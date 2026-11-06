Sicilia, nebbia fittissima a Zafferana Etnea: visibilità ridotta al minimo e atmosfera spettrale | FOTO

Una coltre di nebbia fittissima avvolge Zafferana Etnea, in provincia di Catania, trasformando il paesaggio urbano in uno scenario quasi surreale. Le immagini inviate da Antonella Infanta documentano una situazione particolarmente suggestiva nel centro abitato alle pendici dell’Etna, dove la visibilità appare fortemente ridotta e gli edifici sembrano dissolversi in un’immensa distesa biancastra. “Atmosfera spettrale”: sono queste le parole scelte per descrivere lo scenario immortalato negli scatti, che mostrano strade, piazze e abitazioni immerse in una nebbia tanto densa da rendere appena riconoscibili alcuni degli elementi architettonici del paese. Le fotografie restituiscono un’immagine insolita e particolarmente affascinante di Zafferana Etnea, con il paesaggio che perde progressivamente profondità e i contorni degli edifici che sfumano nel grigio. In alcuni punti, lo sguardo riesce a distinguere soltanto gli oggetti più vicini, mentre tutto ciò che si trova sullo sfondo viene inghiottito dalla foschia.

Strade immerse nella nebbia e automobilisti con i fari accesi

Le fotografie di Antonella Infanta mostrano le strade di Zafferana Etnea completamente immerse nella foschia. In particolare, uno degli scatti ritrae una strada del centro con alcune automobili in movimento e i fari accesi, le cui luci risaltano nell’atmosfera grigia. Le sagome dei veicoli diventano progressivamente meno distinguibili con l’aumentare della distanza, mentre i palazzi e gli alberi ai lati della carreggiata sembrano dissolversi nella nebbia. Anche la pavimentazione stradale, illuminata dai fari delle automobili, contribuisce a rendere particolarmente suggestivo lo scenario. In altre immagini, le vie del paese appaiono quasi completamente nascoste. Si intravedono balconi, facciate delle abitazioni, lampioni e cavi sospesi, ma lo sfondo scompare rapidamente dietro una massa uniforme di minuscole goccioline d’acqua sospese nell’aria. La visibilità fortemente limitata, evidente nelle fotografie, rappresenta un elemento da considerare anche per la circolazione stradale, soprattutto nei tratti in cui la presenza della nebbia rende difficile individuare tempestivamente veicoli, incroci e altri ostacoli.

Il fenomeno meteorologico che trasforma il paesaggio alle pendici dell’Etna

La nebbia è un fenomeno atmosferico costituito da minuscole goccioline d’acqua sospese negli strati d’aria prossimi al suolo. Si forma quando l’aria raggiunge condizioni di saturazione, favorendo la condensazione del vapore acqueo presente nell’atmosfera. La sua caratteristica più evidente è proprio la riduzione della visibilità orizzontale, che può modificare profondamente la percezione del paesaggio. Gli edifici più lontani diventano sempre meno distinguibili e, nelle situazioni più intense, possono scomparire completamente alla vista. È l’effetto documentato nelle fotografie provenienti da Zafferana Etnea, dove l’alternanza tra elementi nitidi in primo piano e strutture quasi invisibili sullo sfondo crea un’atmosfera particolarmente suggestiva. La presenza della nebbia può dipendere da diversi processi meteorologici, tra cui il raffreddamento dell’aria, l’elevata umidità e l’interazione tra masse d’aria e caratteristiche del territorio.

Le fotografie di Antonella Infanta raccontano una Zafferana Etnea irriconoscibile

La sequenza fotografica inviata da Antonella Infanta offre diverse prospettive dello stesso scenario: dalla piazza alle strade del centro abitato, fino agli scorci tra le case, dove la nebbia nasconde quasi completamente ciò che si trova a poche decine di metri dall’obiettivo. Particolarmente significativo è il contrasto tra la familiarità degli elementi urbani e l’aspetto insolito assunto dal paese. Alberi, lampioni, balconi, automobili e monumenti diventano parte di un paesaggio dominato da tonalità grigie e bianche, nel quale le distanze sembrano annullarsi. Le immagini documentano così un episodio di nebbia particolarmente intensa a Zafferana Etnea, capace di trasformare il volto del centro abitato e di creare quella “atmosfera spettrale” che emerge con forza dagli scatti.

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