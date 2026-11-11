Sovranità tecnologica europea, a Milano il Grand Prix Innovation 2026: Italia e Francia insieme per competere sui mercati globali

Trasformare l’eccellenza scientifica e industriale europea in una reale autonomia tecnologica, rafforzare la competitività delle imprese e costruire alleanze capaci di sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche su scala globale. Sono questi gli obiettivi al centro della quinta edizione del Grand Prix Innovation 2026, l’evento promosso dalla CCI France Italie, in programma il prossimo 26 novembre al Palazzo della Borsa di Milano. Il tema scelto per questa edizione è la sovranità tecnologica europea, una delle priorità dell’agenda economica e industriale dell’Unione Europea, in uno scenario internazionale segnato da una crescente competizione tecnologica e da dipendenze strategiche in settori fondamentali. L’appuntamento riunirà protagonisti dell’ecosistema economico, industriale e dell’innovazione italiano e francese, con l’obiettivo di favorire il confronto tra imprese, istituzioni, investitori e innovatori e trasformarlo in opportunità concrete di collaborazione. A sostenere l’iniziativa in qualità di Main Sponsor saranno STMicroelectronics e SNCF Voyages Italia, due importanti realtà industriali attive rispettivamente nella microelettronica e nella mobilità ferroviaria. La loro partecipazione rafforza il ruolo del Grand Prix Innovation come piattaforma di dialogo tra innovazione, capacità produttiva e sviluppo tecnologico.

Sovranità tecnologica europea: il ruolo strategico dell’industria e dei semiconduttori

La capacità dell’Europa di sviluppare tecnologie proprietarie e consolidare le proprie filiere produttive costituisce uno degli aspetti centrali del confronto. Il dibattito riguarderà gli strumenti necessari per ridurre le dipendenze tecnologiche, valorizzare le competenze industriali presenti nel continente e sostenere la crescita di imprese innovative in grado di affermarsi sui mercati internazionali. In questo contesto, assume particolare rilevanza il contributo di STMicroelectronics, tra i principali protagonisti globali del settore microelettronico. La relazione tra ricerca, innovazione e produzione industriale rappresenta infatti uno degli elementi su cui costruire una maggiore autonomia europea. Giuseppe Desoli, Chief Innovation Officer di STMicroelectronics, ha sottolineato il valore di questa integrazione: “sviluppare l’innovazione nel settore dei semiconduttori è essenziale come respirare. Solo chi ha successo nell’innovazione può restare competitivo. ST nel corso dei decenni ha fatto innovazione in stretto collegamento con la manifattura (entrambe in Europa) e questo forte legame può rivelarsi fondamentale per raggiungere quanto prima una sovranità tecnologica europea”. Il collegamento tra innovazione tecnologica e manifattura europea sarà dunque uno dei punti di riferimento dell’iniziativa, insieme alla necessità di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuove competenze, investimenti e applicazioni industriali.

Mobilità sostenibile e innovazione: il contributo di SNCF Voyages Italia

Accanto alla microelettronica, anche il settore della mobilità avrà un ruolo importante nell’edizione 2026. SNCF Voyages Italia, leader nel settore della mobilità ferroviaria, parteciperà come Main Sponsor, portando al centro del confronto il rapporto tra innovazione, sostenibilità, competitività e collaborazione industriale. Caroline Chabrol, Direttrice Generale di SNCF Voyages Italia, ha dichiarato: “l’innovazione è una leva essenziale per costruire una mobilità sempre più sostenibile ed efficiente – ha dichiarato Caroline Chabrol, Direttrice Generale di SNCF Voyages Italia. Per SNCF Voyages Italia significa investire in nuove tecnologie, servizi e competenze, ma anche favorire il confronto e la collaborazione tra realtà diverse, perché è dall’incontro tra esperienze, idee e capacità industriali che possono nascere soluzioni concrete per il futuro. Essere Main Sponsor del Grand Prix Innovation rappresenta quindi per noi un’opportunità per contribuire a un ecosistema europeo dell’innovazione sempre più forte e connesso, mettendo la mobilità al servizio della crescita economica, della competitività e della transizione sostenibile”. La presenza della società ferroviaria evidenzia l’importanza delle nuove tecnologie applicate ai trasporti e del confronto tra realtà industriali differenti per favorire lo sviluppo di soluzioni capaci di rispondere alle esigenze della transizione sostenibile.

Grand Prix Innovation 2026: incontri B2B e nuove opportunità tra Italia e Francia

Uno degli elementi caratterizzanti della quinta edizione sarà la volontà di affiancare al dibattito strategico occasioni concrete di incontro e collaborazione. Il Grand Prix Innovation si propone infatti come uno spazio operativo nel quale favorire nuove relazioni commerciali e industriali, individuare potenziali partner tecnologici e facilitare il confronto con investitori interessati allo sviluppo delle imprese innovative. L’evento riunirà grandi gruppi industriali franco-italiani, piccole e medie imprese, scale-up, startup, investitori e rappresentanti delle istituzioni. La presenza di soggetti con competenze e interessi complementari consentirà di mettere in relazione chi sviluppa nuove tecnologie, chi dispone delle capacità industriali necessarie per applicarle e chi può sostenerne la crescita attraverso investimenti e collaborazioni. Per valorizzare questa dimensione, il format dell’edizione 2026 è stato ripensato attraverso un unico palco centrale, affiancato da spazi dedicati al networking, alla presentazione delle realtà innovative e a desk B2B per incontri programmati tra imprese, startup e investitori. La struttura dell’iniziativa punta a facilitare il contatto diretto tra i partecipanti, favorendo la ricerca di nuovi interlocutori industriali e finanziari, l’esplorazione di filiere produttive e la costruzione di relazioni di business all’interno dell’ecosistema internazionale franco-italiano.

Intelligenza artificiale, energia e aerospazio: i tre settori strategici dell’edizione 2026

Il programma del Grand Prix Innovation affronterà la questione della sovranità tecnologica attraverso tre prospettive complementari: strategica, tecnologica e industriale. Il confronto partirà dalle politiche necessarie per ridurre le dipendenze dell’Europa, approfondendo il ruolo degli investimenti pubblici e privati nel sostegno alle imprese deep tech e le capacità produttive indispensabili per competere nei mercati globali. Gli approfondimenti settoriali saranno dedicati a Intelligenza Artificiale, Energy e Aerospace, tre ambiti considerati strategici per lo sviluppo tecnologico, il rafforzamento della capacità industriale e l’autonomia europea. Il tema dell’intelligenza artificiale si inserisce nel più ampio dibattito sul controllo delle tecnologie digitali e sullo sviluppo di competenze e infrastrutture strategiche. Il settore energetico rappresenta un altro ambito fondamentale per la competitività industriale, mentre l’aerospazio costituisce una componente rilevante delle capacità tecnologiche europee. La riflessione coinvolgerà quindi sia le scelte di politica industriale sia le condizioni necessarie per consentire alle innovazioni di trovare applicazione concreta sul mercato, attraverso investimenti, competenze e collaborazioni tra soggetti pubblici e privati.

Dal MIMIT a CDP Venture Capital: i protagonisti del confronto sulla competitività europea

Tra gli esponenti del mondo istituzionale, industriale e dell’innovazione annunciati per l’edizione 2026 figura Salvatore Majorana, Direttore di Kilometro Rosso e Presidente di IASP – International Association of Science Parks and Areas of Innovation. Al confronto prenderà parte anche Raffaele Spallone, Dirigente della Divisione II – Politiche per la digitalizzazione delle imprese, l’innovazione e l’analisi dei settori produttivi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Tra i partecipanti sono inoltre annunciati Francesca Bria, Presidente di ART-ER e Board Member dell’European Innovation Council, ed Emanuele Levi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital. La dimensione della collaborazione finanziaria e industriale tra i due Paesi sarà rappresentata anche da Laura Parmigiani, Head of European Partnerships di Bpifrance, mentre per STMicroelectronics interverrà il Chief Innovation Officer Giuseppe Desoli. La presenza di questi protagonisti consentirà di affrontare il rapporto tra politiche pubbliche, investimenti, ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, elementi centrali per sostenere la crescita di imprese europee capaci di competere a livello internazionale.

Startup europee protagoniste: il contest per le tecnologie che rafforzano l’autonomia dell’UE

Un altro elemento centrale del Grand Prix Innovation 2026 sarà la quinta edizione del contest dedicato alle startup, promosso per individuare e valorizzare realtà imprenditoriali europee impegnate nello sviluppo di tecnologie innovative con concrete prospettive di applicazione industriale. La call si è rivolta a startup con sede in Europa, con l’obiettivo di far emergere soluzioni in grado di rafforzare le filiere tecnologiche del continente, sviluppare competenze proprietarie e contribuire alla riduzione della dipendenza da tecnologie, infrastrutture e fornitori extraeuropei. Gli ambiti di interesse comprendono un ampio insieme di settori strategici, a partire da energia e tecnologie pulite, aerospazio, manifattura avanzata e robotica. Particolare attenzione è riservata anche alla microelettronica e ai materiali avanzati, oltre che alle tecnologie digitali considerate essenziali per l’autonomia europea. In quest’ultimo ambito rientrano intelligenza artificiale, cybersecurity, infrastrutture dati e cloud, software e sistemi digitali critici. Il contest guarda inoltre alle innovazioni applicate a mobilità e trasporti, salute e tecnologie medicali, agroalimentare e ambiente. La selezione delle candidature terrà conto del carattere distintivo dell’innovazione tecnologica, della concretezza del bisogno industriale al quale la soluzione proposta intende rispondere e del suo potenziale di adozione sul mercato. Un ulteriore criterio di valutazione sarà il contributo che la tecnologia può offrire alla riduzione delle dipendenze strategiche europee.

Visibilità, investitori e percorsi di accompagnamento per le startup selezionate

Per le startup selezionate, la partecipazione al Grand Prix Innovation rappresenterà un’opportunità di confronto con potenziali clienti, partner industriali e investitori, oltre che un’occasione per presentare le proprie soluzioni all’interno di un contesto internazionale qualificato. Le startup finaliste potranno illustrare i propri progetti durante l’evento del 26 novembre, entrare in contatto con i principali protagonisti dell’ecosistema economico e industriale franco-italiano e sviluppare nuove relazioni strategiche a sostegno dei rispettivi percorsi di crescita. Per le startup vincitrici sono previste ulteriori opportunità, tra cui l’accesso gratuito a percorsi di accompagnamento, incontri mirati con gli interlocutori dell’ecosistema franco-italiano e visibilità attraverso i canali di comunicazione della Chambre. Il contest intende così favorire il collegamento tra sviluppo tecnologico e applicazione industriale, valorizzando le realtà imprenditoriali che possono contribuire concretamente alla competitività europea.

CCI France Italie: costruire alleanze industriali per la sovranità tecnologica europea

La necessità di collegare competenze scientifiche, capacità industriali, investimenti e mercati rappresenta il principio alla base dell’iniziativa promossa dalla CCI France Italie. Edouard Neyrand, presidente della CCI France Italie, ha evidenziato la missione dell’evento: “la sovranità tecnologica europea non si costruisce soltanto attraverso strategie e investimenti, ma connettendo chi sviluppa l’innovazione, chi possiede la capacità industriale, chi la applica sul mercato e chi ne sostiene la crescita – afferma Edouard Neyrand, presidente della CCI France Italie. – È esattamente questa la missione del Grand Prix Innovation: essere il punto d’incontro operativo in cui imprese, startup, investitori e istituzioni trasformano il dialogo in alleanze strategiche, accordi commerciali e progetti industriali concreti tra Francia e Italia”. La quinta edizione si inserisce dunque in un percorso volto a consolidare le relazioni economiche e tecnologiche tra Francia e Italia, con particolare attenzione alla creazione di partnership industriali, al sostegno delle imprese innovative e allo sviluppo di un ecosistema europeo maggiormente competitivo e autonomo.

Grand Prix Innovation 2026 a Milano: i partner dell’evento

Il Grand Prix Innovation 2026 si svolgerà il 26 novembre al Palazzo della Borsa di Milano, con il coinvolgimento di imprese, istituzioni e protagonisti del mondo degli investimenti e dell’innovazione. Tra i partner già confermati figurano STMicroelectronics e SNCF Voyages Italia in qualità di Main Sponsor. Sostengono inoltre l’iniziativa Edison, Forvis Mazars, GreenYellow, Gruppo Lactalis Italia, L’Oréal Italia, TotalEnergies e Veolia Italia, insieme a Business France ed ESCP. Attraverso il confronto sulle tecnologie strategiche, gli incontri tra imprese e investitori e il contest dedicato alle startup, l’appuntamento milanese punta a contribuire alla costruzione di nuove collaborazioni industriali e commerciali tra Italia e Francia, nell’ambito della più ampia sfida europea per la competitività e la sovranità tecnologica.