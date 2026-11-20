Gli alberi delle città non si limitano ad assorbire e trattenere gli inquinanti atmosferici, ma ne registrano anche gli effetti sul proprio funzionamento biologico. È quanto emerge da uno studio scientifico che ha individuato un legame significativo tra l’esposizione al particolato atmosferico inquinante, soprattutto nelle zone caratterizzate da intenso traffico veicolare, e le alterazioni fisiologiche delle foglie. Una scoperta che apre nuove prospettive per il monitoraggio della qualità dell’aria e la gestione sostenibile del verde urbano. La ricerca è frutto della collaborazione tra l’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRET), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il National Biodiversity Future Center (NBFC). Gli studiosi hanno esaminato le risposte delle foglie del bagolaro (Celtis australis), una specie arborea, combinando differenti tecniche di analisi per comprendere in che modo l’inquinamento atmosferico sia associato ai processi fisiologici delle piante.

Inquinamento atmosferico e alberi: cosa ha scoperto lo studio a Firenze

L’indagine si è concentrata su otto siti della città di Firenze, selezionati lungo un gradiente di esposizione all’inquinamento che comprende aree ad alto traffico veicolare, parchi storici e zone suburbane. In ciascun contesto sono stati prelevati campioni fogliari di Celtis australis, successivamente sottoposti ad analisi microscopiche, magnetiche, isotopiche ed ecofisiologiche. Questo approccio interdisciplinare ha permesso di mettere in relazione la presenza e la composizione del particolato atmosferico (PM) con una serie di parametri utili a descrivere lo stato funzionale delle foglie, evidenziando differenze significative tra gli ambienti maggiormente esposti alle emissioni veicolari e quelli caratterizzati da condizioni differenti. “Nelle aree a intenso traffico veicolare gli alberi hanno mostrato un’alterazione della morfologia stomatica, una ridotta efficienza fotochimica e una diversa segnatura isotopica del carbonio”, introduce Andrea Scartazza, primo ricercatore del CNR-IRET; “questi risultati evidenziano che l’esposizione agli inquinanti non si limita a lasciare tracce sulle superfici fogliari, ma è associata a cambiamenti misurabili nei processi di assimilazione del carbonio e nel funzionamento fotosintetico delle piante”. Le osservazioni riguardano quindi aspetti fondamentali del funzionamento vegetale. Le alterazioni della morfologia stomatica, la diminuzione dell’efficienza fotochimica e le variazioni della segnatura isotopica del carbonio costituiscono indicatori attraverso i quali è possibile descrivere la risposta delle piante alle condizioni ambientali.

Traffico veicolare e polveri sottili: sulle foglie si accumulano particelle ricche di ferro

Uno degli aspetti più significativi della ricerca riguarda le caratteristiche delle particelle inquinanti che si depositano sulle superfici fogliari. Attraverso le analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM), gli studiosi hanno potuto esaminare la composizione del particolato e le differenze nel suo accumulo nei diversi siti urbani. “Le analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM) hanno mostrato una marcata variabilità spaziale nella composizione e nell’accumulo fogliare di PM”, evidenzia Chiara Anselmi, ricercatrice del CNR-IRET; “infatti, in prossimità dei siti caratterizzati da traffico intenso si registra un forte arricchimento di particelle fini e ultrafini ricche di ferro, rispetto a quanto riscontrato nei parchi storici e nelle aree suburbane”. Il confronto tra le diverse zone di Firenze ha dunque evidenziato una distribuzione non uniforme degli inquinanti sulle foglie. La maggiore presenza di particelle fini e ultrafini ricche di ferro nelle aree più trafficate rappresenta un elemento particolarmente importante per caratterizzare l’esposizione delle piante alle emissioni di origine veicolare. La composizione del particolato diventa così un parametro essenziale per comprendere le relazioni tra qualità dell’aria, accumulo degli inquinanti e risposte biologiche della vegetazione urbana.

Le analisi magnetiche permettono di individuare le tracce dell’inquinamento

Accanto alle osservazioni microscopiche, un contributo importante è arrivato dalle analisi magnetiche, che hanno permesso di individuare una stretta associazione tra la suscettività magnetica dei campioni e la concentrazione delle particelle contenenti ferro. La suscettività magnetica si è dimostrata un indicatore capace di rispecchiare la distribuzione spaziale del particolato e il suo bioaccumulo sulle foglie, offrendo un ulteriore strumento per studiare le emissioni inquinanti legate al traffico. “La suscettività magnetica ha rispecchiato fedelmente gli andamenti di diffusione spaziale e bioaccumulo fogliare del PM, risultando significativamente associata alla concentrazione delle particelle ricche di ferro”, aggiunge Aldo Winkler, responsabile del laboratorio di paleomagnetismo dell’INGV, “confermando che le analisi magnetiche possono fornire indicatori originali e ben rappresentativi delle emissioni inquinanti metalliche di origine veicolare”. Il risultato mette in evidenza il potenziale delle proprietà magnetiche del particolato come strumenti di indagine ambientale. La loro associazione con la presenza di particelle metalliche permette infatti di integrare le osservazioni fisiche degli inquinanti con le informazioni ricavate dagli altri indicatori analizzati.

Fotosintesi e assimilazione del carbonio: il legame con lo smog

La ricerca non si è limitata a verificare la quantità e la natura delle particelle accumulate sulle foglie, ma ha approfondito anche la relazione tra questi elementi e le funzioni fisiologiche delle piante. Nel complesso, le analisi hanno evidenziato un legame significativo tra la composizione del particolato atmosferico e gli indicatori ecofisiologici, magnetici e isotopici. I risultati mostrano una connessione tra l’esposizione all’inquinamento veicolare, le risposte fisiologiche fogliari a breve termine e gli indicatori integrati di esposizione ambientale. Particolarmente rilevante è la stretta associazione osservata tra la suscettività magnetica e la segnatura isotopica del carbonio. Questo rapporto evidenzia come gli indicatori magnetici possano contribuire a collegare l’accumulo del particolato agli effetti funzionali sulle piante, mettendo in relazione informazioni relative alla presenza degli inquinanti con quelle riguardanti i processi di assimilazione del carbonio. La combinazione delle diverse metodologie consente quindi di affrontare lo studio dell’inquinamento urbano considerando contemporaneamente la componente fisica e chimica del particolato e la risposta biologica della vegetazione esposta.

Gli alberi diventano sentinelle della qualità dell’aria nelle città

Le implicazioni dello studio riguardano anche le possibili applicazioni nel campo del biomonitoraggio ambientale. I risultati suggeriscono infatti l’utilità di un approccio interdisciplinare e multi-proxy, basato sull’integrazione di più indicatori scientifici, per osservare sia la distribuzione degli inquinanti sia le loro associazioni con i cambiamenti funzionali delle piante. Questa prospettiva amplia il ruolo attribuito alla vegetazione urbana. Gli alberi, oltre a contribuire alla rimozione degli inquinanti atmosferici, possono fornire informazioni sulle condizioni ambientali attraverso le risposte misurabili delle proprie foglie. “Gli alberi urbani vengono spesso considerati soltanto come elementi di mitigazione ambientale”, conclude Scartazza. “I nostri risultati mostrano invece che possono svolgere una doppia funzione: contribuire alla rimozione degli inquinanti atmosferici e, al tempo stesso, registrarne gli effetti biologici attraverso risposte misurabili. Le piante diventano così non solo filtri naturali dell’aria, ma anche vere e proprie sentinelle della qualità ambientale”. Lo studio condotto a Firenze apre così nuove prospettive per il monitoraggio della qualità dell’aria e per la pianificazione sostenibile delle infrastrutture verdi urbane, valorizzando la possibilità di utilizzare gli alberi come organismi capaci di registrare, attraverso parametri fisici e biologici, le condizioni di esposizione all’inquinamento atmosferico.