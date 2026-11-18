La Space&Blue Economy italiana vale 46,3 miliardi di euro, pari al 2,4% del PIL nazionale, sostiene 168mila occupati diretti e conta circa 35.900 imprese. È la fotografia di due filiere strategiche per l’economia del Paese, quella dell’aerospazio e quella della cantieristica navale e nautica, che nel 2025 hanno registrato anche una forte accelerazione sui mercati internazionali, con esportazioni in crescita del 31,4% rispetto all’anno precedente. I dati emergono dal 1° Rapporto Nazionale Space&Blue Economy 2026, presentato oggi a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito del 4° Forum Space&Blue, alla presenza del ministro Adolfo Urso. Lo studio analizza il contributo economico e produttivo delle due filiere, approfondendone le caratteristiche, le relazioni con il resto del sistema industriale italiano e le prime analogie e interconnessioni tra i rispettivi ecosistemi.

Space&Blue Economy, un valore aggiunto di 46,3 miliardi e un moltiplicatore superiore a quello dell’Economia del Mare

Il dato centrale del Rapporto riguarda la capacità delle attività aerospaziali e della cantieristica di generare ricchezza non soltanto attraverso la produzione diretta, ma anche grazie alle relazioni economiche con gli altri comparti produttivi. Dei 46,3 miliardi di euro di valore aggiunto complessivo, infatti, 14,8 miliardi sono generati direttamente dalle due filiere, mentre i restanti 31,5 miliardi vengono attivati nel resto dell’economia nazionale attraverso le catene di fornitura e le relazioni produttive a monte e a valle. Particolarmente significativo è il moltiplicatore economico pari a 2,1: per ogni euro di valore aggiunto prodotto direttamente dalle attività considerate, vengono attivati altri 2,1 euro nel resto del sistema economico. Un risultato superiore a quello dell’intera Economia del Mare, per la quale il Rapporto indica un moltiplicatore di 1,8. La capacità di attivazione economica rappresenta uno degli elementi più rilevanti dell’analisi, perché evidenzia il peso delle interconnessioni industriali e produttive che collegano le due filiere ad altri settori dell’economia italiana. “Con 46,3 Miliardi di Euro di Valore Aggiunto pari al 2,4% del Pil nazionale, la Space&Blue Economy si afferma come settore emergente centrale per la competitività, la sicurezza e la sovranità tecnologica dell’Italia” – ha sottolineato Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e della Camera di Commercio di Frosinone-Latina.

Cantieristica navale e aerospazio, quanto valgono le due filiere e quanti posti di lavoro generano

La composizione del valore aggiunto diretto mostra il contributo delle due componenti industriali. Nel 2024, la cantieristica navale e nautica ha generato 10,3 miliardi di euro, mentre il settore dell’aerospazio ha prodotto 4,5 miliardi di euro. Le due filiere rappresentano anche una componente importante del mercato del lavoro, con 168.000 occupati diretti e una crescita complessiva dello 0,8% rispetto al 2023. Nel dettaglio, la cantieristica navale e nautica impiega 125.900 persone, mentre nell’aerospazio lavorano 42.100 addetti. Si tratta di due realtà produttive differenti per dimensioni e caratteristiche industriali, accomunate dal ruolo delle competenze specializzate e delle relazioni tra imprese. Il tessuto produttivo comprende complessivamente circa 35.900 imprese registrate al 31 dicembre 2025. Il Rapporto evidenzia una presenza imprenditoriale diffusa nella cantieristica navale e nautica, mentre nell’aerospazio assumono un ruolo centrale i grandi operatori industriali e i fornitori specializzati.

Export Space&Blue Economy, crescita del 31,4% nel 2025: esportazioni per 18,5 miliardi di euro

Uno dei risultati più significativi riguarda il commercio internazionale. Nel 2025 le esportazioni della Space&Blue Economy hanno raggiunto 18,5 miliardi di euro, registrando un aumento del 31,4% rispetto al 2024. Il confronto con l’andamento generale dell’economia italiana mette in evidenza la dimensione di questa crescita: nello stesso periodo, infatti, l’export nazionale complessivo è aumentato del 3,4%. La cantieristica navale e nautica ha contribuito alle vendite all’estero con 10,4 miliardi di euro, mentre l’aerospazio ha raggiunto 8,1 miliardi di euro. Considerate insieme, le esportazioni delle due filiere rappresentano il 2,9% dell’export italiano. Positivo anche il saldo degli scambi commerciali con l’estero, che per i due comparti si attesta complessivamente a 12,7 miliardi di euro. I dati descrivono una capacità di presenza sui mercati internazionali che si affianca al peso delle due filiere nella produzione nazionale e alla loro funzione di attivazione economica attraverso le catene di fornitura.

Il primo Rapporto Nazionale Space&Blue Economy: ricerca e analisi delle filiere strategiche

Il 1° Rapporto Nazionale Space&Blue Economy 2026 è stato realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare – OsserMare di Informare, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina, con il contributo scientifico del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, in collaborazione con Assonautica Italiana – Unioncamere e Space&Blue. L’obiettivo dello studio è mettere a disposizione una base conoscitiva per approfondire le caratteristiche economiche e produttive dell’aerospazio e della cantieristica navale e nautica, individuando le possibili opportunità di integrazione industriale e collaborazione tecnologica. La ricerca si inserisce in un percorso di analisi già sviluppato dal sistema camerale nell’ambito dell’Economia del Mare e successivamente esteso ad altri comparti strategici. “L’esperienza maturata dal sistema camerale con il Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, giunto alla sua quattordicesima edizione e divenuto un punto di riferimento nelle analisi di settore, si estende oggi alla misurazione del valore delle nuove filiere strategiche per il Paese. Dopo il primo Rapporto Nazionale sull’Underwater, presentato lo scorso luglio, questo 1° Rapporto Nazionale sulla Space&Blue Economy rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione” – ha aggiunto il Presidente Giovanni Acampora.

Spazio, Mare e Underwater: le nuove opportunità di integrazione industriale

Un altro elemento qualificante dello studio riguarda le possibili interconnessioni tra Spazio, Mare e Underwater, considerate nell’ottica di una maggiore integrazione tra comparti produttivi e competenze tecnologiche. Il Rapporto propone infatti una prima analisi delle analogie e dei collegamenti tra i due ecosistemi, con l’intento di approfondire le opportunità di collaborazione industriale e di offrire strumenti utili alle strategie di crescita delle imprese. La prospettiva è quella di sviluppare una conoscenza sempre più strutturata delle relazioni tra attività spaziali, industria marittima e ambito subacqueo, attraverso un sistema continuativo di osservazione dei rispettivi contributi economici. “Con il nostro Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare mettiamo a disposizione un nuovo strumento permanente di analisi e monitoraggio per misurare il contributo delle interconnessioni tra Spazio, Mare e Underwater all’economia nazionale, individuare nuove opportunità di crescita per le imprese e supportare le scelte strategiche di istituzioni e associazioni”, ha concluso Acampora. La presentazione dei risultati del Rapporto Space&Blue Economy 2026 è stata affidata ad Antonello Testa, Coordinatore OsserMare e Presidente di Informare, e a Paolo Cortese, del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne.