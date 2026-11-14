Sicilia, doppio salvataggio dell’Aeronautica Militare: elicottero soccorre due feriti tra le montagne di Palermo e le falesie di San Vito Lo Capo | FOTO e VIDEO

Due persone ferite in altrettanti incidenti in montagna, due interventi di emergenza portati a termine nell’arco di poche ore e un unico elicottero impegnato nelle operazioni di salvataggio. È stata una giornata di intensa attività per l’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani dell’Aeronautica Militare, protagonista di un doppio intervento che ha consentito di trarre in salvo un escursionista infortunato sulle montagne del Palermitano e uno scalatore precipitato lungo una falesia a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Le due operazioni, effettuate nella giornata di oggi, sabato 14 novembre, hanno visto impegnato un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare, decollato dalla base aerea di Trapani Birgi e impiegato in successione nei due recuperi. Fondamentale la collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Sicilia, i cui tecnici hanno operato insieme agli aerosoccorritori militari per raggiungere e mettere in sicurezza i feriti. Entrambe le missioni sono state coordinate dal Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) dell’Aeronautica Militare. L’equipaggio appartiene all’82° Centro SAR di Trapani, reparto dipendente dal 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Escursionista ferito a Caccamo: il primo intervento a 800 metri di quota

La prima emergenza è scattata alle 12:45, quando il CNSAS Sicilia ha richiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare per soccorrere un escursionista rimasto seriamente infortunato a un arto inferiore durante un’escursione in una zona montuosa particolarmente difficile da raggiungere. L’incidente si è verificato a circa 800 metri di altitudine, in un’area impervia compresa tra i territori comunali di Caccamo e Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Le caratteristiche del terreno hanno reso necessario l’impiego di un mezzo aereo dotato di attrezzature specifiche per il recupero di persone ferite in ambienti difficilmente accessibili. Ricevuto l’ordine di missione, l’elicottero HH-139B è decollato dalla base di Trapani Birgi alle ore 13:49, dirigendosi inizialmente verso l’aeroporto di Palermo Boccadifalco. Qui l’equipaggio ha effettuato uno scalo operativo per imbarcare due tecnici del Soccorso Alpino, destinati a collaborare direttamente alle operazioni di recupero.

Recupero con verricello e barella: il ferito trasportato all’ospedale Civico di Palermo

Una volta raggiunta la zona dell’incidente, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare ha individuato l’escursionista ferito, dando avvio alle operazioni di soccorso. La particolare conformazione del territorio montuoso ha richiesto una procedura di recupero mediante l’impiego del verricello dell’elicottero e di una barella. L’intervento è stato eseguito con l’ausilio dell’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare e del personale del CNSAS Sicilia, calati sul posto per raggiungere l’uomo e consentirne il trasferimento a bordo del velivolo. Completato il recupero, l’escursionista è stato imbarcato sull’HH-139B e trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario. La conclusione del primo intervento non ha però segnato la fine delle operazioni per l’equipaggio militare, chiamato poco dopo ad affrontare una seconda emergenza in un’altra zona della Sicilia occidentale.

San Vito Lo Capo, scalatore precipita da una falesia: scatta il secondo soccorso

Dopo aver trasferito il primo ferito in ospedale, l’elicottero dell’Aeronautica Militare è ripartito in direzione dell’aeroporto di Palermo Boccadifalco, dove erano previste le operazioni di rifornimento del carburante e lo sbarco dei tecnici del Soccorso Alpino che avevano partecipato al precedente intervento. Proprio durante le operazioni a terra è arrivata una nuova richiesta urgente dal Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare. Un arrampicatore aveva riportato un grave trauma in seguito a una caduta da una parete rocciosa in una delle falesie situate nel territorio di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. L’equipaggio dell’82° Centro SAR ha ricevuto immediatamente il secondo ordine di missione, ripartendo con a bordo il personale del CNSAS per raggiungere il luogo dell’incidente e procedere al recupero dello scalatore.

Il salvataggio dello scalatore e il trasferimento all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani

Giunto nell’area dell’incidente a San Vito Lo Capo, l’elicottero HH-139B ha consentito lo sbarco dei tecnici del Soccorso Alpino, impegnati a supporto delle operazioni a terra. L’equipaggio dell’82° Centro SAR di Trapani ha quindi effettuato il recupero dello scalatore ferito, completando anche la seconda operazione di soccorso della giornata. L’arrampicatore, che aveva riportato un grave trauma nella caduta dalla falesia, è stato trasportato rapidamente all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per ricevere le necessarie cure e il ricovero. Con entrambi i feriti affidati alle rispettive strutture ospedaliere, il velivolo ha potuto fare ritorno alla propria base operativa. L’HH-139B è rientrato a Trapani Birgi alle ore 18:36, concludendo le due missioni di ricerca e soccorso e riprendendo prontamente il servizio di allarme SAR nazionale.

Aeronautica Militare e Soccorso Alpino: la collaborazione nelle emergenze in montagna

Il doppio intervento effettuato tra le province di Palermo e Trapani ha coinvolto due componenti specializzate nelle operazioni di ricerca e soccorso: l’Aeronautica Militare, attraverso il personale di volo e gli aerosoccorritori dell’82° Centro SAR, e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia, con i propri tecnici specializzati negli interventi in ambienti montani e impervi. Nel primo episodio, la presenza di un terreno particolarmente accidentato ha richiesto l’impiego del verricello e della barella per effettuare il recupero dell’escursionista. Nel secondo, l’intervento si è concentrato su una delle falesie di San Vito Lo Capo, dove era necessario raggiungere uno scalatore ferito a seguito di una caduta. La gestione delle due emergenze è stata assicurata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali, che ha coordinato l’impiego dell’elicottero nelle missioni consecutive, consentendo all’equipaggio di intervenire in due differenti aree della Sicilia occidentale durante lo stesso turno operativo.

82° Centro SAR di Trapani e 15° Stormo: il servizio di ricerca e soccorso attivo 24 ore su 24

L’82° Centro SAR di Trapani è uno dei reparti che compongono il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, la cui sede si trova a Cervia, in provincia di Ravenna. Il reparto concorre al sistema nazionale di ricerca e soccorso, garantendo un servizio operativo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, senza interruzioni. La sua missione principale consiste nella ricerca e nel soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, ma le attività comprendono anche una serie di interventi di pubblica utilità a sostegno della popolazione civile. Tra questi rientrano la ricerca di persone disperse in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in pericolo di vita e il recupero di persone che abbiano riportato traumi gravi in seguito a incidenti. Gli equipaggi sono inoltre preparati a operare anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse, assicurando la capacità di intervento in scenari caratterizzati da particolari difficoltà ambientali e operative. Un’attività che, nel corso degli anni, ha contribuito al salvataggio di migliaia di persone: dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare hanno salvato oltre 7.500 persone in pericolo di vita.