Sicurezza idrica, via libera a 896 milioni per 59 opere in Italia: al Sud il 43,5% dei nuovi finanziamenti

Nuovi investimenti per quasi 900 milioni di euro destinati a rafforzare le infrastrutture idriche italiane e a contrastare gli effetti della siccità. La Cabina di regia per la crisi idrica, presieduta oggi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha dato il via libera a 59 interventi per un valore complessivo di 896,5 milioni di euro, approvando la proposta del secondo stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Una quota significativa delle nuove risorse sarà destinata al Mezzogiorno, al quale spetta il 43,5% dei finanziamenti aggiuntivi. L’obiettivo è rafforzare la capacità del sistema idrico nazionale di fronteggiare la scarsità d’acqua, migliorare le infrastrutture di approvvigionamento e garantire maggiore sicurezza alle attività agricole, ai cittadini e alle imprese.

Crisi idrica, approvati 59 interventi: come saranno distribuiti gli 896,5 milioni di euro

Il secondo stralcio del Piano nazionale prevede due distinte componenti di finanziamento. La prima riguarda lo stanziamento di 667,8 milioni di euro di nuove risorse per 53 interventi, mentre la seconda destina 228,7 milioni di euro a sei opere che erano già state selezionate nell’ambito del primo stralcio e per le quali viene riproposto il finanziamento. La somma dei due stanziamenti raggiunge così i 896,5 milioni di euro approvati dalla Cabina di regia. Si tratta di un ulteriore passaggio nell’attuazione della strategia nazionale per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, attraverso interventi infrastrutturali finalizzati a migliorare la disponibilità e la gestione delle risorse d’acqua.

Al Mezzogiorno il 43,5% dei nuovi finanziamenti per le infrastrutture idriche

Tra gli aspetti più significativi del provvedimento figura la quota riservata al Sud Italia. Il 43,5% delle nuove risorse sarà infatti destinato al Mezzogiorno, nell’ambito della ripartizione dei finanziamenti previsti dal secondo stralcio. La scelta attribuisce un peso importante alle infrastrutture idriche meridionali nella programmazione nazionale, con l’obiettivo di sostenere gli interventi necessari a garantire la disponibilità d’acqua e rafforzare la sicurezza delle forniture. Il finanziamento delle opere si inserisce in una strategia che considera l’approvvigionamento idrico un elemento essenziale non soltanto per il consumo civile, ma anche per la continuità delle attività produttive e per il settore agricolo, particolarmente dipendente dalla disponibilità della risorsa.

Nuovi invasi, derivazioni e adduzioni: le priorità del Piano nazionale contro la siccità

Il programma approvato dalla Cabina di regia punta in particolare sulla realizzazione e sul rafforzamento delle infrastrutture necessarie alla gestione dell’acqua. Al centro degli investimenti figurano invasi, opere di derivazione e sistemi di adduzione, infrastrutture fondamentali per la raccolta, il trasferimento e la distribuzione delle risorse idriche. La priorità viene attribuita ai progetti già maturi e rapidamente cantierabili, con l’intento di accelerare l’attuazione degli interventi e trasformare le risorse stanziate in opere concrete. La realizzazione di queste infrastrutture rientra tra le azioni individuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per contrastare la siccità, tutelare l’agricoltura e garantire l’acqua a cittadini e imprese. La sicurezza idrica viene così affrontata attraverso investimenti strutturali, con particolare attenzione alla capacità di approvvigionamento e alla funzionalità dei sistemi di gestione dell’acqua.

Investimenti per la sicurezza idrica, il Piano nazionale supera 1,62 miliardi di euro

Con l’approvazione del secondo stralcio, le risorse complessive del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico superano 1,62 miliardi di euro. Il valore rappresenta la dotazione finanziaria raggiunta dal programma attraverso i diversi interventi previsti per il potenziamento delle infrastrutture idriche italiane. Il quadro degli investimenti assume dimensioni ancora maggiori considerando anche le altre risorse destinate al settore. Sommando infatti i finanziamenti del Piano nazionale, quelli del PNRR e gli ulteriori investimenti per le infrastrutture idriche, il totale delle risorse messe in campo durante questa legislatura supera i 6,5 miliardi di euro. È un impegno che il ministro Matteo Salvini rivendica nell’ambito delle priorità del dicastero, ponendo la sicurezza dell’acqua tra gli elementi centrali per lo sviluppo economico e infrastrutturale del Paese.

Crisi idrica, i prossimi passaggi per sbloccare i finanziamenti e avviare le opere

Il via libera della Cabina di regia rappresenta un passaggio importante nel percorso di attuazione del secondo stralcio, ma l’iter amministrativo deve ancora proseguire prima della fase operativa degli interventi. Il prossimo passaggio previsto è l’intesa in Conferenza Unificata, alla quale seguirà il decreto di ripartizione delle risorse. Successivamente si procederà alla definizione delle convenzioni con i soggetti attuatori, necessarie per dare seguito agli investimenti approvati. L’obiettivo indicato dal Ministero è completare rapidamente queste procedure, così da procedere con l’attuazione dei progetti selezionati e il rafforzamento delle infrastrutture per la sicurezza idrica nazionale.