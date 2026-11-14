SpaceX, impresa storica: recuperata la Ship 42 al primo tentativo dopo quasi 22 ore dal lancio | VIDEO

Un’impresa storica per l’esplorazione spaziale. SpaceX ha recuperato per la prima volta la Ship 42, riuscendo a catturare la navicella al primo tentativo dopo quasi 22 ore dal lancio. L’operazione si è conclusa con il ritorno del veicolo spaziale alla base di Starbase, in Texas, dove il sistema di cattura della torre di lancio ha intercettato Starship al termine di una complessa manovra di rientro atmosferico. È un momento di grande importanza per l’astronautica: per la prima volta lo stadio superiore di un razzo è tornato dall’orbita terrestre fino alla propria base di lancio, completando un recupero verticale controllato. La cattura rappresenta un importante progresso tecnologico verso l’obiettivo di rendere riutilizzabili anche i veicoli spaziali che raggiungono l’orbita. Il successo assume un significato ancora maggiore perché la cattura della Ship 42 è riuscita al primo tentativo, dopo un viaggio nello spazio durato quasi un’intera giornata. La navicella ha completato una discesa di precisione fino a raggiungere il sistema di recupero della torre, concludendo una delle operazioni più delicate del programma Starship.

Il via libera di SpaceX al rientro della Ship 42 e alla cattura

La sequenza decisiva della missione era cominciata con una comunicazione fondamentale da parte dei controllori di volo: SpaceX aveva dato il via libera al rientro della Ship e al tentativo di cattura presso la torre di lancio di Starbase. L’autorizzazione aveva segnato l’inizio della fase conclusiva della missione, quando la navicella si stava avvicinando al termine del proprio viaggio orbitale. Il programma prevedeva una manovra propulsiva necessaria a modificare la traiettoria del veicolo e indirizzarlo verso l’atmosfera terrestre. I controllori avevano quindi autorizzato l’accensione di uno solo dei motori di Starship per un intervallo di brevissima durata. Questa manovra avrebbe consentito alla navicella di abbandonare la propria traiettoria orbitale e iniziare il ritorno verso la Terra. Al momento del via libera, mancava meno di un’ora al tentativo di cattura. L’intera operazione rimaneva subordinata alle condizioni di sicurezza, con la possibilità di interrompere il recupero qualora fossero emerse anomalie durante la discesa. Gli ingegneri di SpaceX avevano infatti adottato un approccio particolarmente prudente, sottolineando ripetutamente che il tentativo avrebbe potuto essere annullato qualora le condizioni del veicolo o dell’infrastruttura terrestre non avessero consentito di procedere in sicurezza.

Starship rientra dall’orbita a oltre 27.000 km/h: la fase più pericolosa della missione

Il ritorno della Ship 42 ha comportato una delle sfide più complesse dell’intera missione: il rientro nell’atmosfera terrestre a una velocità superiore a 17.000 miglia orarie, equivalenti a oltre 27.000 chilometri orari. A queste velocità, l’attraversamento degli strati più densi dell’atmosfera rappresenta un passaggio estremamente impegnativo per un veicolo spaziale. La navicella deve affrontare condizioni aerodinamiche e termiche severe, mantenendo contemporaneamente un controllo sufficientemente preciso della propria traiettoria. La difficoltà dell’operazione non consisteva soltanto nel riportare Starship sulla Terra. L’obiettivo era infatti raggiungere un punto estremamente preciso della superficie, dove la torre di lancio avrebbe dovuto intercettare il veicolo durante la fase terminale della discesa. Il recupero richiedeva quindi una precisione di navigazione eccezionale, perché il percorso doveva concludersi esattamente in corrispondenza della struttura meccanica predisposta per la cattura.

Come Starship ha controllato la discesa: il ruolo delle quattro superfici aerodinamiche

Un elemento fondamentale del sistema di controllo di Starship è costituito dalle quattro superfici mobili aerodinamiche, chiamate flaps, installate all’esterno della navicella. Queste appendici permettono al veicolo di modificare il proprio assetto durante il rientro atmosferico e di correggere la traiettoria attraverso movimenti coordinati. SpaceX aveva spiegato il funzionamento di questo sistema durante la preparazione della fase di recupero. “Durante il rientro, Starship può modificare la propria traiettoria di volo muovendo le quattro superfici di controllo. Questo consentirà a Starship di mantenere una traiettoria sicura e conosciuta, guidandosi con un controllo di alta precisione verso Starbase”. Il sistema ha un’importanza determinante perché consente alla navicella di effettuare le correzioni necessarie durante la discesa, mantenendo il percorso compatibile con il raggiungimento della base di lancio.

La traiettoria di rientro tra Texas, Messico e South Padre Island

Uno degli aspetti più delicati dell’operazione riguardava il percorso previsto per il ritorno della navicella verso Starbase. La traiettoria interessava infatti aree popolate del Texas e del Messico, imponendo un’attenzione particolare alle condizioni di sicurezza durante tutte le fasi della discesa. Il percorso prevedeva anche il passaggio nelle vicinanze di South Padre Island, una delle principali destinazioni turistiche della costa texana, particolarmente frequentata durante le vacanze primaverili ed estive. Secondo la sequenza descritta da SpaceX, Starship avrebbe dovuto attraversare una zona poco a nord dell’isola, proseguire brevemente sopra le acque del Golfo ed effettuare successivamente un’ultima virata in direzione della base. La manovra comportava una modifica controllata dell’inclinazione della navicella, necessaria per allineare il percorso con il punto di recupero. “Questa manovra di virata è stata dimostrata diverse volte nei precedenti voli di prova di Starship”, aveva precisato SpaceX. Sebbene alcune delle manovre previste fossero già state sperimentate durante precedenti test, la missione introduceva una novità fondamentale: il ritorno della navicella direttamente alla torre di lancio dopo un viaggio orbitale, con un tentativo di cattura meccanica.

La cattura della Ship 42: il recupero storico alla base di Starbase

Il momento culminante della missione si è verificato quando la Ship 42 ha raggiunto la torre di lancio di Starbase, l’infrastruttura di SpaceX progettata per intercettare i veicoli spaziali attraverso enormi bracci meccanici. La navicella è arrivata nella posizione prevista, consentendo alla torre di completare la cattura e sostenere il veicolo in assetto verticale. Il recupero al primo tentativo rappresenta l’elemento più significativo dell’intera missione. Dopo quasi 22 ore dal lancio, Starship è tornata alla base senza concludere il proprio viaggio con un tradizionale ammaraggio. La complessità della cattura deriva dalla necessità di coordinare il movimento di un veicolo spaziale di grandi dimensioni con un’infrastruttura terrestre fissa. La traiettoria, l’assetto e la posizione del mezzo devono essere compatibili con il funzionamento dei bracci di recupero. Il risultato raggiunto dimostra la possibilità di integrare il controllo del rientro atmosferico, le manovre di avvicinamento e il sistema meccanico della torre in un’unica sequenza operativa.

Le misure di sicurezza previste da SpaceX per il tentativo di cattura

La riuscita dell’operazione era tutt’altro che scontata. Il percorso di rientro e la vicinanza della torre alle aree accessibili al pubblico rendevano necessaria una gestione particolarmente rigorosa della sicurezza. La torre di lancio si trova infatti a meno di cinque miglia, circa otto chilometri, dagli spettatori più vicini. Questo elemento, insieme al sorvolo di zone abitate, aveva portato SpaceX a predisporre diverse procedure alternative. La società aveva chiarito che i controllori di volo avrebbero avuto la possibilità di interrompere il tentativo di recupero anche durante la discesa, evitando che un’eventuale anomalia potesse compromettere la sicurezza delle aree terrestri interessate. “Durante il rientro, i controllori di volo avranno diverse possibilità per interrompere anticipatamente e in sicurezza il rientro, facendo intenzionalmente perdere stabilità a Starship per assicurarsi che si disintegri nell’atmosfera prima di raggiungere la terraferma”, aveva spiegato SpaceX sul proprio sito. Era stata prevista anche una soluzione alternativa da utilizzare nelle fasi più avanzate dell’operazione, qualora il veicolo avesse già superato parte del percorso di rientro. “Esiste anche un’opzione nelle fasi finali del rientro per dirigere Starship nel Golfo, qualora uno qualsiasi dei suoi sistemi o la torre stessa dovessero presentare un problema dopo il rientro tale da impedire una cattura sicura a Starbase”, aveva aggiunto l’azienda. Queste possibilità dimostrano quanto fosse complessa la pianificazione del tentativo. L’autorizzazione iniziale non rappresentava infatti una garanzia che la cattura sarebbe stata necessariamente eseguita: il proseguimento della sequenza dipendeva dalle condizioni riscontrate durante il volo.

I 21 minuti più delicati del rientro: le parole di Lars Blackmore

Tra i passaggi che avevano suscitato maggiore attenzione figurava il sorvolo della terraferma, considerato uno dei momenti più critici dell’intera sequenza. Durante una trasmissione aziendale di venerdì, Lars Blackmore di SpaceX aveva descritto le difficoltà associate a questa fase, spiegando che sarebbe esistito un intervallo particolarmente delicato di 21 minuti, durante il quale gli operatori non avrebbero potuto intervenire. “Una volta che il razzo volerà sopra la terraferma, ci saranno 21 minuti durante i quali gli operatori non potranno fare nulla, quindi resteremo con il fiato sospeso per tutto quel tempo”, aveva dichiarato Blackmore. Lo stesso esponente di SpaceX aveva sottolineato l’importanza del superamento di quella fase per il personale impegnato nella missione. “Quando arriveremo dall’altra parte del continente, tutti tireranno un sospiro di sollievo”, aveva aggiunto. Le dichiarazioni restituiscono la complessità di una missione nella quale il successo tecnico doveva essere accompagnato dal rispetto delle condizioni di sicurezza lungo un percorso che interessava anche territori abitati.

Il significato della cattura di Starship per il futuro dei voli spaziali

Con il recupero della Ship 42, SpaceX ha raggiunto un obiettivo di particolare importanza per lo sviluppo del programma Starship. La possibilità di riportare uno stadio superiore dall’orbita fino alla torre di lancio e catturarlo attraverso bracci meccanici rappresenta un progresso significativo rispetto alle modalità tradizionali di recupero dei veicoli spaziali. L’operazione ha dimostrato la fattibilità di una sequenza che comprende il viaggio orbitale, la manovra di rientro, l’attraversamento dell’atmosfera, il controllo aerodinamico della traiettoria e l’avvicinamento finale a un’infrastruttura progettata per intercettare il veicolo. Il traguardo è particolarmente rilevante per l’obiettivo di rendere riutilizzabili gli stadi superiori dei razzi. Il recupero costituisce infatti un passaggio essenziale verso la possibilità di impiegare nuovamente un veicolo spaziale dopo il completamento di una missione. La cattura non equivale ancora alla dimostrazione che lo stesso esemplare possa effettuare un nuovo volo, ma rappresenta un risultato tecnologico fondamentale in questa direzione.