’evento proprio a questa combinazione, sottolineando che la risposta dei bacini fu particolarmente intensa; nei bacini alpini, inoltre, la fusione di parte della neve al suolo contribuì ad aggravare le piene.

Dalle vallate alla città

Nel bacino dell’Arno la pioggia caduta sui rilievi e sulle vallate alimentò una rete di torrenti e affluenti che convogliò rapidamente l’acqua verso valle. Quando il fiume raggiunse Firenze, nella mattina del 4 novembre, la piena non era più soltanto una serie di incrementi locali: era il risultato della risposta di un intero bacino idrografico, dopo giorni di pioggia e un mese già eccezionale.

L’Arno invase i quartieri storici, superò le spallette dei lungarni e raggiunse in alcuni punti quasi cinque metri d’altezza. La Protezione Civile ricorda che, in assenza di una rete di monitoraggio adeguata, l’esondazione non fu preannunciata con sufficiente anticipo e molti cittadini vennero colti di sorpresa.

Questa dimensione del disastro è quella che più facilmente resta impressa: l’acqua nelle case, il fango nei negozi, i libri e le opere d’arte da salvare, le persone isolate e i soccorsi in una città irriconoscibile. Ma le immagini dell’esondazione raccontano il momento in cui la crisi diventò visibile; per comprendere perché l’Arno arrivò a quel livello bisogna guardare anche a ciò che era avvenuto prima, quando ogni nuova pioggia incontrava un territorio già sotto pressione.

Non fu soltanto Firenze

Il novembre 1966 non fu una tragedia circoscritta al capoluogo toscano. Le precipitazioni persistenti interessarono anche il sud della Toscana, l’Emilia-Romagna, l’Umbria e soprattutto il Nord-Est, dove piogge, piene e frane colpirono duramente Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. A Venezia l’acqua alta raggiunse 194 centimetri, un livello che il CNR-IRPI indica come mai più eguagliato; in alcune aree del Nord-Est diversi pluviometri registrarono oltre 500 millimetri in due giorni, con un massimo di 750 millimetri.

Le conseguenze furono diverse da zona a zona, perché cambiarono la distribuzione delle precipitazioni, la risposta dei fiumi, la presenza di neve in montagna e l’esposizione degli abitati. In Toscana il disastro fu dominato dalla piena dell’Arno e dalle inondazioni di altri corsi d’acqua; nelle regioni alpine e prealpine si aggiunsero frane, piene e, localmente, la fusione della neve. A Venezia il vento di scirocco e il mare in tempesta contribuirono all’eccezionale acqua alta, mentre lungo la costa veneta le difficoltà di deflusso aggravarono i danni. Non ci fu, dunque, un’unica alluvione con una sola dinamica, ma una vasta emergenza idrogeologica prodotta da una fase di maltempo che colpì contemporaneamente territori diversi.

Dal soccorso alla previsione: cosa è cambiato dopo il 1966

Nel 1966 Firenze fu colta di sorpresa anche perché mancava una rete di monitoraggio capace di seguire con sufficiente anticipo l’evoluzione della piena dell’Arno. Dopo il disastro si iniziò a costruire un sistema nazionale di protezione civile: la prima legge organica arrivò nel 1970 e riconobbe il ruolo del coordinamento dei soccorsi e del volontariato, anche se allora l’attenzione era concentrata soprattutto sulla risposta all’emergenza.

Oggi la previsione si basa su strumenti che nel 1966 non erano disponibili o non erano abbastanza diffusi: satelliti, radar meteorologici, modelli di previsione, pluviometri, sensori idrometrici e modelli idraulici permettono di seguire sia la pioggia sia la risposta dei fiumi. I dati vengono raccolti e condivisi dai Centri Funzionali, che valutano gli scenari attesi e contribuiscono all’emissione delle allerte; queste possono attivare le procedure di protezione civile e i piani comunali di emergenza. Il sistema non si limita a prevedere quanta pioggia potrebbe cadere, ma cerca di stimare anche dove e con quali possibili conseguenze sul territorio.

Alla previsione si affiancano le opere idrauliche, pensate per rallentare e laminare le piene trattenendo temporaneamente una parte dell’acqua a monte dei centri abitati. Nel bacino dell’Arno sono stati realizzati o sono in corso interventi che comprendono il sistema di casse d’espansione di Figline e opere sugli argini. La cassa di Pizziconi è stata completata; quella di Restone è ancora in costruzione, mentre per Prulli i lavori sono stati avviati nel 2026 e per Leccio il percorso è ancora in fase progettuale. Secondo la Regione Toscana, una volta completato il sistema di Figline potrà contenere circa 25 milioni di metri cubi d’acqua e ridurre il colmo di piena che raggiunge Firenze.

Sono cambiati anche gli strumenti di pianificazione: le mappe di pericolosità e i piani di gestione del rischio individuano le aree esposte e orientano le misure di prevenzione, dalle opere di difesa ai limiti per le nuove costruzioni, fino alla pianificazione delle evacuazioni. La Protezione Civile distingue infatti tra interventi strutturali, come argini e casse di espansione, e misure non strutturali, come monitoraggio, allertamento e piani di emergenza.

Questo non significa che oggi un evento come quello del 1966 sia diventato impossibile. Le allerte possono concedere tempo per proteggere le persone e le opere possono attenuare una piena, ma la loro efficacia dipende da quanto il sistema sia completo e dalle caratteristiche dell’evento. La prevenzione non cancella il pericolo: riduce la possibilità che una piena si trasformi in una catastrofe e limita i danni quando non è possibile evitarla. La sicurezza di una città dipende quindi non solo dalla capacità di reagire quando l’acqua è già arrivata, ma anche dalla manutenzione, dalla pianificazione e dal completamento degli interventi prima che torni a piovere a lungo.

Ricordare anche ciò che accadde prima

L’alluvione di Firenze è associata al 4 novembre perché quella mattina l’Arno invase la città e perché da quelle ore nacquero immagini destinate a diventare parte della memoria collettiva. Ma la storia meteorologica dell’evento era cominciata molto prima: nelle piogge di ottobre, nella progressiva saturazione dei bacini, nell’arrivo di nuove precipitazioni persistenti e nella loro concentrazione sulle stesse aree.

Ricordare il 1966 non significa soltanto misurare fin dove arrivò l’acqua. Significa anche ricostruire ciò che accadde prima, quando il disastro non aveva ancora le immagini con cui lo avremmo ricordato. Cambiare il punto da cui comincia il racconto non riduce la portata della tragedia: aiuta a comprenderne meglio le cause e a cogliere una lezione che resta attuale, perché nelle alluvioni la pioggia che vediamo cadere in poche ore può essere soltanto l’ultimo passaggio di una sequenza iniziata giorni o settimane prima.