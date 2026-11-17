Il futuro della Space Economy europea passa dalla capacità di superare le divisioni tra gli Stati, rafforzare l’integrazione industriale e conquistare una maggiore autonomia nell’accesso allo spazio. L’Italia parte da una posizione di forza, grazie a un sistema produttivo avanzato e a competenze tecnologiche di eccellenza, ma il continente continua a scontare l’assenza di una strategia comune. È il quadro delineato da Ezio Bussoletti, direttore dell’Executive Master in Space Economy della Luiss Business School, in un’intervista pubblicata su formiche.net, nella quale affronta le prospettive dell’industria nazionale, il ruolo dell’Agenzia spaziale europea, la competizione con SpaceX e l’importanza della formazione. Al centro dell’analisi anche le prospettive dei programmi Ariane 6, Vega, Cosmo-SkyMed e IRIS², il possibile contributo del progetto Bromo all’integrazione industriale europea e l’esperienza del Master della Luiss, giunto alla quarta edizione dopo aver formato oltre settanta professionisti.

Space Economy, il Master della Luiss e la necessità di una formazione trasversale

La quarta edizione dell’Executive Master in Space Economy della Luiss Business School rappresenta una nuova tappa di un percorso formativo nato quattro anni fa per rispondere alle trasformazioni del settore spaziale. Bussoletti ripercorre le ragioni che hanno portato alla sua istituzione, il modello didattico adottato e i risultati raggiunti, a partire dalla crescita del numero dei partecipanti. “Il Master nasce quattro anni fa su sollecitazione di importanti esponenti della Difesa italiana, dell’industria e del mondo universitario. Venivamo da una situazione difficile, segnata dalla mancata possibilità di esprimere un direttore generale italiano dell’Esa e dalla consapevolezza che il Paese non fosse sufficientemente preparato all’accelerazione della Space economy, anche per effetto dell’affermazione di Elon Musk. Era necessario costruire un percorso diverso dalla formazione universitaria tradizionale, che per sua natura tende a sviluppare competenze verticali, concentrate su discipline specifiche. Quello che mancava era invece una preparazione capace di abbracciare il settore spaziale nella sua interezza.

Il nostro obiettivo era formare professionisti con una visione a 360 gradi dello spazio, non necessariamente specialisti di ogni singola materia, ma persone capaci di comprendere i problemi delle organizzazioni in cui lavorano, individuare le competenze necessarie e sapere a chi rivolgersi per trovare una soluzione. Una figura che amo definire il “Mr. Wolf” della situazione. Per raggiungere questo risultato abbiamo coinvolto docenti di altissimo livello, tra presidenti, direttori generali e responsabili di settori strategici dell’industria, della Difesa e degli enti di ricerca, italiani e stranieri. Persone direttamente impegnate nelle attività del settore, in grado di offrire ai partecipanti una conoscenza concreta delle sue dinamiche, andando oltre quanto si può apprendere dai libri o dai giornali.

Siamo partiti con venti partecipanti, arrivando ai trentuno dell’edizione attuale. Fin dal primo anno i risultati sono stati molto positivi, anche grazie alla possibilità di mettere a confronto professionalità differenti con alcune delle figure più autorevoli del settore. La crescita delle iscrizioni e i riscontri ricevuti dalle organizzazioni di provenienza dimostrano che questo modello risponde a un’esigenza concreta e che la formazione trasversale può rappresentare un importante valore aggiunto per il sistema spaziale italiano”.

Industria spaziale e Difesa, il valore del confronto tra professionisti e le nuove procedure di acquisizione

Un elemento distintivo del percorso formativo è il confronto tra professionisti provenienti da aziende, istituzioni, enti di ricerca e strutture della Difesa. Secondo Bussoletti, lo scambio di esperienze permette di sviluppare un linguaggio comune e di affrontare problemi operativi concreti. Tra gli esempi citati figura il procurement tecnologico, con una proposta elaborata per ridurre i tempi di acquisizione dei sistemi destinati alla Difesa. “Il valore aggiunto è duplice. Da una parte, un corpo docente di altissimo livello, composto da persone che non si limitano a raccontare il settore, ma vi lavorano e prendono decisioni. Molte le conosco da decenni e questo facilita il loro coinvolgimento. Dall’altra, lo spirito di gruppo che nasce tra i partecipanti. Essendo un Master Executive, accogliamo professionisti con esperienze che vanno da quattro o cinque anni a oltre vent’anni. Hanno formazioni diverse e, confrontandosi, imparano a parlare un linguaggio comune. Le amministrazioni e le aziende ci hanno restituito valutazioni molto positive, segnalando miglioramenti nelle capacità del personale e, in diversi casi, percorsi di carriera più rapidi. Cerchiamo anche di adattare alcune lezioni ai problemi concreti che le organizzazioni ci segnalano. È accaduto con strutture della Difesa, della Marina e dell’Aeronautica. Un esempio è il procurement tecnologico. Tra la decisione di acquistare un sistema e la sua disponibilità possono trascorrere quattro o cinque anni, quando l’evoluzione tecnologica rischia di averlo già reso obsoleto. Con esperti del Tavolo Spazio, e in particolare con l’ingegnere Antonio Sturiale di Tasi, abbiamo studiato e proposto alla Difesa una procedura che potrebbe ridurre questi tempi a circa un anno e mezzo. È il genere di risultato concreto che vogliamo favorire”.

Esa, l’Italia si avvicina alla Francia negli investimenti: la sfida dell’autonomia spaziale europea

Dopo gli impegni finanziari assunti alla ministeriale Esa di Brema, l’attenzione si concentra sull’appuntamento del 15 dicembre a Roma. Bussoletti analizza la posizione italiana nel panorama europeo, il rafforzamento della Germania e le difficoltà della Francia. Il nodo principale riguarda l’accesso autonomo allo spazio, un settore nel quale l’Europa deve confrontarsi con la capacità operativa degli Stati Uniti e di SpaceX. Un’altra priorità è la tutela della leadership italiana nell’osservazione della Terra, anche attraverso i sistemi satellitari Cosmo-SkyMed. “L’Italia ha già un ruolo di primo piano nei programmi spaziali europei. Formalmente siamo il terzo Paese per contributo economico all’Esa, ma il nostro livello di impegno si è ormai avvicinato molto a quello francese. Avremmo anche potuto destinare maggiori risorse, ma in quel momento è stata fatta una scelta diversa, per ragioni di opportunità. La Francia sta risentendo delle proprie difficoltà economiche, sociali e politiche, mentre la Germania rafforza progressivamente la sua posizione e punta a una leadership europea anche nello spazio. Una delle questioni principali che dovranno essere affrontate a Roma è l’accesso autonomo allo spazio. L’Europa non può continuare a dipendere così fortemente dagli Stati Uniti per mettere in orbita i propri satelliti. Secondo le mie stime, tra Ariane 6 e Vega possiamo contare su circa nove o dieci lanci complessivi all’anno nel breve periodo. Sono numeri modesti se confrontati con quelli di SpaceX, arrivata a effettuare lanci anche in parallelo da tre basi differenti. Superare questa disparità non sarà semplice, ma è un tema decisivo per l’autonomia europea. Un’altra priorità è preservare la leadership italiana nell’osservazione della Terra, un ambito nel quale abbiamo sviluppato capacità di assoluta eccellenza. Cosmo-SkyMed rappresenta uno degli asset tecnologici più importanti del Paese e ci ha consentito di mantenere un vantaggio significativo rispetto ai concorrenti. È un risultato particolarmente rilevante per la natura duale di questi sistemi, impiegati tanto nelle attività civili di osservazione e salvaguardia del territorio quanto nel supporto alle operazioni di difesa. Continuare a investire in queste capacità significa tutelare un settore nel quale l’Italia può svolgere un ruolo di primo piano”.

Leonardo, IRIS² e progetto Bromo: il problema della frammentazione industriale europea

La crescita degli investimenti nello spazio e il ruolo sempre più importante delle infrastrutture satellitari per la sicurezza e la difesa aprono nuove prospettive per l’industria italiana. Bussoletti evidenzia la capacità del sistema nazionale di coprire l’intera filiera, grazie alla presenza di grandi gruppi come Leonardo e di un articolato tessuto di medie imprese, piccole aziende e start-up. La criticità principale, secondo il professore, riguarda invece la frammentazione politica e industriale europea, che continua a ostacolare lo sviluppo di una capacità comune. “Dal mio punto di vista siamo in un’ottima posizione. Accanto alla capacità industriale di Leonardo e delle sue diverse realtà, abbiamo un tessuto molto importante di aziende medie, piccole e start-up. Nel complesso, il sistema italiano riesce a coprire l’intera filiera spaziale, dalle attività a terra fino allo spazio. La principale debolezza, a mio giudizio, è europea. Politicamente manca ancora un soggetto unitario capace di definire una strategia comune. Si parla molto di collaborazione, ma ogni Paese continua a difendere le proprie industrie e i propri interessi. Ne risulta una frammentazione che rende difficile costruire una capacità proporzionata al peso dell’Europa. Già quando lavoravo alla pianificazione spaziale europea nel 1985 avevamo indicato la necessità di superare la dispersione delle grandi imprese attraverso fusioni e integrazioni. Alcuni progressi sono stati compiuti, ma le difficoltà legate a programmi come IRIS² mostrano che gli interessi nazionali continuano a pesare. Spero che il progetto Bromo possa favorire un passo avanti verso una pianificazione industriale davvero europea. Senza una struttura comune continueremo ad avere grandi aziende e competenze eccellenti, ma non una capacità complessiva sufficiente a competere con gli altri protagonisti internazionali”.

Space Economy, competenze italiane di eccellenza ma serve una visione strategica comune

La disponibilità di ingegneri, fisici, matematici e professionisti altamente qualificati costituisce uno dei principali punti di forza dell’industria spaziale italiana. Per Bussoletti, tuttavia, le competenze tecniche devono essere accompagnate da una maggiore capacità di coordinamento e da una visione strategica nazionale ed europea. Il professore richiama il modello di integrazione industriale di MBDA, auspica un percorso analogo per il progetto Bromo e sottolinea il ruolo della formazione trasversale e del fact-checking nei processi decisionali. “Sul piano tecnologico non vedo lacune particolari. Gli ingegneri, i fisici e i matematici italiani hanno una formazione di altissimo livello. Manca piuttosto una visione complessiva, capace di coordinare quelle competenze entro una politica nazionale di ampio respiro. È qui che percorsi come il nostro possono fare la differenza. Esistono altre iniziative dedicate alla Space Economy, ma alcune di quelle che ho esaminato affrontano aspetti circoscritti, per esempio quelli normativi. Sono argomenti importanti, ma serve anche una preparazione che colleghi tecnologia, industria, economia e istituzioni. Un modello di integrazione industriale europea è MBDA, che riunisce capacità di Paesi diversi e dimostra come si possa collaborare con successo. Mi auguro che Bromo segua una strada simile, superando le rivalità nazionali che spesso ostacolano i progetti comuni. Quanto alla formazione, invito sempre a guardare oltre le etichette. Bisogna verificare chi organizza i corsi, chi insegna, quali contenuti vengono proposti e quali risultati si ottengono. Soprattutto, cerco di trasmettere ai partecipanti la necessità di controllare le informazioni e di sviluppare spirito critico. Il fact-checking deve venire prima delle decisioni, non quando ci si accorge di aver commesso un errore”.