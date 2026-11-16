SLA, la ricerca accelera tra Italia e Stati Uniti: tre giorni di incontri su nuove terapie, medicina personalizzata e prospettive di cura

Tre giornate dedicate al futuro della ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA), con un’attenzione particolare alle nuove prospettive terapeutiche, alla medicina di precisione e alla collaborazione scientifica internazionale tra Italia e Stati Uniti. Dal 18 al 20 novembre 2026, AISLA e Fondazione AriSLA promuovono due importanti appuntamenti che riuniranno ricercatori, clinici, persone con SLA e famiglie per approfondire i progressi della ricerca e le sfide ancora aperte nella lotta contro la malattia. Il primo evento, “La Promessa – Per la ricerca sulla SLA”, si svolgerà mercoledì 18 novembre a Roma, con una diretta streaming dal Palazzo dell’Informazione di Adnkronos. Il percorso proseguirà giovedì 19 e venerdì 20 novembre a Milano, dove il X Convegno Scientifico AriSLA riunirà oltre 250 ricercatori per condividere i risultati degli studi più recenti, confrontarsi sui meccanismi della malattia e individuare nuove direzioni di ricerca. Al centro delle iniziative ci sarà il rapporto tra il lavoro scientifico e le esigenze delle persone che convivono con la SLA, con l’obiettivo di rendere le conoscenze progressivamente acquisite sempre più accessibili e favorire il dialogo tra laboratori, comunità scientifica e famiglie.

SLA, nuove terapie e medicina di precisione: la collaborazione tra Italia e Stati Uniti

Uno degli aspetti più significativi delle tre giornate sarà l’approfondimento dedicato alla collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti, sviluppata anche a partire dalla domanda di una famiglia italiana, quella di Matteo Materazzi e Maura Soldati. Il confronto internazionale offrirà l’occasione per approfondire le prospettive della medicina personalizzata applicata alla SLA, con particolare attenzione agli approcci terapeutici rivolti a specifiche forme genetiche della malattia. Durante l’evento romano sarà presentato in anteprima un contributo di Neil Shneider, direttore dell’Eleanor and Lou Gehrig ALS Center della Columbia University di New York, che illustrerà le prospettive della ricerca sulle terapie mirate. Accanto ai ricercatori americani interverranno i clinici italiani coinvolti nel percorso di collaborazione internazionale. Il tema sarà successivamente ripreso nel corso del Convegno Scientifico AriSLA di Milano, attraverso una sessione specificamente dedicata al programma di collaborazione Italia-USA sugli approcci innovativi di medicina personalizzata.

18 novembre a Roma: “la Promessa” porta la ricerca sulla SLA a confronto con le famiglie

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 18 novembre, alle ore 19.00, presso il Palazzo dell’Informazione di Adnkronos a Roma. L’evento nazionale “La Promessa – Per la ricerca sulla SLA”, promosso da AISLA, sarà condotto da Fabio Insenga e Davide Briosi e trasmesso in diretta streaming sui canali social ufficiali dell’associazione e su Adnkronos.com. La serata unirà approfondimento scientifico, testimonianze, diritti e solidarietà, coinvolgendo ricercatori, medici, persone con sclerosi laterale amiotrofica, familiari e rappresentanti del mondo culturale e sociale. Uno spazio centrale sarà riservato alle domande delle famiglie. Il confronto, guidato da Fabio Insenga, permetterà di affrontare gli interrogativi che accompagnano la vita quotidiana delle persone con SLA e di mettere in relazione le esigenze concrete della comunità con le attività della ricerca scientifica.

La ricerca sulla SLA tra scienza, diritti e testimonianze: le parole della presidente AISLA

A spiegare il significato dell’iniziativa è Fulvia Massimelli, Presidente Nazionale AISLA, che sottolinea l’importanza di costruire occasioni di dialogo tra il mondo della ricerca e le persone direttamente coinvolte dalla malattia. “La Promessa nasce come uno spazio di verità e condivisione in cui le storie di vita, i diritti e la voce della nostra comunità incontrano la scienza. In questa serata vogliamo portare il confronto scientifico fuori dai laboratori per renderlo comprensibile e vicino alle famiglie: la ricerca ha bisogno di tempo, metodo e investimenti, ma ha bisogno soprattutto delle domande reali delle persone”, dichiara Fulvia Massimelli. L’appuntamento intende così affiancare alla divulgazione dei risultati scientifici una riflessione sul valore della partecipazione, riconoscendo alle persone con SLA e alle loro famiglie un ruolo attivo nel confronto sulle prospettive della ricerca.

19 e 20 novembre a Milano: oltre 250 ricercatori al X Convegno Scientifico AriSLA

Il programma proseguirà a Milano, giovedì 19 e venerdì 20 novembre, con il X Convegno Scientifico AriSLA, intitolato «Eccellenza e sinergie nella ricerca sulla SLA», ospitato presso l’Hotel Sheraton San Siro. L’incontro coinvolgerà oltre 250 ricercatori e sarà dedicato al confronto tra ricerca di base, ricerca traslazionale e ricerca clinica, con l’obiettivo di condividere le conoscenze più recenti sulla sclerosi laterale amiotrofica e favorire nuove collaborazioni. Durante le due giornate saranno presentati i risultati dei progetti finanziati dalla Fondazione AriSLA, insieme ai contributi dei giovani ricercatori, che avranno la possibilità di illustrare i propri lavori scientifici nelle sessioni poster. Ad aprire le due giornate saranno altrettante lectio magistralis, affidate a Jeroen Pasterkamp dell’Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, e a David Taylor di ALS Canada. Il programma comprenderà inoltre tavole rotonde e momenti di confronto diretto tra esperti, destinati ad approfondire i diversi ambiti della ricerca sulla SLA, dai processi biologici alla base della malattia fino alle prospettive offerte dalle strategie terapeutiche innovative.

Biomarcatori, meccanismi della malattia e trattamenti innovativi: i temi scientifici del convegno

Tra gli argomenti principali del congresso milanese figurano i biomarcatori della SLA e il loro impatto nella vita delle persone che convivono con la malattia, insieme allo studio dei meccanismi coinvolti nella sua progressione e agli sviluppi dei nuovi approcci terapeutici. Il confronto scientifico approfondirà anche le possibilità offerte dalla medicina personalizzata, uno degli ambiti al centro delle prospettive di ricerca presentate nel corso delle iniziative. La sessione dedicata alla cooperazione tra Italia e Stati Uniti vedrà la partecipazione di Christian Lunetta, Piera Pasinelli e Mario Sabatelli, insieme alle presidenti di AISLA e Fondazione AriSLA, Fulvia Massimelli e Lucia Monaco. L’obiettivo del confronto sarà valorizzare le collaborazioni internazionali sugli approcci innovativi alla medicina personalizzata, mettendo in relazione competenze scientifiche e cliniche nell’ambito della ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica.

Fondazione AriSLA, l’importanza della continuità scientifica e delle collaborazioni internazionali

Il valore del convegno e del percorso condiviso con AISLA viene evidenziato anche da Lucia Monaco, Presidente di Fondazione AriSLA, che richiama l’attenzione sulla necessità di sostenere la ricerca nel tempo e di rafforzare le sinergie tra i diversi gruppi scientifici. “Il nostro Convegno Scientifico rappresenta un momento fondamentale di condivisione della ricerca supportata da AriSLA. Il progresso dallo studio dei meccanismi della malattia ai biomarcatori, fino alle prospettive di medicina personalizzata, nasce dalla continuità del lavoro scientifico e dalla capacità di costruire nuove collaborazioni e sinergie. In queste tre giornate vogliamo valorizzare il dialogo tra ricerca e comunità delle persone con SLA”, dichiara Lucia Monaco. Il convegno rappresenterà quindi un’occasione per mettere in comune risultati, esperienze e competenze maturate nei diversi progetti sostenuti dalla Fondazione, favorendo il confronto tra gli esperti impegnati nello studio della malattia.

Bando AriSLA 2026: l’annuncio dei nuovi progetti di ricerca e i premi ai giovani scienziati

Tra i momenti previsti nella parte conclusiva del X Convegno Scientifico AriSLA figura l’annuncio dei progetti selezionati attraverso il Bando AriSLA 2026, dedicato al sostegno della ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. Saranno inoltre resi noti i vincitori di altri premi dedicati ai giovani ricercatori, il cui contributo troverà spazio anche nelle sessioni poster organizzate durante le due giornate milanesi. La mattina di venerdì 20 novembre sarà trasmessa anche in diretta streaming, consentendo di seguire a distanza una parte dei lavori scientifici. Con i due appuntamenti di Roma e Milano, AISLA e Fondazione AriSLA mettono al centro tre dimensioni strettamente collegate: il progresso delle conoscenze scientifiche, lo sviluppo di collaborazioni internazionali e il coinvolgimento delle persone con SLA nel confronto sulle prospettive della ricerca.