SpaceX e il lancio di Starship: esplode il booster in mare ma la navicella conquista l’orbita terrestre

Il tanto atteso lancio spaziale del gigantesco vettore costruito dall’azienda aerospaziale texana ha regalato al mondo intero un mix di tensione, spettacolarità e colpi di scena imprevisti. Decollato regolarmente dalla base texana di Starbase, il razzo più grande e potente mai costruito dall’umanità ha dovuto fare i conti con un malfunzionamento tecnico durante i primissimi minuti di ascesa. Il propulsore di primo stadio, l’imponente booster Super Heavy alto ben settantadue metri, ha subito un’anomalia che ha fatto scattare i severissimi protocolli di emergenza. Invece di invertire la sua rotta per rientrare dolcemente verso la rampa di lancio, il gigantesco cilindro metallico è stato deviato dai computer di bordo verso un’area sicura al largo delle coste. Il propulsore ha terminato la sua corsa inabissandosi nel Golfo del Messico, dove è esploso al momento del violento impatto con la superficie dell’acqua, disintegrando le speranze di un recupero intatto.

Una doppia cattura sfumata e i rigidi protocolli di sicurezza

L’obiettivo primario di questa ambiziosissima missione di SpaceX era quello di realizzare una manovra ingegneristica senza precedenti: la tanto sognata doppia cattura. I tecnici puntavano infatti a recuperare, nel corso dello stesso volo, sia il propulsore principale che lo stadio superiore, afferrandoli al volo per garantirne un immediato riutilizzo. Si trattava del primo tentativo di recupero di questa specifica versione aggiornata del booster, che rappresenta il modello di produzione definitivo per le future spedizioni interplanetarie. Il fallimento parziale è risultato particolarmente sorprendente, considerando che in passato l’azienda di Elon Musk era già riuscita ad afferrare con successo ben tre propulsori. Kate Tice, commentatrice ufficiale del lancio, ha ammesso in diretta che le immagini dell’ammaraggio non rappresentavano certo la notizia che speravano di dare, ma ha tenuto a precisare che la deviazione in mare è avvenuta nel pieno e rigoroso rispetto dei controlli di sicurezza aerospaziale progettati per proteggere le infrastrutture critiche della rampa di lancio.

Il successo orbitale della navicella e il rilascio dei satelliti Starlink

Nonostante il destino fatale del primo stadio, la missione ha registrato un formidabile trionfo nella sua seconda fase. La navicella Starship vera e propria, ovvero lo stadio superiore lungo cinquantadue metri, si è separata correttamente e ha continuato la sua corsa inarrestabile verso le stelle. Sfrecciando nel vuoto cosmico, il veicolo ha raggiunto brillantemente il suo volo orbitale posizionandosi alla perfezione sulla traiettoria stabilita. A pochi minuti dall’ingresso in orbita, la navetta ha completato una delle sue mansioni primarie, aprendo il vano di carico e rilasciando con successo ben ventisei satelliti Starlink di ultimissima generazione. Questi strumenti ad altissima tecnologia andranno a infoltire la costellazione satellitare che garantisce la connessione internet globale a banda larga, dimostrando la piena capacità operativa del vettore come mezzo di trasporto merci per l’orbita bassa terrestre.

SpaceX, la navicella Starship raggiunge l'orbita terrestre

La storica sfida di sabato con il recupero a mezz’aria

Il viaggio della porzione superiore del gigantesco veicolo, che nella sua interezza raggiunge un’altezza sbalorditiva di centoventiquattro metri, è destinato a durare in totale ventidue ore. I piani di volo prevedono che la navicella completi ben quindici orbite intere intorno al nostro pianeta, mantenendo un’altitudine di crociera di circa duecentosettantacinque chilometri. Ma il vero gran finale di questo test audace andrà in scena sabato. Al termine del suo lungo viaggio nello spazio, il veicolo accenderà i motori per avviare il rientro in atmosfera e dirigerà il suo muso a forma di proiettile verso la piattaforma del Texas. Per la prima volta nella storia dell’esplorazione cosmica, un veicolo di rientro dall’orbita tenterà di farsi afferrare a mezz’aria dai giganteschi bracci meccanici ancorati all’alta torre di lancio. Nelle missioni precedenti questo stadio del razzo era sempre finito nell’oceano, volutamente o per via di spettacolari disintegrazioni, rendendo la manovra del fine settimana un banco di prova cruciale.

La rivoluzione aerospaziale verso Marte e l’addio ai vecchi razzi

La ricerca quasi ossessiva della totale riusabilità è il fondamento su cui si basa l’intera filosofia ingegneristica di questa nuova generazione di lanciatori. Kiko Dontchev, vicepresidente della divisione lanci della compagnia, ha spiegato chiaramente durante un recente vertice tecnologico al Kennedy Space Center in Florida che il riciclo completo di ogni singolo pezzo del razzo è la chiave di volta per passare da poche decine a centomila lanci all’anno. Proprio per questo motivo, il vulcanico imprenditore sudafricano ha in programma di mandare gradualmente in pensione i gloriosi e affidabili razzi Falcon, che attualmente partono da Cape Canaveral e dalla California. Sebbene questi vettori abbiano rivoluzionato il settore, presentano il limite di dover sacrificare e gettare via il secondo stadio ad ogni singolo lancio. L’obiettivo finale di questa immensa sfida ingegneristica sono i razzi riutilizzabili in ogni loro componente, l’unico vero trampolino di lancio per rendere economicamente sostenibile la futura e tanto sognata esplorazione di Marte.

SpaceX, il decollo di Starship

Il ruolo cruciale di SpaceX nelle missioni Artemis della NASA

I progressi strabilianti e gli inevitabili incidenti di percorso di queste ore vengono seguiti con il fiato sospeso non solo dagli appassionati, ma anche dalle più alte sfere governative americane. La NASA ha infatti stipulato contratti per miliardi di dollari affinché questa specifica astronave diventi il lander ufficiale che riporterà l’umanità sul nostro satellite naturale. Il veicolo di Musk sta attualmente gareggiando a distanza con il lander Blue Moon progettato dalla Blue Origin di Jeff Bezos per il ruolo di protagonista nei futuri viaggi sulla Luna. Durante l’attesissima missione Artemis tre, prevista per la prossima estate, gli astronauti si alleneranno a eseguire manovre di attracco orbitale proprio con questi giganteschi moduli. A conferma della strettissima collaborazione tra le parti, l’amministratore dell’agenzia spaziale Jared Isaacman ha pubblicato un messaggio entusiasta sulla piattaforma sociale X, sottolineando come l’istituzione governativa non veda l’ora di poter sfruttare le capacità orbitali dimostrate oggi da queste tecnologie per il successo imminente delle storiche missioni Artemis.