Sostanze chimiche eterne e rischio di tumore al seno: il nuovo studio sulle forme più aggressive provocate dagli PFAS

L’esposizione quotidiana a determinate sostanze industriali potrebbe nascondere insidie ben più gravi di quanto si pensasse in passato. Secondo un recente e approfondito studio condotto dal National Institutes of Health degli Stati Uniti, le donne che presentano nel proprio organismo livelli più elevati di due comuni sostanze chimiche eterne affrontano un rischio sensibilmente aumentato di sviluppare una forma particolarmente severa di cancro al seno. La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Journal of Clinical Oncology, si concentra nello specifico sulle formazioni tumorali negative ai recettori degli estrogeni, gettando nuova luce su una patologia per la quale, fino ad oggi, si conoscevano pochissimi fattori di rischio ambientali. Questa scoperta rappresenta un passo fondamentale per la prevenzione e la comprensione della patologia oncologica, considerando la pervasività di queste sostanze nel nostro ambiente quotidiano.

L’impatto dei PFAS e la loro persistenza nell’ambiente e nel corpo

Le sostanze sotto la lente d’ingrandimento dei ricercatori sono il PFOA e il PFOS, due elementi di spicco che appartengono alla grande e complessa famiglia dei PFAS. Questi composti chimici artificiali sono stati impiegati per decenni in una vastissima gamma di prodotti di consumo, dalle padelle antiaderenti agli indumenti impermeabili, passando per le schiume antincendio e gli imballaggi per alimenti. La loro caratteristica chimica principale, che è anche il motivo per cui vengono comunemente definiti prodotti chimici eterni, risiede nella loro incredibile resistenza alla degradazione naturale. I PFAS non si scompongono facilmente nell’ambiente esterno e, cosa ancora più preoccupante, tendono ad accumularsi progressivamente nel corpo umano, dove possono permanere intatti per svariati anni. Questo bioaccumulo prolungato crea una finestra di esposizione cronica che interferisce silenziosamente con i complessi meccanismi fisiologici del nostro organismo.

Il tumore al seno ER-negativo e i dati allarmanti sul rischio relativo

Il legame individuato dalla ricerca del National Institutes of Health non riguarda il cancro al seno in termini generali, ma si manifesta in modo specifico ed evidente per il tumore al seno ER-negativo. Si tratta di una tipologia di cancro le cui cellule tumorali sono sprovviste di quei recettori che consentono all’estrogeno di stimolare e alimentare la crescita della massa cellulare. Poiché di fatto ignorano l’azione degli ormoni, questi tumori risultano spesso molto più aggressivi e presentano, dal punto di vista clinico, esiti peggiori e opzioni terapeutiche più limitate rispetto a quelli che rispondono positivamente ai farmaci anti-estrogenici. I dati percentuali emersi dall’indagine sono impressionanti: le donne situate nel gruppo con la più alta esposizione al PFOS hanno mostrato un tasso di incidenza del tumore ER-negativo superiore del novantatré percento rispetto a quelle inserite nel gruppo con l’esposizione più bassa. Si tratta di un rischio quasi raddoppiato. Per quanto riguarda il PFOA, un’altra sostanza ampiamente diffusa, il divario tra l’esposizione massima e quella minima ha registrato un comunque gravissimo aumento del sessantasette percento.

Lo sviluppo del Sister Study e l’importanza del monitoraggio preventivo

Per giungere a conclusioni così dettagliate, l’équipe scientifica ha attinto all’enorme mole di dati clinici fornita dal Sister Study, un progetto epidemiologico su larga scala gestito dal National Institute of Environmental Health Sciences. Questo ambizioso progetto ha arruolato oltre cinquantamila donne di età compresa tra i trentacinque e i settantaquattro anni, residenti negli Stati Uniti e nel territorio di Porto Rico, in un arco temporale che va dal 2003 al 2009. Un dettaglio metodologico cruciale risiede nel fatto che tutte le partecipanti erano formalmente libere dal cancro al momento della loro iscrizione, sebbene ciascuna di loro avesse una sorella a cui era già stata diagnosticata la malattia. Avendo a disposizione campioni di sangue prelevati molti anni prima dell’eventuale diagnosi clinica, i ricercatori hanno potuto misurare retroattivamente le concentrazioni di ben diciassette tipologie di PFAS. Il confronto meticoloso tra le analisi di oltre milleseicento donne che hanno successivamente sviluppato il tumore al seno e quelle di oltre duemiladuecento soggetti rimasti sani ha permesso di delineare questo chiaro e preoccupante schema, ulteriormente validato da una meta-analisi di studi preesistenti.

La correlazione tra esposizione chimica e insorgenza della malattia

L’interpretazione di questi dati richiede grande attenzione scientifica, come ribadito dagli stessi autori dello studio. La dottoressa Alexandra White, ricercatrice principale che ha coordinato i lavori, ha sottolineato come la capacità di questi inquinanti ambientali di persistere a lungo nei tessuti sia la chiave per comprenderne la tossicità. L’esperta ha infatti dichiarato esplicitamente che alcuni PFAS storici, e in particolar modo il PFOA e il PFOS, sono inequivocabilmente associati a un rischio superiore di ammalarsi di cancro al seno ER-negativo. Tuttavia, gli autori della ricerca ci tengono a fare una doverosa precisazione clinica: le percentuali riportate dal documento rappresentano differenze relative tra i vari gruppi esaminati e non delineano il rischio assoluto di una singola persona. Inoltre, sebbene l’associazione statistica tra le sostanze chimiche e lo sviluppo cellulare anomalo sia decisamente robusta, essa non costituisce una prova biologica diretta e definitiva del fatto che i composti causino geneticamente il cancro.