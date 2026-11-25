Una rete di data center direttamente nello spazio, composta da un massimo di un milione di satelliti e destinata a soddisfare la crescente domanda di capacità di calcolo legata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. È il progetto di SpaceX autorizzato dalla Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti (FCC), che apre una nuova prospettiva nell’impiego delle infrastrutture satellitari. La costellazione, battezzata Starmind, sarà destinata all’elaborazione in orbita di grandi volumi di dati da utilizzare sulla Terra, portando nello spazio una delle infrastrutture tecnologiche centrali per lo sviluppo dell’AI. Secondo la FCC, si tratta della prima autorizzazione di questo tipo negli Stati Uniti. Il provvedimento rappresenta un passaggio significativo nell’evoluzione delle applicazioni satellitari, estendendone le funzioni all’elaborazione dei dati necessaria per alimentare la crescente domanda di risorse informatiche.

Starmind, il progetto di SpaceX per realizzare data center nello spazio

Al centro dell’iniziativa c’è la realizzazione di una vasta infrastruttura orbitale di calcolo. L’autorizzazione concessa dalla Commissione federale per le comunicazioni consente a SpaceX di dispiegare fino a un milione di satelliti, destinati a operare all’interno di una rete concepita per gestire grandi quantità di informazioni. La particolarità di Starmind risiede nella sua funzione: i satelliti non saranno impiegati esclusivamente per la trasmissione delle informazioni, ma anche per la loro elaborazione direttamente nello spazio. I dati processati in orbita saranno successivamente utilizzati sulla Terra, creando un collegamento funzionale tra le infrastrutture spaziali e le esigenze informatiche terrestri.

Intelligenza artificiale e superintelligenza: la strategia degli Stati Uniti

Il progetto si inserisce nel contesto della crescente necessità di potenza di calcolo per l’intelligenza artificiale. La disponibilità di infrastrutture capaci di elaborare grandi volumi di dati assume un’importanza strategica nello sviluppo delle nuove tecnologie, tanto da essere indicata dalla FCC come un elemento centrale per mantenere la leadership tecnologica statunitense. E’ in questa prospettiva che il presidente della Commissione federale per le comunicazioni, Brendan Carr, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “i data center sono essenziali per mantenere la leadership americana nella superintelligenza”. Le parole di Carr evidenziano il legame tra il potenziamento delle infrastrutture informatiche e gli obiettivi tecnologici degli Stati Uniti. L’impiego dello spazio come ambiente destinato anche all’elaborazione dei dati risponde dunque a una precisa esigenza di ampliamento delle risorse di calcolo disponibili.

Come funzionerà Starmind: collegamenti ottici e comunicazioni radio

Dal punto di vista tecnologico, la costellazione di SpaceX utilizzerà collegamenti ottici tra i satelliti, attraverso i quali i diversi moduli della rete potranno comunicare e scambiare informazioni. La trasmissione dei dati tra le unità orbitanti costituirà una componente fondamentale dell’architettura del sistema. Accanto ai collegamenti ottici saranno previste comunicazioni radio di riserva, utilizzabili anche per garantire il controllo dei moduli satellitari in caso di emergenza. La presenza di differenti sistemi di comunicazione risponde quindi anche alle esigenze di gestione operativa della costellazione in situazioni di criticità.

Un milione di satelliti e la questione dei detriti orbitali

Un aspetto rilevante dell’autorizzazione riguarda la gestione della sicurezza orbitale, considerata la dimensione potenziale della costellazione. La Commissione federale per le comunicazioni ha precisato che il sistema Starmind rispetta le proprie disposizioni in materia di detriti spaziali. La conformità alle norme sui detriti orbitali costituisce un elemento del quadro regolamentare entro cui si colloca il progetto, con particolare riferimento alla presenza nello spazio delle unità satellitari destinate a comporre la rete di elaborazione dei dati.

Data center in orbita: altre proposte al vaglio della FCC

L’iniziativa di SpaceX non è l’unica riguardante il trasferimento delle infrastrutture informatiche nello spazio. La FCC ha infatti precisato che sono attualmente all’esame altre proposte per la realizzazione di data center orbitali. La decisione relativa a Starmind inaugura così un nuovo capitolo nell’ambito delle autorizzazioni statunitensi per le attività satellitari, nel quale lo spazio assume una funzione ulteriore rispetto a quella tradizionale delle telecomunicazioni: diventare sede di infrastrutture dedicate alla capacità di calcolo e all’elaborazione dei dati per l’intelligenza artificiale.