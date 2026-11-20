Hanno chiesto aiuto ai soccorritori dopo aver perso il sentiero durante un’escursione, sorpresi dal buio e dalla nebbia. È successo nella zona dei Diacci, nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), dove nel tardo pomeriggio di oggi è intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, con i volontari della Stazione Monte Falterona e i Vigili del Fuoco di Marradi. Protagonista della disavventura una coppia di bolognesi, entrambi di circa 50 anni, che dopo aver raggiunto la Cascata dell’Abbraccio aveva perso l’orientamento durante il percorso di ritorno verso la propria automobile, parcheggiata al Passo della Sambuca. I due, imboccata la Val Cavaliera, si sono trovati in difficoltà a causa dell’oscurità e della nebbia, decidendo quindi di allertare i soccorsi.

Ricevuta la segnalazione dalla centrale del 118, i volontari del Soccorso Alpino sono intervenuti con un mezzo fuoristrada, insieme ai Vigili del Fuoco di Marradi. Per raggiungere gli escursionisti, le squadre hanno dovuto anche rimuovere dalla strada sterrata un albero caduto in seguito al recente maltempo, utilizzando le motoseghe. La coppia è stata infine raggiunta e accompagnata nei pressi del Passo della Sambuca, dove è stata affidata ai sanitari della Misericordia di Borgo San Lorenzo, arrivati con un’ambulanza. L’intervento di soccorso si è concluso intorno alle ore 20.00.