Sindrome di Tourette, scoperto un meccanismo cerebrale legato alla gravità dei tic: lo studio italiano apre nuove prospettive

Un meccanismo attraverso il quale il cervello riconosce e attenua le sensazioni prodotte dai nostri movimenti potrebbe avere un ruolo importante nella sindrome di Tourette e, in particolare, nella gravità dei tic motori e vocali. È quanto emerge da una nuova ricerca italiana pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Movement Disorders, che ha individuato un’alterazione nei processi di elaborazione sensoriale delle persone con questa condizione neurologica. Lo studio dimostra che, negli adulti con sindrome di Tourette, il cervello tende ad attenuare meno le sensazioni generate dalle proprie azioni e che quanto minore è questa attenuazione, tanto maggiore risulta la gravità dei tic. La scoperta offre una nuova prospettiva per comprendere i meccanismi alla base della sindrome di Tourette, spostando l’attenzione anche sul modo in cui il cervello interpreta le conseguenze sensoriali dei movimenti. La ricerca è stata coordinata da Laura Zapparoli, del dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e condotta da Giulia Stanco, dello stesso ateneo, e Angela Marotta, del dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento dell’Università degli Studi di Verona. Lo studio nasce dalla collaborazione tra le due università e il Centro Tourette dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, diretto da Mauro Porta.

Sindrome di Tourette, il ruolo del cervello nella percezione dei movimenti

Per comprendere il significato della scoperta occorre partire da un fenomeno che accompagna normalmente i movimenti del corpo umano. Ogni volta che compiamo un’azione, il nostro cervello è in grado di anticiparne le conseguenze sensoriali e di ridurre l’intensità con cui vengono percepite. Questo processo prende il nome di attenuazione sensoriale e permette di distinguere le sensazioni provocate dalle nostre stesse azioni dagli stimoli che arrivano dall’ambiente esterno. Si tratta di un meccanismo strettamente legato al modo in cui il sistema nervoso elabora le informazioni associate al movimento. La capacità di prevedere gli effetti sensoriali di un’azione contribuisce infatti a modulare la percezione degli stimoli prodotti direttamente dal corpo. Proprio il funzionamento di questo processo è stato al centro dell’indagine condotta dai ricercatori, con l’obiettivo di verificare se potesse presentare caratteristiche differenti nelle persone con sindrome di Tourette. La sindrome di Tourette è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla presenza di tic motori e vocali. Questi possono essere preceduti da particolari sensazioni corporee spiacevoli, conosciute come sensazioni premonitrici, che provocano l’urgenza di eseguire il tic. Comprendere il rapporto tra queste manifestazioni e i processi cerebrali coinvolti nella percezione delle azioni rappresenta uno degli aspetti approfonditi dalla ricerca.

Lo studio su 60 partecipanti: come è stata misurata l’attenuazione sensoriale

Per analizzare il fenomeno, gli studiosi hanno coinvolto 60 partecipanti, suddivisi in due gruppi: 30 adulti con sindrome di Tourette e 30 persone sane utilizzate come gruppo di controllo. Tutti sono stati sottoposti a un compito sperimentale di riproduzione della forza, progettato per valutare il modo in cui vengono percepite le conseguenze sensoriali delle proprie azioni. L’esperimento prevedeva che i partecipanti riproducessero una forza precedentemente applicata al dito indice. Il compito poteva essere eseguito in due condizioni differenti: attraverso un’azione diretta con il dito oppure utilizzando un dispositivo meccanico. Questa distinzione ha consentito ai ricercatori di confrontare le risposte nelle due modalità di riproduzione della forza e di individuare eventuali differenze tra i partecipanti con sindrome di Tourette e quelli del gruppo di controllo. Per lo svolgimento della prova è stato utilizzato un dispositivo sviluppato da Angela Marotta e Mehran Emadi Andani nell’ambito delle attività del gruppo di ricerca coordinato da Mirta Fiorio dell’Università degli Studi di Verona. I risultati delle prove sperimentali sono stati successivamente messi in relazione con la gravità dei tic, misurata mediante scale cliniche standardizzate.

La scoperta: nelle persone con Tourette il cervello attenua meno le sensazioni

Dal confronto tra i due gruppi è emersa una differenza significativa nel modo di riprodurre la forza attraverso il movimento diretto del dito. Nei partecipanti sani, la forza veniva generalmente sovrastimata quando era riprodotta direttamente. Questo comportamento è coerente con il normale funzionamento dell’attenuazione sensoriale: poiché il cervello riduce la percezione delle conseguenze di un’azione volontaria, la forza esercitata tende a essere maggiore rispetto a quella da riprodurre. Le persone con sindrome di Tourette, invece, riuscivano a riprodurre la forza con maggiore accuratezza. Un risultato che, pur apparendo come una prestazione più precisa nel compito sperimentale, indica in realtà una riduzione dell’attenuazione sensoriale. In altre parole, il loro cervello tendeva a ridurre meno l’intensità percepita delle sensazioni prodotte direttamente dal movimento. Un elemento particolarmente importante riguarda le condizioni nelle quali questa differenza è stata osservata. L’alterazione emergeva esclusivamente quando i partecipanti riproducevano la forza direttamente con il dito, mentre non si registravano differenze significative tra i due gruppi quando il compito veniva eseguito attraverso il dispositivo meccanico. La distinzione evidenzia il legame tra il fenomeno osservato e l’elaborazione sensoriale delle azioni compiute direttamente dal soggetto.

Più grave è la sintomatologia dei tic, minore è l’attenuazione sensoriale

Il risultato clinicamente più rilevante dello studio riguarda la relazione tra l’alterazione dell’attenuazione sensoriale e la gravità dei tic. Analizzando i dati sperimentali insieme alle valutazioni cliniche, i ricercatori hanno osservato che le persone nelle quali il meccanismo di attenuazione risultava maggiormente ridotto presentavano anche una sintomatologia più grave. Questa associazione è emersa anche dopo aver tenuto conto di ulteriori elementi clinici potenzialmente coinvolti nella manifestazione dei sintomi. In particolare, i ricercatori hanno considerato l’assunzione di farmaci, la presenza di sintomi ossessivo-compulsivi e l’intensità delle sensazioni premonitrici che possono precedere l’esecuzione dei tic. La relazione tra attenuazione sensoriale e gravità dei sintomi è rimasta osservabile anche considerando questi fattori. I risultati suggeriscono pertanto che il fenomeno dell’attenuazione sensoriale possa rappresentare un indicatore utile per comprendere i meccanismi sensomotori associati alla gravità dei tic. L’indagine amplia così il quadro dei processi coinvolti nella sindrome di Tourette, affiancando allo studio del controllo motorio quello dell’elaborazione delle conseguenze sensoriali delle azioni.

Le ricercatrici: “prima evidenza comportamentale di una ridotta attenuazione sensoriale”

A sottolineare il valore dei risultati sono Giulia Stanco e Angela Marotta, prime autrici della ricerca, che evidenziano come lo studio contribuisca a chiarire alcuni aspetti dei processi sensomotori coinvolti nella sindrome di Tourette. “Il nostro studio fornisce la prima evidenza comportamentale di una ridotta attenuazione sensoriale nella sindrome di Tourette – spiegano Giulia Stanco e Angela Marotta, prime autrici della ricerca – I risultati contribuiscono a chiarire il ruolo dei processi di integrazione sensomotoria nell’espressione dei tic e suggeriscono che, oltre ai meccanismi di controllo motorio, anche il modo in cui il cervello elabora le conseguenze sensoriali delle proprie azioni possa essere associato alla gravità dei sintomi”. La ricerca mette dunque in evidenza una componente della sindrome di Tourette che riguarda non soltanto l’esecuzione dei movimenti, ma anche la loro elaborazione sensoriale a livello cerebrale. L’associazione osservata tra questo meccanismo e la gravità della sintomatologia rappresenta un elemento significativo per approfondire la comprensione dei processi di integrazione sensomotoria.

Nuove prospettive per la ricerca e possibili terapie più mirate

Le implicazioni dello studio riguardano anche le future direzioni della ricerca scientifica sulla sindrome di Tourette. L’identificazione di un meccanismo sensoriale associato alla gravità dei tic offre infatti la possibilità di approfondire il rapporto tra percezione del movimento, elaborazione cerebrale e manifestazioni cliniche, con potenziali ricadute sullo sviluppo di nuovi approcci terapeutici. Su questo aspetto interviene Laura Zapparoli, coordinatrice e senior author della ricerca, che sottolinea il contributo dello studio alla comprensione del disturbo e alle prospettive future. “Questa nuova prospettiva contribuisce a una comprensione più approfondita della sindrome di Tourette – aggiunge Laura Zapparoli, senior author della ricerca – Inoltre, apre a nuove direzioni di ricerca che potrebbero, in futuro, contribuire allo sviluppo di approcci terapeutici più mirati”. La prospettiva delineata dai risultati riguarda quindi la possibilità di utilizzare una migliore conoscenza dei processi di integrazione sensomotoria per orientare le successive indagini scientifiche. Il lavoro pubblicato su Movement Disorders individua un’associazione tra attenuazione sensoriale e gravità dei tic, fornendo una nuova base di conoscenze per lo studio della sindrome di Tourette.

Il riconoscimento internazionale alla ricerca italiana sulla sindrome di Tourette

Il valore scientifico di questa linea di ricerca ha ottenuto anche un importante riconoscimento internazionale. Nel giugno 2026, durante il congresso internazionale della European Society for the Study of Tourette Syndrome, svoltosi a Lubiana, la ricercatrice Giulia Stanco ha ricevuto il prestigioso Professor Mary Robertson Award for Research Contribution 2026. Il premio, conferito in onore della professoressa Mary Robertson con il sostegno di Tourettes Action UK, rappresenta un riconoscimento del contributo scientifico offerto da questa linea di ricerca allo studio della sindrome di Tourette. Un risultato che valorizza il lavoro congiunto delle Università di Milano-Bicocca e Verona e del Centro Tourette dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, impegnati nell’approfondimento dei meccanismi cerebrali associati alla manifestazione dei tic.