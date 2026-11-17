Shell avvia una nuova produzione di gas naturale in Malesia, rafforzando la propria presenza energetica nel Sud-Est asiatico. La società Sarawak Shell Berhad (SSB), filiale del gruppo Shell plc, ha annunciato l’entrata in produzione dei giacimenti offshore di Rosmari e Marjoram, situati a circa 220 chilometri dalla costa del Sarawak. Il progetto rappresenta un nuovo sviluppo delle attività estrattive della compagnia nel bacino malese e contribuirà alla crescita della produzione di gas prevista dal gruppo fino al 2030. Il gas estratto dai due giacimenti sarà destinato al complesso di gas naturale liquefatto (GNL) di Petronas, attraverso una rete di infrastrutture che collega la produzione in mare agli impianti di trattamento sulla terraferma. Lo sviluppo integra inoltre soluzioni energetiche basate su fonti rinnovabili, utilizzate per alimentare sia la piattaforma offshore sia il nuovo impianto terrestre.

Shell avvia Rosmari-Marjoram: il nuovo progetto per la produzione di gas in Malesia

L’entrata in funzione di Rosmari-Marjoram si inserisce nella strategia industriale di Shell per consolidare le proprie attività di esplorazione e produzione di gas naturale. La Malesia rappresenta uno dei territori storici per il gruppo energetico, che opera nel Paese da oltre un secolo e dispone di una consolidata esperienza nello sfruttamento delle risorse offshore. Il presidente Upstream di Shell, Peter Costello, ha sottolineato il valore dell’avvio produttivo e il ruolo del progetto nei programmi di crescita della compagnia. “Shell è orgogliosa della sua lunga e proficua storia in Malesia”, ha dichiarato Costello. “Vantiamo una solida esperienza in questo bacino e l’avvio di Rosmari-Marjoram contribuirà alla crescita della produzione fino al 2030. Questo progetto si basa su decenni di esperienza per mettere in funzione nuove fonti di gas in modo efficiente e competitivo”. Le dichiarazioni evidenziano la continuità tra le attività storiche di Shell nel Paese e i nuovi investimenti destinati allo sviluppo delle risorse di gas naturale del Sarawak, un’area nella quale la compagnia mantiene diversi interessi produttivi e di esplorazione.

Dal mare a Bintulu: come il gas raggiungerà il complesso GNL di Petronas

Il sistema produttivo di Rosmari-Marjoram prevede il collegamento tra i giacimenti situati in mare aperto e un nuovo impianto di trattamento del gas a Bintulu, nel Sarawak. Il gas naturale estratto offshore verrà trasportato attraverso un gasdotto fino alla struttura terrestre, dove sarà sottoposto alle lavorazioni necessarie prima di essere immesso nel complesso GNL di Petronas. Il progetto mette così in collegamento le nuove fonti di produzione offshore con le infrastrutture industriali già presenti sul territorio malese. L’impianto di Bintulu svolgerà un ruolo centrale nella gestione del gas proveniente dai giacimenti Rosmari e Marjoram, costituendo il punto di raccordo tra l’estrazione in mare e il successivo conferimento al complesso di gas naturale liquefatto di Petronas.

Pannelli solari offshore ed energia idroelettrica: le soluzioni adottate negli impianti

Uno degli aspetti caratterizzanti dello sviluppo di Rosmari-Marjoram riguarda le modalità di alimentazione energetica delle infrastrutture. La piattaforma offshore utilizza infatti pannelli solari per il proprio fabbisogno elettrico, mentre sono disponibili generatori diesel di riserva da attivare quando necessario. Una soluzione differente è stata adottata per l’impianto di trattamento a terra di Bintulu, che utilizza l’elettricità fornita dalla rete locale. Quest’ultima è alimentata prevalentemente da energia idroelettrica, una componente che contribuisce all’impiego di fonti rinnovabili nelle attività dell’infrastruttura. L’approvvigionamento elettrico dell’impianto terrestre viene inoltre integrato attraverso certificati di energia rinnovabile, utilizzati per raggiungere il 100% di energia rinnovabile secondo il sistema di approvvigionamento e certificazione adottato. Le due strutture presentano quindi sistemi di alimentazione distinti: la piattaforma in mare impiega direttamente energia solare con generatori diesel di supporto, mentre l’impianto terrestre fa affidamento sulla rete elettrica del Sarawak e sull’integrazione dei certificati rinnovabili.

Shell in Malesia dal 1910: oltre un secolo di attività energetiche

La presenza industriale di Shell in Malesia risale al 1910, anno in cui la compagnia perforò il primo pozzo petrolifero del Paese. Da allora le attività del gruppo si sono sviluppate nel settore degli idrocarburi, comprendendo progressivamente anche la produzione di gas naturale dai giacimenti marini. La produzione di gas offshore da parte di Shell è iniziata nel 1982, segnando una fase importante nell’evoluzione delle operazioni della compagnia nelle acque malesi. Il nuovo avvio produttivo di Rosmari-Marjoram si aggiunge dunque a una presenza consolidata, sviluppata attraverso diversi progetti nel corso dei decenni. Oltre ai nuovi giacimenti, Shell detiene partecipazioni in numerose altre attività produttive al largo della costa del Sarawak, tra cui i giacimenti di Timi e Gorek. La compagnia continua inoltre a esplorare ulteriori potenziali opportunità nello stesso bacino, mantenendo aperta la prospettiva di nuovi sviluppi delle risorse energetiche presenti nell’area.

La partnership tra Shell e Petronas per lo sviluppo del gas naturale

Lo sviluppo di Rosmari-Marjoram rappresenta anche un nuovo risultato della collaborazione industriale tra Shell e Petronas, due protagonisti delle attività energetiche in Malesia. La partnership coinvolge, in particolare, Malaysia Petroleum Management e Petronas Carigali Sdn. Bhd., nell’ambito delle attività legate allo sfruttamento delle risorse del bacino. La collaborazione permette di mettere insieme competenze industriali e investimenti, collegando l’esperienza di Shell nell’esplorazione e nella produzione offshore con il ruolo di Petronas nel settore energetico malese e nella gestione delle infrastrutture per il gas naturale liquefatto. Lo sviluppo dei due giacimenti, secondo quanto evidenziato da Shell, “riflette la solidità della partnership tra Shell e Petronas, attraverso Malaysia Petroleum Management e Petronas Carigali Sdn. Bhd., che unisce competenze e investimenti per generare valore a lungo termine”. Con l’entrata in produzione di Rosmari e Marjoram, Shell amplia così le proprie attività estrattive nel Sarawak, inserendo nuove risorse di gas naturale nel sistema industriale collegato a Bintulu. L’operazione costituisce una tappa del percorso di crescita produttiva indicato dalla compagnia fino al 2030, sostenuto dall’esperienza maturata nel bacino malese e dalla collaborazione con Petronas.