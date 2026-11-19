La ricerca sulla SLA, sclerosi laterale amiotrofica, guarda con crescente attenzione alle terapie genetiche e alla medicina di precisione, con l’Italia protagonista di un percorso scientifico internazionale che punta a sviluppare trattamenti molecolari mirati. Al centro delle nuove prospettive c’è il gene TARDBP, oggetto di uno studio multicentrico che coinvolge otto centri clinici italiani e che ha ottenuto un finanziamento di 700mila euro da Fondazione AriSLA. Un investimento destinato a preparare i pazienti alle future terapie molecolari e a consolidare una collaborazione scientifica che coinvolge alcuni dei più importanti istituti di ricerca statunitensi. È uno dei temi principali emersi dall’edizione 2026 de “La Promessa”, la maratona live promossa da AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) in collaborazione con Adnkronos, che si è svolta mercoledì 18 novembre al Palazzo dell’Informazione di Roma. Una serata dedicata al confronto tra ricercatori, clinici, persone con SLA, famiglie, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti del mondo dell’informazione e della cultura, con l’obiettivo di avvicinare i progressi della scienza alle esigenze quotidiane di chi convive con la malattia. L’evento, condotto da Fabio Insenga e Davide Briosi, ha inaugurato una tre giorni dedicata al futuro della ricerca, che prosegue il 19 e 20 novembre a Milano con il X Convegno Scientifico AriSLA.

SLA e ricerca genetica, l’Italia protagonista dello studio sul gene TARDBP

Uno dei passaggi scientificamente più significativi della serata ha riguardato le forme genetiche della sclerosi laterale amiotrofica, con particolare attenzione alle mutazioni del gene TARDBP. Si tratta di un ambito nel quale la ricerca italiana ha sviluppato una rete di collaborazione clinica e scientifica che rappresenta un riferimento anche a livello internazionale. Il percorso è partito da una prima mappatura condotta su 26 centri clinici, coordinati dal Gruppo di Studio Malattie del Motoneurone della Società Italiana di Neurologia (SIN). Da questa attività è nato Italian TARDBP Trial Readiness, uno studio multicentrico che coinvolge otto centri italiani e che punta a creare le condizioni necessarie per l’accesso dei pazienti alle future terapie molecolari mirate. A sostenere il progetto è Fondazione AriSLA, con un investimento di 700mila euro. Il lavoro dei ricercatori si inserisce in una prospettiva nella quale l’identificazione delle specifiche caratteristiche genetiche della malattia assume un ruolo centrale nello sviluppo di strategie terapeutiche sempre più personalizzate. Il valore del percorso italiano è stato riconosciuto anche dagli scienziati statunitensi intervenuti durante la diretta. Neil Shneider, della Columbia University di New York, ha sottolineato le prospettive offerte dalla ricerca e il ruolo assunto dall’Italia nello studio di queste mutazioni, affermando che “la SLA è una malattia trattabile e l’Italia è la capitale mondiale delle mutazioni di TARDBP”.

Dalle terapie sull’RNA ai nuovi studi su FUS e TARDBP: le prospettive della medicina di precisione

Il confronto scientifico ha approfondito il passaggio verso una nuova fase della ricerca sulla SLA, caratterizzata dallo sviluppo di trattamenti molecolari mirati e dalla possibilità di intervenire su specifici meccanismi genetici associati alla malattia. Piera Pasinelli, della Thomas Jefferson University di Philadelphia, ha descritto questa evoluzione sottolineando che “stiamo passando dal rallentare la malattia a sviluppare trattamenti molecolari mirati”. Un cambiamento di prospettiva che pone la medicina di precisione al centro delle strategie scientifiche per il futuro. Al dibattito ha partecipato anche Sabrina Paganoni, del Massachusetts General Hospital e della Harvard Medical School, in un confronto che ha messo in collegamento l’esperienza dei principali istituti statunitensi con quella della rete clinica italiana. A dialogare con i ricercatori americani sono stati Christian Lunetta, dell’IRCCS Maugeri di Milano, e Mario Sabatelli, del Centro Clinico NeMO Roma e presidente della Commissione medico-scientifica AISLA. Proprio Sabatelli ha richiamato l’attenzione sui progressi delle strategie terapeutiche basate sull’RNA, sottolineando come “le terapie mirate all’RNA, dal tofersen per la mutazione SOD1 ai nuovi studi su FUS e TARDBP, aprano nuove concrete prospettive di cura”. Il riferimento al tofersen per la mutazione SOD1 e alle ricerche relative a FUS e TARDBP evidenzia l’importanza di sviluppare interventi terapeutici collegati alle differenti caratteristiche molecolari della SLA. In questo scenario, la collaborazione tra centri clinici e istituti di ricerca rappresenta uno degli elementi fondamentali per favorire l’avanzamento degli studi.

La testimonianza di Matteo Materazzi e Maura Soldati: la ricerca incontra la vita delle persone

Accanto agli approfondimenti scientifici, “La Promessa” ha dato spazio alle esperienze personali, portando al centro del confronto le aspettative e le esigenze delle persone direttamente coinvolte dalla malattia. Particolarmente significativa è stata la testimonianza di Matteo Materazzi e Maura Soldati, che ha accompagnato la riflessione sulle forme genetiche della SLA e sulle prospettive offerte dai nuovi percorsi di ricerca. Le parole di Matteo Materazzi hanno espresso il valore collettivo della partecipazione a questo percorso: “mi sento un po’ un soldato che ha iniziato una piccola battaglia per aprire un percorso e per aiutare tutti quelli che arriveranno dopo”.

Nancy Brilli apre “La Promessa”: l’appello a non restare fermi davanti alla SLA

Ad aprire la maratona è stata l’attrice Nancy Brilli, protagonista di un monologo dedicato al valore del tempo e alla responsabilità collettiva nei confronti delle persone con sclerosi laterale amiotrofica. Dal palco, l’attrice ha richiamato l’importanza di una mobilitazione che coinvolga non soltanto il mondo scientifico, ma l’intera società: “la SLA è una malattia che può togliere il movimento, eppure intorno alle persone che ne sono colpite tutto dovrebbe cominciare a muoversi”, ha ricordato, aggiungendo: “Non dobbiamo restare fermi”.

AISLA, Fulvia Massimelli: “ricerca scientifica e assistenza devono procedere insieme”

La necessità di affiancare ai progressi della ricerca un sostegno concreto alle persone con SLA e alle loro famiglie è stata al centro dell’intervento di Fulvia Massimelli, presidente nazionale di AISLA. “Il nostro compito – è tenere insieme due binari imprescindibili: sostenere la ricerca scientifica d’avanguardia, affinché i progressi della genetica diventino presto cure accessibili a tutti, e garantire oggi diritti, assistenza e sollievo concreto sui territori”, ha dichiarato Massimelli. La posizione espressa dalla presidente nazionale mette in relazione due aspetti fondamentali dell’impegno dell’associazione: da una parte il sostegno alla ricerca scientifica d’avanguardia, dall’altra la necessità di garantire servizi, assistenza e diritti a chi affronta quotidianamente la malattia.

Telemedicina, assistenza domiciliare e inclusione: i progetti AISLA per le persone con SLA

Nel corso della maratona sono state presentate anche alcune esperienze che rappresentano l’impegno dell’associazione sul fronte della qualità della vita, dell’assistenza e dell’inclusione sociale. Tra queste figura “Ovunque Vicini”, il modello di telemedicina e supporto domiciliare sviluppato in collaborazione con i Centri Clinici NeMO. Il progetto nasce con l’obiettivo di ridurre le distanze geografiche e favorire la vicinanza dei servizi alle persone con sclerosi laterale amiotrofica e alle loro famiglie. Un altro ambito di intervento riguarda il coinvolgimento dei più giovani attraverso “Estate Insieme”, iniziativa che mette al centro la partecipazione dei figli delle persone con SLA e l’importanza di costruire occasioni di condivisione e inclusione. Spazio anche a “La Casa di Silvia” a Savona, il primo appartamento completamente attrezzato in Italia per offrire soggiorni gratuiti di sollievo e vacanza al mare alle persone con SLA. Un’esperienza che unisce l’attenzione alle necessità assistenziali alla possibilità di vivere momenti di riposo e serenità.

Da Myrta Merlino a Nunzia De Girolamo: il sostegno del mondo dell’informazione e della cultura

Alla serata hanno partecipato numerosi esponenti del mondo dell’informazione e dello spettacolo, intervenuti per testimoniare la propria vicinanza alla comunità delle persone con SLA. La conduttrice Nunzia De Girolamo ha invitato a non voltarsi dall’altra parte di fronte alle difficoltà determinate dalla malattia, mentre la giornalista Myrta Merlino ha sottolineato la necessità di “nutrire la speranza con la ricerca e mantenere alta l’attenzione mediatica sulle difficoltà quotidiane delle famiglie”. La componente musicale della serata è stata affidata anche alla cantante Ilaria della Bidia, accompagnata al pianoforte dal maestro Attilio Di Giovanni. Presenti inoltre i rappresentanti istituzionali del salotto sociale: Elena Lucchini per la Regione Lombardia, Paolo Bordon per la Regione Liguria, Angelina Saggese per la Regione Campania e Massimiliano Maselli per la Regione Lazio. Alla maratona ha preso parte anche una rappresentanza della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, guidata dall’ispettore Natalino Bartucca, che ha rinnovato l’impegno a “esserci sempre” accanto alla comunità SLA.

Ricerca sulla SLA, il confronto prosegue a Milano con il X Convegno Scientifico AriSLA

Dopo l’appuntamento romano del 18 novembre, l’attenzione si sposta a Milano, dove giovedì 19 e venerdì 20 novembre si svolge il X Convegno Scientifico AriSLA, appuntamento annuale dedicato alla comunità scientifica italiana impegnata nello studio della sclerosi laterale amiotrofica. Nel corso delle due giornate saranno illustrati i risultati degli studi scientifici attualmente in corso e annunciati i nuovi progetti vincitori del bando AriSLA 2026. Il convegno rappresenta la prosecuzione del confronto avviato con “La Promessa”, con particolare attenzione all’avanzamento delle conoscenze scientifiche e allo sviluppo di nuove prospettive terapeutiche per la sclerosi laterale amiotrofica.