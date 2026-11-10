Sicilia, vasto incendio boschivo a Castellammare del Golfo: scuole chiuse e 12 famiglie evacuate | FOTO

Un incendio boschivo di vaste proporzioni è divampato nel cuore della notte a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. È accaduto intorno alle 3 in contrada Bocca della Carrubba. A causa del forte vento di scirocco, il rogo si è rapidamente propagato, interessando anche le zone di Petrazzi, Madonna di Fatima e Vallonecchio-Brutto Sandone. Una prima stima sommaria parla di circa 100 ettari di vegetazione coinvolta, con macchia mediterranea, pini, cipressi e querce distrutti dalle fiamme. Dodici famiglie sono state evacuate a scopo cautelativo. Il fuoco ha inoltre lambito un distributore di gas in contrada Bocca della Carrubba, rendendo necessario un intervento delicato.

La città è invasa da fumo e cenere e in diverse zone l’aria è diventata irrespirabile. Il sindaco Giuseppe Fausto ha disposto la chiusura dei plessi scolastici per la presenza di fumo e fuliggine che hanno raggiunto anche le scuole, in particolare il plesso Falcone e Borsellino, dove sono presenti bambini molto piccoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre del Corpo Forestale e due Canadair.

“La nostra priorità assoluta è mettere in sicurezza le persone. Stiamo seguendo ogni fase dell’emergenza, in costante contatto con tutte le autorità e le forze impegnate sul campo. Invito tutti i cittadini a mantenersi a distanza dalle zone interessate dall’incendio, a non avvicinarsi ai luoghi delle operazioni e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità”, dichiara il primo cittadino in una nota, aggiungendo: “il mio pensiero va alle famiglie evacuate e a tutta la comunità che sta vivendo momenti di grande apprensione. Non ci fermiamo e continueremo a fare tutto il possibile per proteggere le persone e il nostro territorio“.