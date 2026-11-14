SpaceX investe 74 miliardi di dollari per l’intelligenza artificiale in Texas e Arizona

La società aerospaziale SpaceX, guidata dal genio visionario di Elon Musk, ha scosso il panorama tecnologico e finanziario globale annunciando ufficialmente un piano di investimenti senza precedenti. Con una mossa che fonde l’esplorazione aerospaziale con l’avanguardia del settore informatico, l’azienda destinerà oltre 74 miliardi di dollari alla costruzione di due gigantesche strutture di supercomputing per l’IA. Questo progetto colossale non mira soltanto a potenziare le capacità terrene dell’azienda, ma getta le basi per quello che gli ingegneri definiscono calcolo basato nello spazio, una tecnologia essenziale per le future missioni interplanetarie e per l’evoluzione della rete satellitare Starlink. Attraverso l’elaborazione di moli immense di dati direttamente in orbita o tramite hub terrestri iper-connessi, l’azienda punta a ridurre la latenza e ad addestrare sistemi di IA avanzati capaci di gestire autonomamente scenari complessi durante i voli spaziali. L’annuncio conferma la volontà di Musk di mantenere un dominio assoluto non solo sui lanci orbitali, ma anche sull’infrastruttura computazionale che guiderà il prossimo decennio di innovazioni tecnologiche.

Il maxi progetto in Arizona: potenza e innovazione nella contea di Cochise

Il fulcro di questo titanico sforzo infrastrutturale sorgerà nel sud-ovest degli Stati Uniti, precisamente nella Contea di Cochise, in Arizona, al confine strategico con il Messico e il Nuovo Messico. In quest’area, l’azienda aerospaziale ha pianificato un investimento monumentale di ben 50 miliardi di dollari per dare vita a un campus tecnologico dalle proporzioni inaudite. A pieno regime, questa struttura arriverà a richiedere fino a sei gigawatt di energia, un fabbisogno paragonabile a quello di intere metropoli. Per gestire una simile fame energetica, la società ha stretto accordi cruciali con le cooperative elettriche locali, prospettando una sinergia che, secondo i portavoce dell’azienda, potrebbe persino portare a una riduzione delle bollette per i residenti grazie agli imponenti aggiornamenti della rete. Sul fronte occupazionale, il cantiere dell’Arizona si trasformerà in un motore economico formidabile, garantendo oltre cinquemila e cinquecento posti di lavoro in edilizia e la successiva creazione di circa mille posizioni permanenti altamente specializzate, necessarie per la gestione e la manutenzione dei server di ultima generazione.

L’espansione in Texas: Starbase raddoppia con il supercalcolo

Parallelamente al progetto nel deserto dell’Arizona, il colosso dell’aerospazio ha deciso di fortificare la sua presenza storica nel sud del Texas. Con un’iniezione di capitali pari a 24 miliardi di dollari, l’azienda amplierà in modo radicale il proprio quartier generale situato a Starbase, nella regione della Rio Grande Valley. Questo nuovo polo informatico si estenderà su una superficie di oltre quattrocentoquaranta acri e lavorerà in stretta sinergia con le attuali infrastrutture di lancio della navicella Starship. Per evitare di sovraccaricare la rete elettrica pubblica texana, storicamente fragile e soggetta a blackout durante i picchi di domanda o le ondate di gelo, i documenti depositati rivelano l’intenzione di costruire una centrale elettrica a gas autonoma e dedicata esclusivamente al sostentamento dei server di intelligenza artificiale. Anche in questo Stato, l’impatto sul mercato del lavoro sarà massiccio: sono previsti oltre tremila posti per la fase di costruzione e cinquecento posti di lavoro permanenti, consolidando la Rio Grande Valley come uno dei centri nevralgici dell’innovazione tecnologica americana.

Sostenibilità ambientale e la sfida delle risorse idriche

La costruzione di centri dati di queste dimensioni porta inevitabilmente con sé pesanti interrogativi sull’impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda il consumo di un bene primario e sempre più scarso come l’acqua. Consapevole delle potenziali resistenze da parte delle comunità e degli attivisti ecologisti, l’azienda ha integrato nei propri piani soluzioni ingegneristiche pensate per mitigare questi effetti. Per la struttura nella contea di Cochise, dove la siccità è una minaccia costante, gli ingegneri adotteranno sistemi di raffreddamento a secco, una tecnologia all’avanguardia che permette di dissipare l’enorme calore generato dai processori con un consumo di acqua praticamente nullo, salvaguardando le preziose falde acquifere del deserto. Per quanto riguarda l’impianto texano, il gigante tecnologico ha annunciato un piano di compensazione diretta per il territorio, garantendo un sostanzioso investimento di 220 milioni di dollari destinato all’ammodernamento e all’espansione dell’infrastruttura idrica della vicina città di Brownsville. Questa mossa strategica punta non solo ad assicurare le risorse necessarie al raffreddamento dei server, ma anche a migliorare l’approvvigionamento idrico a lungo termine per l’intera comunità locale.

Il dibattito politico e le crescenti preoccupazioni negli Stati Uniti

Nonostante le rassicurazioni aziendali, l’annuncio dei nuovi mega-campus si inserisce in un clima di forte tensione istituzionale. L’espansione incontrollata delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale sta infatti generando un acceso dibattito politico a livello nazionale. La fame di energia e di risorse idriche dei moderni calcolatori ha spinto il governatore uscente del Texas, Greg Abbott, ad annunciare una clamorosa sospensione delle nuove costruzioni di data center sul suolo statale. Questa pausa servirà a condurre una verifica approfondita sulla tenuta della rete elettrica ERCOT, dopo che la sicurezza energetica è diventata un tema rovente dell’ultima campagna elettorale. Le perplessità non si limitano ai confini statali ma raggiungono le alte sfere di Washington, assumendo contorni bipartisan. Il senatore repubblicano Josh Hawley si è fatto portavoce di queste inquietudini, chiedendo formalmente una moratoria federale sui nuovi impianti informatici di grandi dimensioni. La sua proposta ha trovato un inaspettato sostegno anche tra le fila degli esponenti del Partito Democratico, uniti dal timore che la rincorsa sfrenata al supercalcolo possa tradursi in un disastro ecologico e in un aumento insostenibile dei costi per i cittadini comuni. Il progetto da 74 miliardi di dollari si troverà quindi a dover navigare in acque politicamente agitate, fungendo da banco di prova definitivo per il delicato equilibrio tra progresso tecnologico e sostenibilità infrastrutturale.