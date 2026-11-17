La transizione energetica del settore marittimo passa attraverso porti sempre più sostenibili, produzione di energia rinnovabile, elettrificazione delle banchine, utilizzo dei biocarburanti ed espansione dell’eolico offshore. Sono queste le principali direttrici indicate dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel videomessaggio trasmesso a Best – The Blue Economy Summit & Trade Show, in corso a Genova. Al centro dell’intervento, il ruolo strategico dell’economia del mare nello sviluppo del Paese e la necessità di accompagnare la crescita delle attività marittime con investimenti capaci di ridurne l’impatto ambientale. Una prospettiva nella quale gli scali portuali assumono un’importanza che va oltre la movimentazione delle merci, diventando infrastrutture fondamentali anche per l’approvvigionamento energetico e l’innovazione.

Blue Economy, Pichetto Fratin: il governo punta sullo sviluppo sostenibile del settore marittimo

Il ministro ha ribadito l’impegno dell’esecutivo nel sostenere le potenzialità economiche del mare, richiamando anche la recente approvazione della legge sulla valorizzazione delle risorse marine. “Il governo, come ha dimostrato anche con l’approvazione della legge sulla valorizzazione delle risorse del mare, vuole sostenere i percorsi di sviluppo, far crescere le opportunità e promuovere azioni di tutela. Il settore marittimo ha un ruolo determinante anche sul fronte dell’approvvigionamento energetico attraverso il trasporto e gli scali che sono molto di più di semplici luoghi di transito. In questi contesti, la transizione può aiutare a ridurre le emissioni e diventare un motore di sviluppo”. Le parole di Pichetto Fratin evidenziano il legame tra sviluppo economico, sicurezza energetica e sostenibilità ambientale. Il settore marittimo viene indicato come un ambito nel quale la trasformazione delle infrastrutture e l’adozione di nuove soluzioni energetiche possono contribuire contemporaneamente alla riduzione delle emissioni e alla crescita delle opportunità economiche.

Porti sostenibili ed elettrificazione delle banchine: il ruolo degli investimenti del Pnrr

Uno dei punti centrali dell’intervento riguarda la trasformazione dei porti italiani, sempre più coinvolti in progetti di produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico. Un processo che comprende anche l’elettrificazione delle banchine, sostenuta attraverso gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questi interventi rientrano nella strategia di rafforzamento delle infrastrutture portuali, con l’obiettivo di renderle più innovative e sostenibili e di valorizzarne il ruolo nel sistema energetico nazionale. “Penso ai porti – sottolinea Pichetto – che stanno realizzando progetti di produzione di energia rinnovabile ed efficientamento importanti, ma anche all’elettrificazione delle banchine, sostenuta da investimenti del Pnrr, che sta rafforzando queste infrastrutture strategiche rendendole sempre più innovative e sostenibili. E poi l’utilizzo dei biocarburanti nel trasporto marittimo per alimentare i motori delle navi potrà consentire di ridurre sempre di più l’impatto ambientale. C’è inoltre il capitolo dell’eolico offshore, un settore che certamente può offrire un contributo rilevante sul quale stiamo lavorando per garantire un adeguato sostegno. Tutti temi al centro dell’attenzione del governo”.

Biocarburanti per le navi ed eolico offshore: le priorità della transizione energetica

Accanto alla modernizzazione degli scali, il governo guarda alla progressiva riduzione dell’impatto ambientale del trasporto marittimo attraverso l’impiego dei biocarburanti per alimentare i motori delle navi. Il ministro ha individuato in questa soluzione una delle possibilità per accompagnare il settore verso una maggiore sostenibilità, affiancandola agli interventi sulle infrastrutture portuali. Un ulteriore capitolo riguarda l’eolico offshore, considerato un settore in grado di offrire un contributo rilevante alla transizione energetica. Pichetto Fratin ha confermato che il governo sta lavorando per garantire un adeguato sostegno al comparto, inserendolo tra i temi prioritari della propria azione. Ne emerge una strategia che coinvolge sia la produzione di energia da fonti rinnovabili sia l’utilizzo di soluzioni energetiche destinate alle attività di navigazione, con particolare attenzione alle infrastrutture e alle tecnologie capaci di favorire la riduzione delle emissioni.

Economia del mare e tutela degli ecosistemi acquatici: la sfida della Blue Economy

Nel suo intervento al summit di Genova, il ministro ha richiamato anche il valore economico e ambientale delle risorse marine, sottolineando come il modello della Blue Economy debba fondarsi su un equilibrio tra crescita delle attività produttive e protezione degli ecosistemi. Secondo Pichetto, il mare “è motore di sviluppo ed elemento cardine di alcuni dei migliori settori del sistema nazionale italiano. Il modello della Blue economy, che coniuga crescita economica e salvaguardia dell’ambiente, offre un’importante occasione e richiede un impegno comune”. La valorizzazione delle risorse marine viene quindi collegata alla necessità di una gestione sostenibile, capace di preservare il patrimonio naturale senza rinunciare alle opportunità di sviluppo offerte dalle attività economiche legate al mare. In questo quadro, assume particolare importanza la tutela degli ecosistemi acquatici, che il ministro considera parte integrante delle strategie di crescita del settore. Pichetto ha infatti sottolineato che “l’uso e la gestione degli ecosistemi acquatici ha bisogno di un approccio fondato sulla sostenibilità, una strategia capace di mettere a frutto le potenzialità e di garantire la giusta protezione”. Il messaggio del governo al Blue Economy Summit di Genova delinea dunque una linea di intervento che unisce il potenziamento delle infrastrutture marittime, l’innovazione energetica e la salvaguardia ambientale. Porti, biocarburanti, elettrificazione delle banchine ed eolico offshore rappresentano gli ambiti sui quali si concentra l’attenzione dell’esecutivo, all’interno di un modello di economia del mare orientato a coniugare sviluppo e sostenibilità.